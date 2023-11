Uusi palvelutalo seisonut tyhjillään kuukausien ajan Karigasniemellä – saamenkieliset työntekijät kiven alla

Uusi palvelutalo on ollut käyttövalmis kesäkuusta lähtien. Omaiset ajavat pitkiä matkoja tapaamaan läheisiään.

Tuliterä palvelutalo on tyhjillään jo viidettä kuukautta Utsjoen Karigasniemellä. Tilanne turhauttaa paikallisia, joiden omaiset tarvitsisivat avustettua palveluasumista.

Karigasniemeläinen Erva Niittyvuopio ajelee viikottain 120 kilometrin edestakaisen matkan Utsjoen kirkonkylään tapaamaan veljeään palvelutaloon. Niittyvuopion veli on odottanut jo pitkään, että pääsisi palvelutaloon omaan kotikyläänsä.

– On niin harmi, ettei meidän kotikylän palvelukeskus ole avautunut. Olisi niin helppoa käydä aamulla ja palata ruokailun ja päiväunien jälkeen hänen luokseen, sanoo Niittyvuopio.

Saamenkielisiä työntekijöitä vaikea löytää

Palvelutaloa on odotettu Karigasniemelle kymmeniä vuosia, sillä ikääntyneet kyläläiset ovat joutuneet muuttamaan Utsjoen kirkonkylällä sijaitsevaan palvelutaloon.

Alkuperäisen suunnitelman mukaan Karigasniemelle valmistuneen palvelutalon olisi pitänyt avautua jo lokakuussa. Esteenä avautumiselle on kuitenkin ollut saamenkieltä puhuvien työntekijöiden hankala löytäminen.

Palvelutaloon on haettu syksyn aikana kahdeksaa työntekijää.

– Tavoitteena on, että tämä on saamenkielinen palveluyksikkö, jonne me tietysti haluamme saamenkielisiä työntekijöitä. Jos heitä ei löydy tarpeeksi, niin toivottavasti edes jokaisessa työvuorossa olisi kieltä osaava henkilö, sanoo Lapin hyvinvointialueen palvelujohtaja Mirja Laiti.

Utsjoen kunnassa on myös pitkään ollut huutava asuntopula, joka vaikuttaa myös työntekijöiden saatavuuteen.

Kaksi kuukautta on pitkä aika ikääntyneelle väelle

Eläkeläinen Osmo Niittyvuopio toivoo, ettei työntekijöiden kielivaatimuksessa oltaisi ihan niin tiukkoja.

– Pitäisi lähteä liikkeelle niin, ettei kaikilta työntekijöiltä vaadita saamen kielen taitoa. Jos vaikka muutamankin työntekijän saisi, niin saamen kielen kyllä oppii. Täällä on paljon etelästä tulleita ihmisiä, jotka osaavat jo saamea paremmin kuin me, sanoo Niittyvuopio.

Karigasniemellä sijaitsevaa palvelutaloa hallinnoiva Lapin hyvinvointialue on lupaillut, että palvelutalo avautuisi asukkaille vuoden 2024 alussa.

Parinkin kuukauden odottelu on vanhemmalle ikäpolvelle todella pitkä aika, pohtii Erva Niittyvuopio.

– Se on todella kaukana, kun ihminen on siinä pisteessä elämäänsä, ettei tiedä huomisesta. Kun katsoo Utsjoen palvelutalon asukkaita, niin pistää miettimään, ehtivätkö he enää muuttamaan takaisin Karigasniemelle.