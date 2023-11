Tämä kaikki presidentti Ahtisaaren hautajaisista tiedetään nyt

Valtioneuvoston kanslia on tiedottanut presidentti Martti Ahtisaaren hautajaispäivän pääkohdista.

Ahtisaari menehtyi Helsingissä 16. lokakuuta. Ahtisaarelle pidetään valtiolliset hautajaiset.

Siunaustilaisuus alkaa Helsingin tuomiokirkossa klo 13 ja päättyy klo 14.30. Siunaustilaisuudessa kuullaan paljon musiikkia ja Ahtisaarelle merkityksellisiä kappaleita. Ahtisaaren siunaa emerituspiispa Eero Huovinen. Tilaisuuden ohjelma ei ole julkinen.

Noin kahdenkymmenen auton surusaatto lähtee poliisiratsujen vetämänä tuomiokirkolta kohti Hietaniemen hautausmaata. Surusaatto kestää 45 minuuttia. Ahtisaari haudataan Hietaniemen hautausmaalle klo 15.45. Hautaan laskuun osallistuvat vain lähiomaiset ja ylin valtiojohto.

Lopuksi Ahtisaarelle pidetään muistotilaisuus Valtioneuvoston juhlahuoneistossa. Tilaisuuteen osallistuvat vain kutsuvieraat.

Hautajaispäivänä koko maassa on suruliputus.

Kirkkoon halajavien kannattaa olla hyvissä ajoin liikkeellä

Hautajaisiin on kutsuttu yli 800 kutsuvierasta. Heistä noin 600 on kutsuttu viran ja aseman perusteella. Noin 300 vierasta taas on kutsuttu omaisten toiveiden mukaisesti.

Tarkkaa osallistujamäärää ei vielä tiedetä. Kutsuja on lähetetty myös kansainvälisille vieraille.

Yleisöllä on mahdollisuus osallistua valtiollisiin hautajaisiin tuomiokirkossa. Kirkkoon mahtuu yhteensä 1 300 vierasta, kutsuvieraat mukaan lukien. Jos siunaustilaisuuteen haluaa osallistua, kannattaa olla paikalla hyvissä ajoin.

Rajallinen määrä yleisöä pääsee kirkkoon Senaatintorin puolelta klo 11.30 alkaen. Jokainen vieras osallistuu turvatarkastukseen. Kasseja, reppuja ja sateenvarjoja tulee välttää ottamasta mukaan.

Saattueen reitti tiedossa

Mikäli kirkkoon ei mahdu, yleisö voi seurata surusaattuetta reitin varrelta. Parhaat näköalapaikat ovat muun muassa Senaatintorilta, Tuomikirkon portaiden alaosasta, Kauppatorilta, Valtioneuvoston edustalta ja Presidentinlinnan edustalta. Myös Kiasman edestä voi seurata saattuetta.

Saattueen reitti kulkee Unioninkadulta Presidentinlinnalle ja siitä Aleksanterinkadulta Mannerheimintielle ja Arkadiankadulle. Pohjoiselta Rautatiekadulta reitti kulkee Mechelininkadulle ja Hietaniemen hautausmaalle.

Kaikki muu liikenne pysäytetään hautajaisten ajaksi saaton reitiltä. Reitillä on pysäköintikieltoalueita.

Yksityisautoilu on haastavaa perjantaina etenkin klo 14–16 välisenä aikana. Surusaaton aikana saattaa olla myös pieniä viivästyksiä joukkoliikenteessä.