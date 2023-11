Helsingissä aukeaa suuriin ketjuihin kuulumaton iso ruokakauppa, josta saa 300 erilaista teetä, muttei sianlihaa tai alkoholia

Hyllyrivit ovat suoria ja täynnä tavaraa, myyntitiskit kiiltävät uutuuttaan ja kauppias Emin Gürmüç uhkuu intoa. Lauantaina Helsingin Itäkeskuksen tavaratalo Itiksessä aukeaa turkkilainen elintarvikekauppa Alanya Market, joka on yli 2 000 neliömetrillään Gürmüçin mukaan Suomen suurin etninen ruokakauppa.

Hyllyt notkuvat esimerkiksi oliiveja, joita on 70 erilaista laatua. Toisella puolella ovat pähkinät, joita on 180 erilaista. Viereisessä teehyllyssä on yli 300 erilaista teelaatua. Tällä erikoisvalikoimalla Alanya Market yrittää erottua kilpailijoistaan.

– Meillä on esimerkiksi täällä käsintehtyjä keksejä, yrttejä ja mausteita, joita ei muualta saa, Gürmüç sanoo.

Turkkilaisten elintarvikkeiden lisäksi myynnissä on esimerksi Arlan ja Valion tuotteita, suomalaista leipää sekä tupakkatuotteita. Ihan kaikkia perusmarketin tuotteita ei Alanya Marketista kuitenkaan löydy.

– Uskonnollisista syistä emme myy alkoholia emmekä porsaanlihaa, Gürmüç sanoo.

Osa Alanya Marketin tuotteista on kauppaketjun itse maahantuomia. Halime-brändi on ketjun oma.

Kolme keskeistä pointtia

Lasse Mitronen on seurannut kaupan alaa ja sen kehitystä koko työuransa ajan. Nykyisin Tampereen yliopiston työelämäprofessorina toimiva Mitronen nostaa esillle kolme keskeistä asiaa, jotka määrittävät Alanya Marketin tulevaisuuden suuntaa.

Ensimmäinen on asiakaskunta: kuinka hyvin erilaiset kuluttajat liikkeen löytävät ja vakiintuuko se ihmisten kantaostopaikaksi. Onnistuuko turkkilaiskauppa houkuttelemaan pysyviksi asiakkaikseen myös kantasuomalaisia?

Gürmüçin mukaan asiakkaista jo nyt noin 45 prosenttia on kantasuomalaisia ja loput kotoisin muualta. Alanya Market on toiminut läheisessä Puotinharjun ostoskeskuksessa eli Puhoksessa jo 12 vuotta.

Toinen Mitrosen pointti liittyy taloudelliseen riskiin: uuden liikkeen avaamisesta menee helposti 1–3 vuotta ennen kuin toiminta alkaa olla kannattavaa. Talouteen liittyy myös verkkokauppa, jonka hallitseminen on Mitrosen mukaan perinteisen kauppamyynnin ohella olennainen tekijä.

Gürmüçin mukaan kasvusuunta on selkeä ja riskit tiedossa. Alanya Marketilla on jo ennestään liikkeet Puhoksen lisäksi Espoossa ja Tampereella. Myös verkkokauppa on tarkoitus avata muutaman kuukauden sisällä.

– Iso verkkokauppa, joka toimittaa tavaraa ympäri Suomea, hän tarkentaa.

Kolmantena asiana Mitronen nostaa esiin valmiit ruoka-annokset ja lounasmyynnin, joihin perinteiset ruokakaupat panostavat nyt paljon.

Tähänkin kauppias Gürmüçillä on vastaus valmiina. Tuoretiskeillä tehdään lounasruokamyyntiä, ja tässäkin on tarkoitus erottua selkeästi kilpailijoista.

– Tarjolle tulee Lähi-idän ruokia, joissa valikoima vaihtelee päivittäin. Pyrimme pitämään tarjolla erilaisia ruokia, esimerkiksi paistettuja munakoisoja, täytettyjä paprikoita ja turkkilaistyylistä lihapataa.

Alanya Market sijaitsee kauppakeskus Itiksessä Kehä I:n ja Itäväylän risteyksen tuntumassa.