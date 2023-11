Huippukokilta suorat sanat Lapin ruokatarjonnasta – Michelin-tähtiä ei kannata odottaa

Heikki Nikulaa voi perustellusti pitää Lapin ravintolakokkien ykkösenä. Hänen omistamansa, Inarissa sijaitseva ravintola Aanaar nousi koko valtakunnan arvostetuimpien ravintoloiden joukkoon jokin vuosi sitten. Ravintola-ammattilaisten listalla se on vuosien ajan ollut Lapin arvostetuin ravintola.

Vuonna 2020 Suomen Gastronomien Seura valitsi ravintola Aanaarin Vuoden ravintolaksi.

Vuosi sitten Heikki Nikula myi ravintolansa henkilökohtaisten syiden vuoksi. Vaikea sairaus vei elokuussa Nikulalta puolison ja samalla koko mies hävisi taka-alalle perheen pariin.

Lapista puuttuu edelleen Michelin-ravintola

Lapissa on taas alkamassa kiireisin matkailusesonki. Kansainvälisiä turisteja houkutellaan huskien, porojen ja revontulien avulla. Mitä pitää tapahtua, että Lappiin tultaisiin myös ruoan tähden? Pitääkö Lappiin saada Michelin-ravintola, onko se edes mahdollista?

– En usko, että Michelin-ukot näin syrjäisille paikoille tulee. Tietenkin, jos täällä olisi todellisia huippupaikkoja, niin ehkä voisivat piipahtaa. Eivät he varmaan ole Lapissa ikinä käyneetkään, pohtii Heikki Nikula.

Heikki Nikulalta ei omaleimaisuutta tai rohkeutta puutu, sillä hän on TV:ssä syöttänyt presidentille jäkälää. Oli myös aikoja jolloin ravintola Aanaarista ei saanut poronkäristystä lainkaan.

Paikallisuutta, intohimoa ja rohkeutta

Heikki Nikulan mielestä kalliin Michelin-tasoisen ruokalistan ylläpitäminen voisi olla raskasta sesonkien puristuksessa.

– Kun sesongit ovat lyhyitä, niin on haaste pyörittää ympärivuotisesti huippuravintolaa siten, että se on taloudellisesti kannattavaa. Nythän meno on sellaista, että vuoden tili on tehtävä alle viidessä kuukaudessa, sanoo Nikula.

Suomessa ihaillaan Michelin-ravintoloiden hienolta kuulostavia ruokalajeja, vaikka Nikulan mukaan sen sijaan pitäisi korostaa, kuinka hyviä ruoka-aineita Lapissa on tarjolla. Monet kokit unohtavat, että hyvä raaka-aine on tärkein. Toisaalta Nikulalle ei ole koskaan johtoajatuksena saada Michelin-tähteä.

Suomessa on trendi, että ketjuravintolat lisääntyvät ja lähes kaikkialla tarjotaan samaa: pizzaa, hampurilaisia ja kebabia, jossain ehkä leike sen lisäksi.

– Tästä pitäisi ponnistaa eteenpäin kunnianhimoisemmin, ei siihen välttämättä mitään Micheliniä tarvitse, sanoo Nikula

Huippukokilta vaaditaan Nikulan mukaan rohkeutta lähteä tekemään omaa juttuaan. Huipulle ei pääse, jos asioita katsoo vain eurojen kautta, miettimällä kuinka toiminnalla saadaan tehtyä mahdollisimman paljon rahaa. Tuotekehittelystä Nikula mainitsee oppien hakemisen muualta kuin omista nurkista.

– Minäkin olen hakenut erilaisia vinkkejä ulkomaita myöten ja yhdistänyt niitä paikalliseen ruokakulttuuriin, sanoo Nikula.

Huonoista raaka-aineista ei saa hyvää ruokaa

Nikula mukaan ravintoloiden on tarjottava asiakkailleen ainutlaatuisia kokemuksia, jotka jäävät pysyvästi mieleen.

– Kun on ravintolassa syöty jotain, mitä ei ole mistään muualta saanut ja se on vielä tosi hyvää, niin kyllä se on arvokkaampaa kuin kansainvälisen pikaruoan tarjoaminen, väittää Nikula.

Esimerkkinä Nikula mainitsee lappilaisen hauen, jonka maine on parantunut viime aikoina aivan uusiin sfääreihin.

– Hauki on Muddusjärven lohi ja kuivattu hauki (eli koškepuško) on inarinsaamelaisuuden symboli, sanoo Heikki Nikula. Kuivattu hauki oli Aanaar-ravintolan kysytyimpiä annoksia, kun se listalle tuli. Annoksessa on kuivahaukea, kurkku-tillimehua, retiisiä ja marinoitua väinonputkea.

Nikula ei ole Lapin ainoa eikä ensimmäinen huippukokki, joka on moittinut kollegoitaan kunnianhimon puutteesta.

Kun laatu on kohdallaan, niin maksukykyä riittää

Inflaation vuoksi hinnat nousevat eikä sen merkitystä voi sivuuttaa ravintoloissakaan. Raaka-aineet kallistuvat, hinnat nousevat kaikkialla, mutta Heikki Nikulan mielestä lopulta on kysymys valinnoista. Halutaanko tarjota sitä omaa uniikkia ruokakulttuuria vieraille, vai ei? Yleensä on menty helpoimman mukaan.

– Hyvät raaka-aineet ovat välillä kalliita eikä saatavuus, varsinkaan poronlihan kohdalla, ole aina paras mahdollinen. Ei se ole ilmaista sisäfileenkään tilaaminen Helsingin tukuista ja sitä tilaavat kaikki, naurahtaa Heikki Nikula.

Nikulan mukaan Inarissa toimitusketjut ovat toimineet hyvin. Paikalliset kalastajat, poromiehet ja yrttien tarjoajat ovat hoitaneet hommansa Nikulan mielestä todella ammattitaitoisesti. Hyvät raaka-aineen toimittajat, oma viitseliäisyys ja innokas henkilökunta saavat ihmeitä aikaan.