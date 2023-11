SK: Poriin suunniteltu suuri tehdashanke kaatumassa rahoituksen puuttumiseen

Porin Tahkoluotoon on suunniteltu suurta vanadiinin talteenottolaitosta. Suunnitelma on kariutumassa, koska rahoituksen hinta on noussut viime aikoina merkittävästi.

Avaa kuvien katselu Vanadiinilaitosta suunnitellaan tälle paikalle Porin Tahkoluotoon. Kuva: Critical Metals / Tomi Glad