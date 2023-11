Sukupuoli ohjaa tiukasti lukiolaisten alavalintoja – tässä neljä syytä, miksi naisia pitäisi saada tekniikan aloille lisää

Tuoreen väitöstutkimuksen mukaan sukupuoli ohjaa lukiolaisten kiinnostusta eri aloja kohtaan edelleen vahvasti ja nuoret tarvitsisivat enemmän tietoa eri opiskelualoista tehdäkseen tietoisempia valintoja ja hyödyntääkseen omia vahvuuksiaan.

Nuorten valintojen sukupuolittuneisuus näkyy erityisen selvästi tekniikan alalla: esimerkiksi vain joka viides diplomi-insinööriopiskelijoista ja tekniikan korkeakoulujen professoreista on naisia.

Tasaisemmasta sukupuolijakaumasta hyötyisivät Oulun yliopiston väitöskirjatutkija Satu Kalevan mukaan niin nuoret kuin teknologia-alakin.

Lisää naisia tekniikan aloille kaipaavat myös Teknologiateollisuus ja Tekniikan akateemisten järjestö TEK.

Mutta miksi? Tässä jutussa kerromme neljä syytä.

1. Naisten keksintöjä ja tutkimusta naisista tarvitaan lisää

Tiesitkö, että maailman ensimmäisen algoritmin kehitti nainen? Naisten keksintöjä ovat myös wifin mahdollistava langaton taajuushyppelytekniikka ja auton tuulilasinpyyhkijät.

Tiede on ollut pitkään enimmäkseen miesten tuottamaa ja miehiä kiinnostavista aiheista tehtyä, joten valkoihoisesta miehestä on muodostunut monessa asiassa standardi.

Se näkyy esimerkiksi siinä, että puheentunnistusohjelmat ymmärtävät paremmin miehiä, älypuhelin soveltuu paremmin miehen kuin naisen käteen, autot ovat turvallisempia miehille, lääketutkimuksia on tehty lähinnä miehillä, toimistojen lämpötila on säädetty miesten mukaan, eikä naisille ole koskaan varattu tarpeeksi vessoja – esimerkkejä on paljon.

Naisia tarvitaankin teknologian pariin yhä enemmän, jotta aikojen saatossa syntynyt vääristymä saadaan käännettyä. Ja sillä alkaa olla kiire, sillä tulevaisuudessa erilaiset algoritmit ohjaavat yhä enemmän ihmisten elämää ja valintoja.

Jos esimerkiksi koodaamisessa ei huomioida erilaisia näkökulmia, haitalliset vinoumat voivat siirtyä myös it-ratkaisuihin. Teknologiaa kuitenkin käyttävät kaikki.

– Jos tulevaisuutta rakentavat 80-prosenttisesti vain toisen sukupuolen edustajat, niin paljon innovaatiota jää tekemättä, Satu Kaleva sanoo.

2. Teknologia-ala tarvitsee parhaat kyvyt

Nuorten suosituimpia ammattialoja ovat jo pitkään olleet hyvin perinteiset, lääkäri, poliisi, lakimies, opettaja ja psykologi. Uudet alat ja ammatit ovat jääneet pimentoon, sillä nuorilla ei ole niistä tarpeeksi tietoa.

Tämä on aiheuttanut hakupainetta tietyille aloille ja toiset alat kärsivät hakijapulasta.

Monet teknologia-alalle hyvin soveltuvat naiset hakevat lääketieteelliseen. Moni pyrkii sisään vuosia, joskus tuloksetta. Samalla opiskelujen alku voi viivästyä.

Teknologiateollisuuden mukaan tekniikan alan opintoihin puolestaan saattaa hakeutua ja päästä sisään turhan heikolla osaamisella ja muilla valmiuksilla miehiä, joilla voisi olla osaamista muilla aloilla. Lahjakkuus ja koulussa hankittu, teknologia-alalla tarvittava perusosaaminen jakaantuvat kuitenkin tasaisesti kaikkiin sukupuoliin.

Satu Kalevan mukaan kouluhin tarvittaisiin systemaattisempaa työelämäyhteistyötä jo alaluokilta lähtien. Lisäksi mielikuvan vastaisia roolimalleja pitäisi olla enemmän.

– Tutkimusten mukaan juuri tällaisilla mielikuvan vastaisilla roolimalleilla on merkitystä nuorelle, joka pohtii uravalintojaan. Roolimallit voivat rohkaista menemään aloille, jotka eivät ensimmäisenä tulisi mieleen.

Videolla prosessitekniikan opiskelija Sanna Pirilä ja lukiolaiset Riina Pitkänen ja Hanna Saarela kertovat, miten heidän mielestään naisia saataisiin kiinnostumaan tekniikan alan opinnoista.

Kurikkalainen Hanna Saarela vahvistaa Satu Kalevan väitöstutkimuksessaan havaitseman asian: moni nuori ei tiedä tekniikan alan tarjoamista vaihtoehdoista tarpeeksi.

3. Palkkatasa-arvo lisääntyisi

Naisten ja miesten välistä palkkaeroa voitaisiin saada pienemmäksi, mikäli naisia työskentelisi enemmän hyvin palkatuilla teknistieteellisillä aloilla.

Teknologiateollisuuden mukaan alan palkat ovat kilpailukykyisiä ja ne tarjoavat vakaan toimeentulon, sillä työsuhteet ovat pääosin kokoaikaisia ja pysyviä.

Esimerkiksi diplomi-insinöörien mediaanipalkka on Tekniikan akateemisten selvityksen mukaan noin 5 400 euroa kuukaudessa vuonna 2022.

Tilastokeskuksen mukaan naisten mediaanipalkka oli kesäkuussa 3 642 euroa ja miesten 4 253 euroa.

Naisten hakeutuminen teknistieteellisille aloille on kasvussa, mutta aliedustus on yksi selitys sille, miksi miesten ja naisten palkkaero säilyy sitkeästi myös Suomessa. Palkkaerot vaikuttavat suoraan myös eläkkeisiin.

4. Yritykset menestyvät paremmin kun mukana on myös naisia

Naisia tarvittaisiin teknologia-alalle myös sen vuoksi, että tutkitusti työyhteisön monimuotoisuus parantaa kilpailukykyä ja tulosta.

Monimuotoiset tiimit lisäävät erilaisia näkökulmia, uuden ideointia sekä innovointia, ja kaikki tämä vaikuttaa suoraan yritysten menestykseen.

Suomessa naiset käyvät töissä lähes yhtä usein kuin miehet, ja korkeakoulutettujen osuus on naisissa 14,2 prosenttiyksikköä suurempi kuin miehissä.

Tasa-arvo johtajien tehtävissä muuttuu kuitenkin hitaasti. Viime vuonna naisten osuus johtavissa tehtävissä olevista oli 36,6 prosenttia. Pörssiyhtiöiden toimitusjohtajista vain kahden prosenttia on naisia.

Valtaosa Suomen suurimmista pörssiyhtiöistä on perinteikkäitä teollisuusyrityksiä, ja perinteisesti niihin on valittu paljon johtajia, joilla on tekninen koulutustausta.