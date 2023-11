Presidentti Ahtisaaren hautajaisissa kuullaan eturivin jazzmuusikoita, kuoromusiikkia ja selloja

Sellisti Senja Rummukainen on hautajaisten soolosellisti.

Martti Ahtisaaren siunaustilaisuudessa Helsingin tuomiokirkossa on monipuolinen musiikkikattaus.

Lokakuussa edesmennyt presidentti Martti Ahtisaari haudataan juhlallisin menoin 10. marraskuuta. Kyseessä ovat valtiolliset hautajaiset ja koko maassa on tuona päivänä suruliputus.

Ahtisaaren siunaustilaisuus on Helsingin tuomiokirkossa, jonka jälkeen on vuorossa surusaatto Hietaniemen hautausmaalle. Muistotilaisuus on Valtioneuvoston juhlahuoneistossa.

Tuomiokirkon siunaustilaisuuden musiikkiohjelman rungosta vastaavat Kaartin soittokunta ja poikakuoro Cantores Minores.

Cantores Minores on vuonna 1952 perustettu Helsingin tuomiokirkon poikakuoro. Kuorossa laulaa vuosittain 400 poikaa ja nuorta miestä yhdeksässä eri ryhmässä. Kokoonpano, jolla kuoro esiintyy hautajaisissa ei ole vielä selvillä.

Avaa kuvien katselu Cantores Minores esiintyi Mäntyniemessä joulukuussa 2022. Kuva: Silja Viitala / Yle

Kaartin soittokunta puolustusvoimien valtiollinen edustussoittokunta, jonka perinteet juontavat suoraan autonomian ajalta. Kaartin soittokunnassa on kaikkiaan 42 muusikkoa ja se esiintyy useissa eri kokoonpanoissa. Suurelle yleisölle Kaartin soittokunta on tuttu muun muassa presidentinlinnan itsenäisyyspäivän vastaanotolta.

Presidentti Ahtisaaren hautajaismusiikissa kuullaan paljon selloja. Radion sinfoniaorkesterissa soittaa kymmenen sellistiä. Heistä koottua kokoonpanoa kuullaan tuomiokirkon siunaustilaisuudessa. RSO on Yleisradion orkesteri, jonka tehtävänä on tuottaa ja edistää suomalaista musiikkikulttuuria. Vuonna 1927 perustetun orkesterin ylikapellimestari on Nicholas Collon.

Avaa kuvien katselu RSO:n ylikapellimestari Nicholas Collon. Kuva: Chris Christodoulou

Senja Rummukainen on hautajaisten soolosellisti. Hän on kansainvälisesti tunnettu muusikko, joka on nuoresta iästään huolimatta soittanut useiden suurten sinfoniaorkestereiden solistina niin Suomessa kuin maailmallakin. Rummukainen soittaa myös kamarimusiikkia.

Jukka Perkon instrumentti on saksofoni. Hän on maamme eturivin jazzmuusikoita. Perko esiintyy useissa kokoonpanoissa, joista tunnetuin lienee yhdessä vibrafonisti Severi Pyysalon kanssa perustettu Perko-Pyysalo-Poppoo. Perko on tunnettu myös säveltäjänä.

Avaa kuvien katselu Jukka Perko puhaltaa Kymi Sinfoniettan kanssa. Kuva: Pyry Sarkiola / Yle

Jarmo Saari on suomalainen jazz-kitaristi, joka luovii taitavasti sekä soittajana että säveltäjänä useiden eri musiikkilajien parissa. Saaren erikoisuus on se, että hän esiintyy usein myös yksin soolokitaristina nimellä Jarmo Saari Solu.

Myös yleisöllä on mahdollisuus osallistua siunaustilaisuuteen Helsingin tuomiokirkossa kello 13.00–14.30.

Yleisö saa osallistua hautajaissaattoon Hietaniemen hautausmaalle, mutta hautaanlasku on yksityinen tilaisuus.

Juttua on muutettu 3.11. klo 15:41: Yleisö saa osallistua siunaustilaisuuteen Tuomiokirkossa. Aiemmin jutussa luki, että siunaustilaisuus on tarkoitettu vain kutsuvieraille.