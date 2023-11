Kristillisdemokraattien eduskuntaryhmän puheenjohtaja Peter Östman haluaa purkaa koko sote-mallin

Vaasan vaalipiirin kansanedustajat eivät lähtisi purkamaan sote-uudistusta hyvinvointialueineen.

Yle tavoitti 16 kansanedustajasta kymmenen. Heistä kuusi ei halua purkaa hyvinvointialueita, kolme ei osannut sanoa kantaansa ja yksi vastasi kyllä.

Ainut purkamista ja sote-uudistuksen uudelleenkäynnistämistä kannattanut kansanedustaja oli Kristillisdemokraattien Peter Östman. Hän on myös KD:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja.

Östman kritisoi, että edellinen hallitus loi hyvinvointialuemallin hallinto edellä, jolloin tuijotettiin liikaa olemassa olevia maakuntarajoja.

Hän karsisi hyvinvointialueiden määrää.

– Tarvitsemmeko Suomessa 21 eri hyvinvointialuetta vai pärjättäisiinkö pienemmällä määrällä, ja mikä se koordinointi olisi jatkossa? Nythän alueet päättävät itsenäisesti, mutta ovat kuitenkin riippuvaisia valtion rahoituksesta.

Hän näkee taloudelliset haasteet liian suurina ja uskoo, että luvassa on alueiden yhdistämisiä.

Kyselyyn vastasivat Antti Kurvinen ja Mikko Savola (kesk.), Juha Mäenpää ja Anne Rintamäki (ps.), Janne Jukkola ja Paula Risikko (kok.), Peter Östman (kd.), Kim Berg (sd.), Joakim Strand ja Mikko Ollikainen (r.).

Kyselyyn eivät vastanneet Mika Lintilä (kesk.), Mauri Peltokangas ja Pia Sillanpää (ps.), Matias Mäkynen (sd.), Anna-Maja Henriksson ja Anders Norrback (r.)

”Purku johtaisi kaaokseen”

Vaikka hyvinvointialueen haasteet myönnetään suuriksi, peräänkuuluttavat kansanedustajat ennemminkin mallin kehittämistä.

RKP:n Mikko Ollikainen ei ole hyvinvointialueiden purkamisen kannalla. Epäkohdat ja valuviat tulee kuitenkin korjata.

– En näe, että olisi mitään suurta hyötyä, jos sote-uudistus avattaisiin. Tilanne on haastava hyvinvointialueilla, ja niiden purku tässä tilanteessa johtaisi täyteen kaaokseen.

Ollikaisen mukaan tulevaisuudessa esimerkiksi voi pohtia, toimiiko kunnan ja hyvinvointialueen yhteistyö joustavasti ja niin, että se on selkeä.

Korjaussarjaa tarvitaan

Myöskään keskustan Mikko Savola ei lähtisi sotea purkamaan, vaikka mielissään hänkään ei ole.

– Uudistus epäonnistui. Nyt lainsäädäntöä pitää tarkentaa ja korjaussarja tehdä soteen esimerkiksi rahoituslainsäädännössä. En pidä kuitenkaan realistisena, että sote-uudistusta käynnistettäisiin kokonaan uudestaan.

Savola kritisoi varsinkin sitä, että nykyisellä mallilla palvelut ovat keskittyneet.

– Valitettavasti eri puolilla Suomea on nähty, että aika keskittyvää on ollut tämä päätöksenteko, kun ei ole rahaa. Sitten on lähdetty keskittämään palveluita.

Savolan pelkona on, että palvelut keskittyvät entisestään ja maakuntien rauna-alueet jäävät paitsioon.

”Täysin epäonnistunut”

Sote-uudistuksen kritisoijiin kuuluu myös perussuomalaisten Juha Mäenpää. Hän sanoo vastauksessaan, että uudistus on täysin epäonnistunut.

Mäenpää pohtii muun muassa vuokralääkäreitä. Hän haluaisi vuokralääkäreiden työskentelevän aluksi julkisella puolella.

– Esimerkiksi vuokralääkäritoimintaa pitäisi voida estää lainsäädännöllä, jossa valtion varoin opiskelleille lääkäreille tulee asettaa samanlainen velvoite kuin armeijan lentäjillä. Pitää työskennellä julkisella puolella esimerkiksi opintojen mittainen aika.