Yle Israelissa: Kansa heräsi painajaiseen, kun armeija ja tiedustelu nukkuivat

JERUSALEM Israelin tiedustelu epäonnistui täydellisesti ennakoimaan terroristijärjestö Hamasin lokakuun seitsemännen päivän veriset iskut. Tämä jätti tiedustelun suurvaltana pidettyyn Israeliin syvät haavat.

Luvassa on suuri puhdistus. Israelilainen tiedusteluun erikoistunut sotahistorioitsija Danny Orbach arvelee, ettei Gazan sodan jälkeen yksikään poliittisista, sotilaallisista tai tiedustelun johtajista saa säilyttää paikkaansa.

– Erityisesti sisäisen tiedustelun ja sotilastiedustelun johto ei ole ollut kyvykäs tehtävissään.

Danny Orbach sanoo, että Israel meni lankaan, koska Hamas kykeni pitämään aikeensa erittäin hyvin salassa ja pienen piirin tiedossa.

Lisäksi iskujen suunnittelijat kommunikoivat hyvin vähän kännyköillä tai muutoin tietoverkossa. Tieto kulki kasvotusten käydyissä keskusteluissa.

– Lopulta moni hyökkääjäkin sai tietää operaatioista vasta viime hetkellä.

Historioitsija Danny Orbachin mukaan Israelin tiedusteluun viime aikoina värvätyillä henkilöillä ei ole riittävästi syvää tajua Hamasista ja sen ideologiasta.

Tiedustelutiedon tulkinta ontui

Tiedusteluhistorioitsija Orbachin mukaan Hamas tuhosi useita israelilaisten Gazan seurantaan tarkoitettuja tiedusteluilmapalloja. Israelin armeija tulkitsi uhkan niin, että riittää, kun korjaa asian pyhien jälkeen. Hamas teki iskunsa varhain lauantaiaamuna.

Orbachin mielestä Hamas pääsi yllättämään Israelin juuri siksi, että Israel ei tulkinnut saamaansa tiedustelutietoa ja Gazan rajan tapahtumia oikein.

– Strategiset epäonnistumiset aiheutuvat usein tiedustelutiedon huonosta tulkinnasta, eikä niinkään huonosta tiedon keruusta, hän sanoo.

Toinen suuri epäonnistuminen johtui Orbachin mukaan siitä, ettei Israelin tiedustelu tajunnut Hamasin laajempia tavoitteita. Israel oletti, että Hamas tahtoo aiheuttaa sekasortoa ja hämminkiä Länsirannalla.

Israelin tiedustelun mukaan tämä oli loogisempaa, koska Hamas hallitsee Gazaa, muttei Länsirantaa. Siksi Hamasin olisi järkevämpää “laittaa Länsiranta liekkeihin”.

– Hamas harhautti Israelia ja antoi merkkejä siitä, että se toimisi Länsirannalla, Orbach sanoo.

Kaiken kukkuraksi Hamasin harjoitukset rajan pinnassa tulkittiin vain tavallisiksi harjoituksiksi, ei varsinaisen hyökkäyksen valmisteluksi.

– Siksi Hamas yllätti Israelin täysin.

Gazan tunnelit ovat Hamasin taistelijoiden keskeinen kulku- ja kuljetusreitti. Israel on pommituksillaan pyrkinyt tuhoamaan tunneliverkostoa. Kuva: Abed Rahim Khatib / AOP

Rajajoukot unten mailla

Israelin armeija ja tiedustelu olivat hakoteillä myös siinä vaiheessa, kun hyökkäys alkoi.

Shin Betillä eli keskustiedustelupalvelulla oli keskellä yötä useita tunteja ennen ensimmäistä Hamasin iskua arviointipalaveri, jossa ymmärrettiin kyllä, että jotain erikoista on tapahtumassa.

– He arvioivat, että kyseessä on ehkä pienen mittakaavan isku. He lähettivät nopean toiminnan iskujoukon rajalle. Se ei riittänyt, historioitsija Orbach sanoo.

Hänen mukaansa kukaan ei vieläkään osaa sanoa, miksi tiedustelulla ei vielä tässäkään vaiheessa ollut oikeaa kuvaa siitä, mitä oli tulossa.

Laajempaa hälytystä Gazan rajan läheisyydessä oleville joukoille ei annettu vielä tuolloinkaan. He nukkuivat huoneissaan.

– Kun hyökkäys alkoi, ei tajuttu, että rajalla on tulossa prikaatin verran taistelijoita eli ainakin 2000 miestä.

Orbachin mukaan armeija kaiketi luuli, että rajan yli yritetään pientä terrori-iskua yhteen tai kahteen kibbutsiin.

– Armeija ei reagoinut uhkan vaatimalla tavalla. Jos se olisi ollut hereillä, paikalle olisi hälytetty kaikki joukot, jotka vain voivat tulittaa.

Kfar Azan kibbutsi oli yksi Hamasin rajuimman hyökkäyksen kohteista. Kuva: Gili Yaari /AOP

Tuore tiedusteluväki epä-älyllistä

Danny Orbach näkee tiedustelun ongelmien taustalla muutaman suuren perussyyn. Yksi on tiedusteluun rekrytoitujen henkilöiden koulutustausta. Uusilla tulijoilla on entistä vähemmän tiedustelukoulutusta.

Sen sijaan tiedusteluun tulee taistelukoulutuksen saaneita henkilöitä. Orbachin mukaan he ymmärtävät hyvin armeijan käytännöt ja kenttätoiminnan.

– Luulen, että tiedustelusta puuttuu ammattimaisuus. Väki on tavallaan hiukan epä-älyllistä.

Orbach arvelee, että tiedusteluun tullut uusi kaarti on enemmän kiinnostunut siitä, mihin Gazassa isketään ja kuinka tehdään kohdennettuja salamurhia.

Hänen mukaansa he tahtovat estää terrori-iskuja ja ovat kiinnostuneita vastavakoilusta, mutta syvempi tietämys Hamasin ja iranilaisten pidemmän tähtäimen strategiasta puuttuu.

– Me emme ole pohtineet Hamasin ajattelua ja sitä, että se on ideologinen järjestö. Se osaa olla pragmaattinen, mutta sen ajattelua ohjaavat ideologiset tavoitteet.

Orbachin näkemys on, että Hamasin ja Iranin pitkän tähtäimen strateginen tavoite on Israelin tuhoaminen. Lokakuun iskut olivat osa tätä strategiaa.

Israel on iskenyt rajusti Gazaan Hamasin lokakuun terrori-iskujen jälkeen. Kuvassa gazalaiset etsivät iskun jälkeen eloonjääneitä Bureijin pakolaisleirillä. Kuva: Majdi Fathi / AOP

Vastuu Benjamin Netanjahulla

Danny Orbach näkee tiedustelun ongelmat osana Israelin laajempia poliittisia ja strategisia ongelmia.

– Pääministeri Benjamin Netanjahun strategia on täydellisesti epäonnistunut. Eikä kyse ole vain Netanjahusta, vaan koko poliittisesta järjestelmästä.

Orbach povaa siis koko poliittisen, sotilaallisen ja tiedustelun johtajiston täydellistä remonttia.

Nykyisen oikeistohallituksen Hamas-strategia on hänen mukaansa nyt umpikujassa.

Sekä Netanjahu että äärioikeistolainen valtiovarainministeri Bezalel Smotrich ovat useaan otteeseen sanoneet, että Hamas on Gazassa Israelin kannalta hyödyllinen.

– Tämä strategia on nyt hajalla. Koska Netanjahu on ollut vallassa vuodesta 2009 lähtien, hän on tästä vastuussa, Orbach sanoo.