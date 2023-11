Tältä näyttävät Euclid-avaruusteleskoopin ensimmäiset kuvat

Yksi yhdeksästä datakeskuksesta on Suomessa. Siellä tehdään havaintoaineistosta tietokoneanalyysejä, joiden avulla selvitetään muun muassa maailmankaikkeuden laajentumista ja pimeää ainetta.

Euroopan avaruusjärjestön ESA:n Euclid-avaruusteleskoopin ensimmäiset kuvat julkaistiin tänään. Ne ovat näyte valtavasta urakasta, joka Euclidilla on edessään. Se kuvaa kuudessa vuodessa taivaankannesta reilun kolmanneksen. Vastaavaa kartoitusta maailmankaikkeudesta ei ole tehty ennen.

Avaa kuvien katselu Lähikuvassa Perseuksen galaksijoukon galakseja. Kuva: ESA

– Taivaankartoituksen ensisijainen merkitys on se, että pystymme tekemään hyvin tarkkaa tilastollista analyysiä siitä, miten galaksit ovat jakautuneet avaruuteen ja miten se on kehittynyt ajan myötä, Helsingin yliopiston kosmologian professori Hannu Kurki-Suonio selittää.

Avaa kuvien katselu Orionin tähdistön Hevosenpääsumu Euclid-avaruusteleskoopin kuvaamana. Kuva: ESA

Euclid on selvittämässä suurta kysymystä: miksi avaruuden laajeneminen kiihtyy? Kysymykseen liittyvät maailmankaikkeuden suuret arvoitukset, pimeä aine ja pimeä energia.

Pimeä aine vääristää painovoimallaan valon kulkua. Euclidin ottamien kuvien avulla voidaan analysoida, millä tavalla pimeä aine vääristää galaksien muotoja.

Avaa kuvien katselu Barnardin galaksi, eli NGC 6822 -galaksi zoomattuna Euclid-avaruusteleskoopin kuvasta. Kuva: ESA

Pimeä energia puolestaan vaikuttaa maailmankaikkeuden laajenemiseen ja galaksijoukkojen muodostumiseen.

– Odotamme löytävämme jonkin uuden luonnonlain. Euclid kerää mahdollisimman laajan havaintoaineiston ja sen jälkeen on teoreetikkojen tehtävä keksiä teoria, joka parhaiten vastaa havaintoja. Ei ole sanottua, että pimeän energian mysteeri ratkeaa tällä projektilla. Joka tapauksessa tämä on ainoa tapa edetä siinä, Kurki-Suonio sanoo.

Isojen asioiden äärellä joka tapauksessa ollaan. Havaintomateriaalit ja niistä tehtävät analyysit pannevat Einsteinin suhteellisuusteorian uusiksi.

Suomalaiset analysoivat 5 prosenttia datasta

Euclid lähetettiin matkaan heinäkuun 1. päivänä Cape Canaveralin avaruuskeskuksesta Yhdysvaltain Floridasta. Kuukauden kestävän lennon aikana teleskooppi ja sen instrumentit jäähtyivät avaruuden alhaiseen lämpötilaan.

Teleskooppi asettui L2-pistettä kiertävälle radalle. L2 sijaitsee 1,5 miljoonan kilometrin päässä Maasta auringosta poispäin. Samassa radalla on myös kaksi vuotta sitten laukaistu James Webb -teleskooppi, eivät toki kylki kyljessä.

Avaa kuvien katselu Maan ja auringon Lagrangen pisteitä on viisi. Niistä maan takana oleva L2 sopii avaruusteleskoopin asemapaikaksi.

James Webb on hyvin toisenlainen ja myös suurempi teleskooppi. Se ottaa hyvin tarkkoja kuvia tietyistä kohteista, mutta Euclidin urakkaan sillä kuluisi sata vuotta.

Paikka on avaruusteleskoopille otollinen. Maan ja auringon vetovoimat ja keskipakoisvoima kumoavat toisensa ja ne ovat myös valonlähteinä helposti väistettävissä. L2 ei myöskään ole liian kaukana maasta, jolloin tietoliikenne sujuu.

Euclidin varsinainen työ eli taivaankannen kartoitus alkaa vuodenvaihteessa. Tuloksia julkistetaan kolmessa erässä, viimeisen kerran noin vuonna 2030.

Vaikka Euclid kuvaa kauas, löytöjä voi tulla avaruuden mittakaavassa myös läheltä. Kuviin saattaa osua esimerkiksi aurinkokunnassa liikkuvia, ennestään tuntemattomia asteroideja.

Avaa kuvien katselu Kosmologian professori Hannu Kurki-Suonio johtaa Euclid-projektia Suomessa. Kuva: Terhi Liimu / Yle

Myös Suomi on projektissa mukana.

– Kun Suomi liittyi mukaan, vaihtoehtoina oli kaukoputken instrumenttien rakentaminen tai osallistua havaintoaineiston tietokoneanalyysiin ja jälkimmäinen osoittautui meille sopivammaksi, Kurki-Suonio sanoo.

Yksi yhdeksästä datakeskuksesta on Suomessa. Analysoitavasta datasta Suomen osuus on viisi prosenttia. Sekin on kohtalainen pala taivasta eli noin 3 000 kertaa täydenkuun kokoinen alue.