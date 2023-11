Viisi merimiestä vienyt Pohjanmeren onnettomuus olisi voitu estää, uskovat Itämerelle älyväylää kehittävät suomalaiset

Aboa Maren laivasimulaattorissa on menossa harjoitus, jossa Hannu Urpalainen ja Samuel Pirkkanen ohjaavat rahtilaivaa Englannin kanaalissa.

Itämerenkin alueella yhteydenpito vaihtelee maittain, ja globaalisti toimijoita ja järjestelmiä on sadoittain. Pahimmillaan laivat viestivät viranomaisille Whatsappilla.

Kaksi rahtilaivaa törmäsi Pohjanmerellä 24. lokakuuta tuhoisin seurauksin. Britannian lipun alla purjehtinut 91-metrinen Verity upposi. Seitsenhenkisestä miehistöstä kaksi saatiin pelastettua, viisi merimiestä hukkui.

Aluksista suurempi, Bahaman lipun alla purjehtiva 190 metriä pitkä Polesie ja sen 22-henkinen miehistö selvisivät ilman suuria vaurioita.

Merikapteeneita kouluttava Thomas Friis uskoo, että onnettomuutta ei olisi tapahtunut, jos järjestelmät olisivat olleet kunnossa.

– Kommunikaatio, tai pikemminkin sen puute ovat hyvin usein tällaisten onnettomuuksien juurisyy. Tarkkaan ei varmaan vieläkään tiedetä mitä tapahtui, mutta spekulatiivisesti uskon, että onnettomuus olisi ollut vältettävissä jos laivat olisi kommunikoineet toistensa kanssa.

Kouluttaja Thomas Friis kertoo, että digitalisaation myötä laivoille tulevan ja laivoilta lähtevän tiedon määrä on moninkertaistunut. Kuva: Ari Welling / Yle

Merikapteeneiksi opiskelevat Hannu Urpalainen ja Samuel Pirkkanen kipparoivat rahtilaivaa Englannin kanaalissa vaativissa olosuhteissa.

Tosielämässä ollaan simulaattorissa Turussa, mutta kaikki tapahtuu tismalleen kuten oikeassakin laivassa. Kommunikaation kulmakivenä on radioliikenne.

– Pääasiallinen kommunikaatio laivan ja ja viranomaisten kanssa tapahtuu laivojen GMDSS-järjestelmän kautta eli meriradion kautta. Viranomaiset puolestaan käyttävät laivojen suuntaan viestimiseen Navtex-järjestelmää.

Navtex on maailmanlaajuinen turvallisuusjärjestelmä, joka lähettää muun muassa navigointiviestejä ja meteorologisia varoituksia. Viestit voivat sisältää varoituksia sammuneista majakoista, kelluvista konteista tai lähestyvistä myrskyistä.

Radion ohessa käytetään vaihtelevia digitaalisia viestintäkanavia, joita ei ole standardoitu valmiiksi. Hankepäällikkö Olli Soininen Fintrafficilta kertoo, että standardointityötä on tehty jo 15 vuoden ajan.

– Radio ei ole laivaliikenteestä mihinkään poistumassa, mutta siihen tulee data rinnalle. Suurin hidaste tässä standardoinnissa on, että laivaliikenne on globaalia ja samat vaatimukset pitää saada kaikille. Oletusarvona on, että vaikka miehistöt vaihtuvat, ovat laivan navigointiturvallisuuteen liittyvät peruselementit aina samat.

Viestinnän standardointi on valtaisa kansainvälinen ponnistus

Turun ammattikorkeakoulun koordinoiman Maritime Data Methods for Safe Shipping -hankkeen tavoitteena on kehittää niin sanottu älyväylä Itämerelle.

Hankkeessa on mukana korkeakouluja ja viranomaisia useista Itämeren maista. Tiedon jakamista standardoidussa digitaalisessa muodossa testataan suoraan alusten navigointilaitteisiin, kertoo tutkimusvastaava Jarkko Paavola.

– Käytännössä se tarkoittaa, että viranomaiset voivat lähettää merivaroituksia suoraan laivan komentosillan järjestelmiin, jolloin ne on helppo huomioida ja niiden mukaan toimia. Standardointi on kansainvälinen ponnistus, johon liittyy jopa satoja eri organisaatioita. Meidän projektimme keskittyy Itämeren viranomaisiin.

Tutkimusvastaava Jarkko Paavola Turun AMK:sta kertoo, että valtaosa Suomen viennistä on riippuvainen Itämeren meriliikenteestä ja samalla sen turvallisuudesta. Kuva: Ari Welling / Yle

Itämeri on yksi maailman vilkasliikenteisimmistä merialueista. Helsinki Commissionin eli Helcomin tilastot osoittavat, että vaarallisten lastien kuljettaminen ruuhkaisilla vesillä on lisääntynyt. Vaikka Venäjällä talouspakotteet ovat päällä käyvät öljyä hakemassa sellaisten maiden alukset, jotka eivät sanktioista piittaa.

Itämeren älyväylän tavoitteena on taata meriliikenteen hallinnasta vastaavien kansallisten viranomaisten ja alueella liikkuvien laivojen kyberturvallinen yhteydenpito.

Nykyisellään Itämeren alueen viranomaisten yhteydenpidon tavat aluksiin vaihtelevat maittain, eivätkä väyläpalvelut olet yhtenäisiä, saati kyberturvallisia. Pahimmissa tapauksissa alus on sovittujen käytäntöjen vastaisesti yhteydessä väyläpalveluihin Whatsappilla tai sähköpostilla.

Balticconnector-kaasuyhdysputken ja Suomenlahden merenalaisen tietoliikennekaapelin vaurioittaminen Itämerellä osoittavat, että myös monet hybridiuhat ovat tulleet lähelle.

Tutkijana Jarkko Paavola on sitä mieltä, että pitää pystyä kehittämään parempia valvontamenetelmiä.

– Suoranaisesti emme tämän hankkeen tuloksissa pysty hybridiuhkiin vaikuttamaan, mutta yleiseen merenkäynnin turvallisuuteen kyllä. Automatisoidut ja autonomiset vesikulkuneuvot ovat yksi tapa vähentää sitä ihmistyön määrää, joka valvonnassa tarvitaan. Autonomia on ainoa keino pystyä kattavasti valvomaan koko merialuetta.