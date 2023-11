Maria Pettersson rikkoo tietokirjassaan moraalisia oikeuksia, arvioi tekijänoikeusneuvosto – kustantamo on ihmeissään

Suomen historian jännät naiset -tietokirja herätti vuosi sitten kiivasta keskustelua tekijänoikeuksista. Nyt asiasta on saatu tekijänoikeusneuvoston lausunto.

Tietokirjailija ja Journalisti-lehden päätoimittaja Maria Pettersson lainaa tutkijoiden artikkeleita hyvän tavan vastaisesti kirjassaan Suomen historian jännät naiset (Atena, 2022).

Näin arvioi tekijänoikeusneuvosto, joka antoi asiasta lausunnon viime viikolla.

Neuvosto vetoaa tekijänoikeuslakiin ja katsoo, että Pettersson loukkaa lähteinään käyttämien tekstien tekijöiden moraalisia oikeuksia. Artikkeleista lainattuja tekstejä ei voi siteerausten yhteydessä erottaa Petterssonin omasta tekstistä eikä niistä ilmene alkuperäistekstin lähde tai tekijät millään tavalla, neovosto lausuu.

Moitteita teos saa siis siteerauskäytännöistä, ei plagioinnista eli tekstin varastamisesta. Monilta osin lausunto on Petterssonille suotuisa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön alaisen tekijänoikeusneuvoston lausunnot ovat suosituksia, jotka eivät oikeudellisesti sido tuomioistuimia tai osapuolia.

Lausunnosta kertoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat.

Petterssonin teos julkaistiin viime vuoden elokuussa ja se on jatkoa Historian jännät naiset -teokselle, jota on myyty yli 40 000 kappaletta.

Pian julkaisunsa jälkeen Suomen historian jännät naiset sai kuitenkin kyseenalaista huomiota, kun ryhmä tutkijoita syytti Petterssonia plagioinnista.

Tutkijoiden mukaan kirjassa oli kopioitua tekstiä muun muassa tieteellisestä artikkelista ja pro gradu -tutkielmasta.

Väitteistä julkaistiin seikkaperäinen selvitys tutkimusyhdistys Suoni ry:n blogissa.

Tapaus herätti kiivasta keskustelua sosiaalisessa mediassa. Esimerkiksi tutkija Lotta Aarikka kirjoitti kovasanaisen kopioimista vastustavan Twitter-ketjun (nykyään X).

Sen sijaan esimerkiksi viestintäyrittäjä Jan Erola asettui puolustamaan Petterssonia.

Kustannusjohtaja: ”Lausunto on ristiriidassa tradition kanssa”

Otavan kustannusjohtajan Ville Rauvolan mukaan tekijänoikeusneuvoston lausunto vaikuttaisi olevan ristiriidassa tietokirjallisuuden tradition kanssa.

– Olemme hieman hämmentyneessä tilassa tällä hetkellä, hän sanoo Ylelle puhelimessa.

Suomen historian jännät naiset kustantanut Atena on nykyään osa Otavaa.

Nyt on Rauvolan mukaan aika punnita, miten alalla voidaan toimia lausunnon edellyttämällä tavalla.

– Sen perusteella aletaan pohtia uusia käytäntöjä. Asiaan kiinnitetään varmasti tarkempaa huomiota.

Avaa kuvien katselu Kustannusjohtaja, kustantaja Ville Rauvola kuvattiin Jyväskylässä vuonna 2019. Kuva: Petri Aaltonen / Yle

Lausunto on Rauvolan mukaan ristiriitainen siksi, että tietokirjallisuudessa on alalajista riippuen monia erilaisia tapoja merkitä lähteitä.

Esimerkiksi lasten tietokirjoissa ei ymmärrettävästi käytetä alaviitteitä, kun taas tiedekirjallisuutta lähentelevässä tietokirjallisuudessa saatetaan olla lähellä tieteellisen artikkelin käytäntöjä. Suomen historian jännät naiset edustaa tarinavetoista tietokirjallisuutta.

– Siinä on jokaiselle kirjan luvulle oma lähdeluettelonsa, merkintä siitä, mistä tieto on löytynyt, mikäli lukija haluaa etsiä lisätietoa. Tämä on ollut normaali tapa tähän saakka.

Rauvolan mukaan Petterssonin kirjassa käytetty tapa on lisäksi linjassa Suomen tietokirjailijoiden suositusten kanssa. Suositukset on päivitetty päivä sen jälkeen, kun tutkijaryhmä julkisti plagiointisyytöksensä.

Yksi lausuntopyynnön hakijoista oli professori Susanna Välimäki, joka kertoo Helsingin Sanomissa olevansa lausunnosta helpottunut.

– Nyt tietokirjailijoiden ja tietokirjojen kustannusalan olisi syytä tarkistaa käytäntöjään. Moraalisten tekijänoikeuksien rikkominen ei voi olla kustannusalalla vallitseva, hyväksytty käytäntö. Moraaliset tekijänoikeudet kieltävät muun muassa plagioinnin, hän sanoo lehdessä.