Kanadalaisyhtiö osti Helsingin telakan – venäläisomistus päättyy

Kanadalainen telakkayhtiö Chantier Davie Canada on hankkinut omistukseensa Helsingin telakan. Näin telakan venäläisomistus päättyy.

Kauppaa on valmisteltu viime talvesta lähtien. Kaupan yksityiskohtia ei ole kerrottu, mutta sen suuruus on noin 150 miljoonaa euroa. Kanadalaisyhtiö tiedotti kaupasta äsken nettisivuillaan.

Davie on vuonna 1825 perustettu erikoisalusten, jäänmurtajien, sotalaivojen ja lauttojen rakentaja ja ylläpitäjä. Yhtiön asiakkaina on niin valtiollisia kuin kaupallisia toimijoita. Helsingin telakka on erikoistunut arktiseen laivanrakentamiseen.

Työ- ja elinkeinoministeriö on suhtautunut kauppaan myönteisesti neuvottelujen alkuvaiheesta lähtien. Suomen valtio ei ole kaupassa osapuolena, mutta se on osallistunut kauppoja koskeviin neuvotteluihin.

Elinkeinoministeri Wille Rydman (Ps.) on tyytyväinen, että omistajanvaihdos kanadalaisen uuden omistajan Davie Shipbuilding ja entisen omistajan, venäläistaustaisen Algador Holdings –yhtiön, välillä on saatu päätökseen. Quebecin provinssi rahoitti omistajavaihdosta merkittävällä panostuksella.

– Vakuutuin, että uuden omistajan myötä telakan ja koko Suomen meriteollisuuden tulevaisuus on valoisampi. On erittäin myönteistä, että omistajavaihdos tapahtui Suomen valtion kannalta markkinaehtoisesti, Rydman sanoo.

Venäjän vastaisten pakotteiden vuoksi Helsingin telakan liiketoiminta itänaapuriin on ollut jäissä. Pakotteiden vaikutus on näkynyt muun muassa siten, että yhtiö ei saanut vientilupaa venäläisen Norilsk Nickelin tilaamalle jäänmurtajalle.

Velkoja haki Helsinki Shipyard -yhtiötä vuosi sitten jopa konkurssiin maksamattomien saatavien vuoksi. Yhtiö kuitenkin maksoi velkansa ja velkoja perui konkurssihakemuksen.

Helsinki Shipyardin omistus kuului venäläisten liikemiesten perustamalle Algador Holdings -sijoitusyhtiölle. Yhtiön omistajia kohtaan ei ollut asetettu pakotteita.

Helsinki Shipyard Oy aloitti toimintansa toukokuussa 2019, kun telakka oli siirtynyt Algador Holdingsin omistukseen. Telakan palveluksessa on ollut noin 400 työntekijää. Samalla paikalla Helsingin Hietalahdessa on rakennettu laivoja yli 150 vuotta, muun muassa jäänmurtajia.