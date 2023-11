HS: Pitkään suunniteltu entisen Pyhäsalmen kaivoksen pumppuvoimalahanke on kaatumassa

Hanketta vetänyt EPV Energia on päättänyt vetäytyä Pyhäsalmen kaivokseen suunnitellusta pumppuvoimalaitoshankkeesta Pyhäjärvellä.

Hankkeen kaatumisesta kertoo Helsingin Sanomat.

Pumppuvoimalaa pitkään valmistellut EPV Energia perustelee hankkeesta luopumista investointi- ja rahoituskustannusten voimakkaalla nousulla.

Alkuperäinen investointikustannusarvio lähes tuplaantui tämän vuoden aikana tehdyissä ja tarjouspyyntöihin perustuvissa investointikustannuslaskelmissa. Yhtiön mukaan myöskään tämän hetken korkomarkkina ei tue näin mittavan kokoluokan investointia.

EPV Energia kertoo verkkosivuillaan, että hankkeen päättäminen on raskas päätös.

Vanhassa, käytöstä poistetussa kaivoksessa energiavarastona toimiva pumppuvoimalaitos olisi toteutuessaan ollut ainutlaatuinen kokonaisuus sähkön jousto- ja varastointiratkaisuksi. EPV Energia kertoo sitoneensa viimeisen kahden ja puolen vuoden aikana hankekehitykseen paljon aikaa ja rahaa.

Hanketta valmisteltiin pitkään

Vielä vuosi sitten Euroopan syvin kaivos Pyhäjärvellä haluttiin muuttaa sähkövarastoksi, kun kaivostoiminta tuli malmivarojen loppumisen vuoksi päätökseensä.

Aiemmin pumppuvoimalaa ei nähty kannattavana, mutta sähkömarkkinoiden nopea muutos teki pitkään esillä olleesta hankkeesta vuosi sitten jälleen kiinnostavan.

Energiavaraston idea on suoraviivainen: kun sähkön hinta on korkealla, tuotetaan sähköä laskemalla vettä turbiinien läpi maan pinnalta kaivoksen pohjalle. Kun sähkön hinta on matalalla, pumpataan vesi takaisin ylös seuraavaa tarvetta varten. Vesiakku ikään kuin ladataan uudestaan käyttövalmiiksi.

Maan alle tehdylle valtavalle luolastolle on etsitty uusiokäyttöä jo pitkään.

Esillä ovat olleet esimerkiksi datakeskus, hiukkastutkimus tai vaikkapa ruoantuotanto, mutta suuren mittakaavan ankkurihankkeena oli pitkään pumppuvoimala eli energiavarasto. Aiemmin on kerrottu, että mikäli pumppuvoimalaa ei saada rakennettua, luolasto suljetaan ja sen annetaan täyttyä vedellä.