Pikkukylä taistelee paloasemansa puolesta – palokuntalaiset valmiita euron tuntipalkkaan: ”Tämä kylä on rakennettu yhteisvoimin”

Raution palokunta vetoaa päättäjiin paloaseman säilyttämisen puolesta.

Paloaseman henkilöstö on ehdottanut itselleen euron tuntipalkkaa, jos sillä saadaan paloasema säilytettyä.

– Haluttiin sillä viestiä, että täällä ollaan auttamisen halusta ja palvelujen säilymisen takia, eikä se raha meille merkitse siinä. Ei olla rahan takia mukana, sanoo Teemu Rautakoski Raution palokunnasta.

Kalajoen Raution kylän paloasemaa esitetään lakkautettavaksi osana Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen säästöjä. Raution paloasemalla ei ole vakituista henkilökuntaa, vaan asema toimii sopimuspalokunnan voimin, joka järjestää harjoituksia ja on töissä tarvittaessa.

Jukka Hakola Raution palokunnasta kertoo, että heti kun tieto palokunnan lakkautussuunnitelmista saatiin, alettiin miettiä vaihtoehtoja sen pelastamiseksi. Euron tuntipalkasta ei tarvinnut käydä palokuntalaisten kesken neuvotteluja, vaan se hyväksyttiin saman tien.

– Rautiossa on yhteen hiileen puhaltamisen periaate ja sillä mennään, Hakola sanoo.

Toistaiseksi on epäselvää, voidaanko ehdotusta hyväksyä. Pohjois-Pohjanmaan pelastustoiminnan palvelualuejohtaja, pelastuspäällikkö Harri Pyyhtiä totesi aiemmin tällä viikolla Ylen haastattelussa, että selvitettävää on esimerkiksi yhdenvertaisuudessa. Keskeinen kysymys koskee sitä, onko pelastustoimen arvojen ja tavoitteiden mukaista maksaa osalle pienempää palkkaa.

Rautakoski toivoo, että kysymystä voisi tarkastella puhtaasti paikallisesti.

– Me emme ole muilta ottamassa yhtään euroa pois, vaan tämä on meidän esitys ja tällä halutaan päästä siihen lopputulokseen, että Rautioista ei paloasema lähde.

Mukana valtavan maastopalon sammutuksessa

Kalajoen Raution kylällä syttyi pari vuotta sitten kesällä maastopalo, jossa tuhoutui yhteensä 227 hehtaaria metsää. Kyseessä oli vuosikymmenen toiseksi laajin maastopalo Suomessa.

Raution palokunta oli merkittävässä roolissa maastopalon sammutustöissä. Palokuntalaisten on vaikea ymmärtää, miten palokunnasta on varaa luopua.

– Kyllä se aika käsittämättömältä tuntuu. Itselläkin tuli yli 300 tuntia sen maastoapalon eteen tehtyä töitä. Tuntuu hassulta, että sillä ei ole nyt mitään merkitystä.

Paloaseman lakkautus vaikuttaisi myös ensiavun saantiin alueella, sillä palokunta antaa ensiapua tilanteissa, joissa ambulanssin tulo alueelle viivästyy.

Palokuntalaisten huolena on kyläläisten turvallisuus. Hakolan mukaan kaikki ovat auttamisen asialla - vaikka euron tuntipalkalla. Mistä talkoohenki ja yhteisöllisyys kumpuaa?

– Se on varmaan äidimaidossa tullut. Siihen pyritään, että kyläläisillä on turvallista. Tämä kylä on rakennettu yhteisvoimin käytännössä iän päivän, Hakola sanoo.