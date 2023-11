Neste kuusinkertaisti veronsa ja kiilasi listaykköseksi – Katso tästä kuntasi suurin yhteisöveron maksaja ja koko Suomen kärki

Yritysten maksamat yhteisöverot kasvoivat kahdeksaan miljardiin euroon. Se on enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Kokosimme listan suurimmista yhteisöveron maksajista.

Polttoainevalmistaja Neste on noussut Suomen suurimmaksi yhteisöverojen maksajaksi. Nesteeltä kertyi kaikkiaan 316 miljoonan euron yhteisöverot valtion kassaan.

Summa kuusinkertaistui edellisestä vuodesta, jolloin yhteisöveroa Nesteeltä kertyi ”vain” 52 miljoonaa euroa.

Samaan aikaan Nesteen tulos ennen veroja kasvoi huomattavasti vähemmän, 16 prosenttia. Yle ei ole saanut Nesteeltä vastausta veropotin rivakan kasvun syistä.

Myös toisen energiayhtiön, Fortum-konsernin maksamien verojen määrä kasvoi tuntuvasti. Nyt Fortum maksoi yhteisöveroa yli 200 miljoonaa euroa, kun summa vuotta aiemmin oli siitä noin puolet, 107 miljoonaa euroa.

Toiseksi suurimman yhteisöveronmaksajan, metsäyhtiö UPM:n maksamien verojen määrä nousi, samoin kolmossijan, pankkikonserni OP:n. Pankkikonserni Nordealta kertyi valtiolle 186 miljoonaa, kun summa vuotta aiemmin oli 50 miljoonaan vähemmän.

Sen sijaan peliyhtiö Supercell on pudonnut suurimpien veronmaksajakonsernien listalla sijalle 10. Vuotta aiemmin se oli listan neljäs. Supercellin tulos heikkeni vuodessa lähes kuudesosan.

Verottaja on julkistanut tänään vuotta 2022 koskevan verotuksen tiedot. Verottajan tiedoissa yhtiöt käsitellään erikseen osakeyhtiöittäin. Finanssiala ry on laskenut konsernien verotiedot. FA on tarkistanut verottajalta saatuja tietoja yhtiöiden omista tilinpäätöksistä, mutta jotkin alakonsernit saattavat jäädä näkymättömiin.

Verottajan listalla yhtiöt listataan erillisinä, vaikka ne olisivat osa suurempaa konsernia. Myös verottajan listauksen mukaan Neste Oyj on kuitenkin suurin yksittäinen yhteisöveron maksaja.

Kaikkiaan yritykset maksoivat kahdeksan miljardia euroa yhteisöveroja. Summa kasvoi vuotta aiemmasta kymmenen prosenttia ja oli suurempi kuin koskaan aikaisemmin.

Yhteisövero on verottajan keräämistä veroista kolmanneksi tuottoisin yksityishenkilöiden tuloveron ja arvonlisäveron jälkeen.

