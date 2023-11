Koko Pohjois-Suomessa on vain kaksi suojelupoliisin toimistoa, Rovaniemellä ja Oulussa – supon mukaan ne riittävät

Henkilöstöä voidaan kuitenkin siirtää tai ehkä jopa lisätä, koska Lappi ja arktinen alue on tärkeä suojelupoliisin silmissä. ”Arktinen alue on muutoksessa”, aluepäällikkö Teemu Liikkanen toteaa.

Arktinen alue kiinnostaa maailmanlaajuisesti, erityisesti nyt jännittyneessä geopoliittisessa tilanteessa turvallisuuden ja tiedustelun alalla sekä sotilaallisesti. Supo pitää Lappia ja arktista aluetta silmällä tarkasti.

Silti suojelupoliisi ei suunnittele uusia aluetoimistoja pohjoiseen.

Pohjois-Suomessa ja Lapissa suojelupoliisilla on vain kaksi toimistoa, Rovaniemellä ja Oulussa.

Suojelupoliisilla on noin 500 henkilöä töissä, mutta supo ei kerro tarkemmin, miten henkilöstö on jaettu eri aluetoimistojen kesken.

– Tottakai tiedostamme haasteet, joita esimerkiksi pitkistä etäisyyksistä aiheutuu, mutta toimistojen määrää ei ole tarkoitus lisätä. Toki teemme alueyksikkönä paljon yhteistyötä yli toimintarajojen, ja siirrämme resursseja aina tarpeen mukaan. Henkilöstömäärää voidaan kasvattaa tai henkilöstöä siirtää, alueyksikön osastopäällikkö Teemu Liikkanen suojelupoliisista sanoo.

Lappi kiinnostaa monesta eri syystä, Liikkanen sanoo.

– Arktinen alue on muutoksessa. Muun muassa on ilmastonmuutosta ja globalisaatiota. Ja kaikki tämä vaikuttaa isoon turvallisuuskuvaan, mitä on tapahtumassa arktisella.

Matkailualueena Lappiin tulee paljon liikennettä ja ihmisiä ympäri maailmaa. Matkailua ei nähdä supossa uhkana.

– Mutta tottakai suojelupoliisi yhdessä muiden viranomaisten kanssa seuraa matkustajaliikennettä ja henkilöitä, ja sitä kautta muodostaa turvallisuuskäsitystä, onko siellä jotain sellaista seikkaa, joka voisi kansalliseen turvallisuuteen vaikuttaa.

Hänen mukaansa Nato-jäsenyyden myötä myös Suomen suojelupoliisista ja Suomesta on tullut kiinnostavampi maa. Yhteistyö jatkuu tiiviinä kumppanien kanssa ja tiedonvaihto kansainvälisesti on tärkeässä asemassa supon tiedustelua.

Kriittistä infraa ja logistiikkaa ovat muun muassa satamat ja lentokentät. Kuva: Maiju Hakalahti / Yle

Turvallisuusuhat ovat suojelupoliisin mukaan samantyyppisiä Lapissa kuin muuallakin Suomessa.

– Meriliikenne on keskeisintä kriittisessä logistiikassa. Pohjoisessa ja arktisilla vesillä ei ole pääosaa Suomen logistiikasta ja eikä kriittisistä tietoliikenneyhteyksistä. Suurimmat riskit logistiikassa ovat Itämerellä ja Suomen aluevesien ulkopuolella, kriittiseen infraan erikoistunut erikoistutkija Lotta Hakala Suojelupoliisista sanoo.

Huoltovarmuuden näkökulmasta pohjoisen suora maayhteys Ruotsin ja Norjan kautta Jäämeren satamiin on tärkeä, vaikka pääosa liikenteestä kulkeekin etelässä ja Itämeren kautta.

Lapissa luonnonolot voivat olla haastavammat kuin etelässä ja pitkät välimatkat vaikuttavat huoltotoimien nopeuteen.

Kriittistä infraa ovat tietoliikenneyhteydet ja -kaapelit, energiasektori, terveydenhuolto, vesihuolto, logistiikka eli satamat, lentokentät, junaradat, sellaiset palvelut, joiden häiriöt vaikuttaisivat arjen rullaamiseen.

– Lapissa, kuten pitkin maata, on kriittistä infraa, Lotta Hakala mainitsee.

Iskut kriittiseen infraan epätodennäköisiä – mutta pelotella voivat

Fyysiset iskut kriittiseen infraan Suomen alueella ovat supon mukaan epätodennäköisiä lähiaikoina. Suomelle vahinkoa toivovat tahot kuitenkin voivat uskotella, että niillä on mahdollisuus iskeä.

– Mutta yksittäisillä toimijoilla ei todennäköisesti ole tällä hetkellä oikeaa kykyä tehdä valtakunnallisesti lamauttavia iskuja kriittiseen infrastruktuuriin arviomme mukaan, Lotta Hakala sanoo.

Supo arvioi, että lähitulevaisuudessa eli seuraavan puolen vuoden aikana ei ole näkyvissä iskuja Suomen alueella kriittiseen infraan ainakaan minkään valtiollisen toimijan tekemänä.

Supo seuraa ja analysoi myös yksittäisiä mahdollisia toimijoita, jotka saattavat vaarantaa Suomen kansallista turvallisuutta.

Todennäköisiä tai mahdollisia ovat lähinnä palvelunestohyökkäykset digitaalisessa maailmassa, kertoo erikoistutkija Hakala.

Teollisuus- ja yritysvakoilu ja myös tahattomasti aiheutuneet häiriöt voivat olla riskilistalla niin Lapissa kuin koko Suomessakin.