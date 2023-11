Kirjeenvaihtajalta: Salamyhkäiset Telegram-kanavat hämmentävät Venäjällä, ja niiden viesteihin kannattaa suhtautua varoen

MOSKOVA Torstaina 26. lokakuuta General SVR -Telegram-kanava ilmoitti seuraavaa: Venäjän presidentti Vladimir Putin kuoli tänä iltana asunnollaan Valdaissa. Kello 20.42 lääkärit lopettivat elvytysyritykset ja julistivat hänet kuolleeksi.

Siihen, että Putin on senkin jälkeen esiintynyt julkisuudessa, kanavalla on kätevä selitys: kyse on kaksoisolennosta.

Varsinkin brittiläiset iltapäivälehdet näyttävät tarttuvan hanakasti huhuihin Putinin sairauksista tai peräti kuolemasta.

Väittämillä, joita on mahdotonta mitenkään tarkistaa, on vaikea nähdä muuta merkitystä kuin viihdearvoa tai toiveajattelun tuottamaa iloa.

General SVR -kanavan taustalla on joskus väitetty olevan Venäjän turvallisuuspalveluiden entisiä tai nykyisiä työntekijöitä, mutta nimettömästä kanavasta on vaikea sanoa mitään varmaa.

Kanavan on epäilty kytkeytyvän salaliittoteorioiden ystävänä tunnettuun politiikan tutkijaan Valeri Soloveihin. Solovei itse on kiistänyt olevansa kanavan takana.

Solovei on vuosien mittaan omalla nimelläänkin kertonut useaan otteeseen, että Putin on vakavasti sairas ja kuolee pian. Tällaisille uutisille on tiettyä kysyntää läntisessä mediassa.

Kaikkitietävään Telegram-kanavaan on vaikea uskoa yhdestä yksinkertaisesta syystä: Jos Putinin lähipiiristä oikeasti vuotaisi tietoa, turvallisuuspalvelut olisivat varmasti tukkineet vuodon nopeasti ja siekailematta. Putinin nykyisen eristäytyneisyyden oloissa mahdollisten epäiltyjen piiri olisi väistämättä kapea.

Ukrainan sotilastiedustelun edustaja Andrii Jusov arveli ukrainalaiselle Radio NV:lle, että Venäjän vallanpitäjät itse levittivät huhua Putinin kuolemasta testatakseen venäläisen yhteiskunnan reaktioita.

On vaikea sanoa, lieneekö huhujen taustalla noinkaan suunnitelmallista toimintaa.

Mielenkiintoista on, että General SVR -kanavan on annettu toimia sen levittämistä huimista tarinoista huolimatta.

Kysymyksiä herää myös pohjoiskaukasialaista Dagestania viime viikonloppuna järkyttäneistä levottomuuksista. Niiden lietsojana on nähty Utro Dagestan -niminen Telegram-kanava,

Vasta kun raivostunut väkijoukko ryntäsi Mahatškalan lentokentälle etsimään Tel Avivista saapuneesta lentokoneesta juutalaisia pakolaisia, Telegram-viestipalvelu sulki Utro Dagestanin.

Kanavalla oli levitetty huhuja juutalaispakolaisista ja lietsottu dagestanilaisia vastaanottamaan heitä.

Utro Dagestan on sekin riittävän salaperäinen tapaus. Kanava on aiemmin kytketty entiseen venäläiseen kansanedustajaan Ilja Ponomarjoviin, joka loikkasi Ukrainaan vuonna 2016.

Ponomarjovin mediaresurssien entinen päätoimittaja Fjodor Klimenko sanoi Meduza-uutissivustolle, että Utro Dagestanin kanavaa pyörittää nyt Dagestanista syntyisin oleva liikemies ja yhteiskunnallinen vaikuttaja Abakar Abakarov.

Abakarov lähti vuonna 2016 Ukrainaan. Hänen kerrotaan perustaneen Odessaan islamilaisen koulun yhteistyössä Venäjällä terroristijärjestöksi julistetun ja kielletyn järjestön Hizb ut-Tahririn kanssa islamilaisen koulun. Venäjän aloitettua hyökkäyksen helmikuussa 2022, Abakarov muutti Istanbuliin.

On vaikea tietää, mikä on lopulta totuus. Venäjän vallanpitäjille olisi joka tapauksessa tärkeää osoittaa, että syyllinen Pohjois-Kaukasian levottomuuksiin löytyy maan ulkopuolelta.

Presidentti Putin sanoi perjantaina, että juutalaisvastaisia pogromeja Venäjällä organisoivat ”valtamerentakaiset toimijat” – siis Yhdysvallat.

Avaa kuvien katselu Venäjän presidentti Vladimir Putin puhui kansalaiskamarin tapaamisessa 3. marraskuuta. Kuva: Gavriil Grigorov / Sputnik / Kremlin pool / EPA

Pohjois-Kaukasian tapauksessa kysymys kuuluu, miksi moinen provosointi onnistui niin helposti, miksi epämääräiset ja epäuskottavat huhut Dagestaniin pyrkivistä israelilaispakolaisista löysivät kaikupohjaa.

Se on Venäjän vallanpitäjille sikäli vaikea kysymys, että siihen vastaaminen vaatisi myös peiliin katsomista.

Venäjän salaileva poliittinen kulttuuri ja henkilövetoinen autoritaarinen poliittinen järjestelmä luovat otollisen pohjan salaliittoteorioiden leviämiselle.

Kun vallanpitäjien puheiden ja todellisuuden ero kasvaa riittävän suureksi, kansalaisten on helppo uskoa vaikkapa bysanttilaisen mutkikkaisiin salaliittoihin.

Presidentti Putinin ja muiden venäläispolitiikkojen puheista kuulee, että salaliittojen nimeen Venäjällä vannovat myös vallanpitäjät itse.

Salaliittoteoriat ovat yksi tapa käsitellä käsittämättömäksi muuttunutta maailmaa. Tarttumapintaa niille on löytynyt valistuneina itseään pitävissä länsimaissakin.

Pelottava ajatus on nimittäin sekin, että mitään suurta suunnitelmaa ei ole vaan niin vallanpitäjät kuin kansalaisetkin hapuilevat yhtälailla pimeässä, kasvavan epävarmuuden keskellä.

General SVR -kanava tietenkin jatkaa suurta kertomustaan Kremlin isännän kuolemasta.

Perjantaina kanava ilmoitti, että nyt valtapiireissä mietitään Putinin kaksoisolennon työtahtia ja esiintymisten tiheyttä.