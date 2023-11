Ulkomaisia opiskelijoita ei oteta edes palkattomiin harjotteluihin – tarjolla vain ruoankuljetusta ja siivoamista

Moni ulkomailta Suomeen saapunut ammattikorkeakouluopiskelija painii saman ongelman kanssa: opiskelut loppuun saattaakseen pitäisi tehdä pakollinen harjoittelu, mutta siinä monelle nousee seinä vastaan. Usein opiskelija ei usein pääse edes haastatteluun asti työharjoittelupaikkaa etsiessään.

Samalla EU-alueiden ulkopuolelta tulevien on pakko maksaa itse lukukausimaksut ja eläminen, vain harva voi saada opintotukea ilman Suomen kansalaisuutta.

Tämä tilanne on vastassa esimerkiksi monella Jyväskylän ammattikorkeakoulun Tourist management -koulutusohjelman kolmannen vuosikurssin opiskelijalla.

– En jaksa edes laskea, kuinka monta hakemusta olen lähettänyt. Kaikki tulivat takaisin kielteisinä, Richard Otabor huokaisee.

Otabor, kuten moni hänen kurssikaverinsa, ei ole päässyt edes haastatteluun asti. Kaikki kertovat lähettäneensä vähintään kymmeniä hakemuksia oman alansa töihin, esimerkiksi hotelleihin.

Tilanne tuskastuttaa.

– Kerran laitoin takaisin viestin, että mitä minun pitäisi olla että kelpaisin edes haastatteluun asti. Eivät vastanneet, Hannah Ofosua naurahtaa.

Palkaton harjoittelu olisi unelma

Ammattikorkeakoulujen harjoittelut ovat monesti palkattomia, eikä kukaan haastatelluista edes oleta saavansa palkkaa puolen vuoden rupeamasta. He haluaisivat vain oppia ja saada työtään vastaavaa koulutusta.

– Jos vain saisin mahdollisuuden, uskon, että työmoraalini puhuisi puolestani. Ihmiset ovat kovia työskentelemään, mutta erityisesti silloin kun he tekevät työtä, jota rakastavat, James Amaeze sanoo.

Amaezen intohimona olisi työskennellä risteilylaivalla. Hän olisi valmis tekemään mitä tahansa laivalla, myös muuta kuin koulutustaan vastaavaa asiakaspalvelutyötä.

Töitä on tehtävä, sillä Suomessa elämisen lisäksi on maksettava lukukausimaksut.

Jos harjoittelupaikkaa ei Suomesta löydy, yksi vaihtoehto on palata takaisin kotimaahan tekemään harjoittelu. Amaezen tapauksessa hänen pitäisi palata kesken opintojen Nigeriaan, mutta matkat takaisin ja muut elinkustannukset maksavat taas maltaita.

Avaa kuvien katselu Jyväskylän ammattikorkeakouluun ulkomailta opiskelemaan saapuneet Sarah Appiah, Li Huangming ja Md Ashiqur Rahman harmittelevat miten vaikeaa on saada opinnoissa pakollinen työharjoittelupaikka. Kuva: Niko Mannonen / Yle

Täysin ilman töitä opiskelijat eivät ole kuitenkaan jääneet. Vaikka oman alan ovet eivät aukea, siivoojiksi ja ruokaläheteiksi he kelpaavat.

– Suurin osa siivoojista Jyväskylässä on varmaan ulkomaisia opiskelijoita, Sarah Appiah uskoo.

Töiden ja kokopäiväisen opiskelun yhdistäminen on raskasta, nytkin Richard Otabor on mennyt aamuviideltä siivoamaan ja sen jälkeen tullut JAMK:ille tekemään päivän opinnot.

Töitä on tehtävä, sillä Suomessa elämisen lisäksi on maksettava lukukausimaksut. Osa opiskelijoista saa JAMK:ilta apurahan, mutta se kattaa lukukausimaksuista vain osan.

Suomalainen nimi auttaisi

Kolmannen vuoden opiskelijat eivät koe kuitenkaan lähetti- ja siivoustöitä ongelmana, esimerkiksi Amaeze sanoo paljon mielummin tekevänsä töitä elääkseen, kun koittaa hakea sosiaaliturvaa.

Se on kuitenkin ongelma, jos portit koulutusta vastaaviin työpaikkoihin eivät aukea koskaan. Silloin he eivät pääse käyttämään kovalla työllä ja korkeilla lukukausimaksuilla hankkimiaan taitoja. He haluaisivat antaa yhteisölle takaisin ja myös sopeutua paremmin Suomeen.

– Oman alan töissä olisi varmasti helpompi integroitua yhteiskuntaan, Otabor sanoo.

Haastateltavien silmissä on suurta haaskausta, että he opiskelevat Suomessa, mutta eivät pysty täällä hyödyntämään oppimiaan taitoja.

Ulkomaalaisten työllistyminen on usein hankalampaa kuin suomalaisten. Vaikeudet lähtevät jo ihan alusta, sillä paras etu työpaikan saamiseen on usein juuri suomalainen nimi. Harjoittelupaikkojen kohdalla haastateltavien mielestä sillä ei tunnu olevan väliä mistä Suomeen on tultu.

Bangladeshilainen Md Ashiqur Rahman on kohdannut kaikki samat ongelmat, kuin esimerkiksi Afrikan maista muuttaneet kurssitoverinsa. Siivoojina itsensä elättävät yhtä lailla myös eurooppalaiset.

Haastateltavien silmissä on suurta haaskausta, että he opiskelevat Suomessa, mutta eivät pysty täällä hyödyntämään oppimiaan taitoja. Jos opintojen jälkeen Suomessa on tarjolla vain luudanvarsi käteen, ei maahan ole järkevää jäädä vaikka moni opiskelija haluaisikin.

Haastatellut opiskelijat uskovat, että kun kansainväliset opiskelijat kaikkoavat valmistumisensa jälkeen Suomesta, se haittaa myös kansainvälisten yritysten saapumista Suomeen.

– Brain drain, eli aivovuoto, Amaeze kuvailee tilannetta.