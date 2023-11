Atrian toimitusjohtaja: ”Jos sikaruttoa löytyisi Suomesta, Kiinan vienti loppuisi heti”

Toimitusjohtaja Kai Gyllström toivoo Atrian ulkomaisten tytäryhtiöiden kasvua. Nykyhetkessä on haasteita, joihin elintarviketeollisuusyrityksen pitää vastata.

Kai Gyllström aloitti elintarviketeollisuusyritys Atrian toimitusjohtajana kesäkuussa. Takana on siis lähes puolivuotinen yrityksen johdossa.

Tällä hetkellä Atrialla tehdään Gyllströmin johdolla liiketoimintasuunnitelmaa ensi vuodelle.

Elintarvikeyritysten toimintaympäristö muuttuu ja muutos luo haasteita toiminnalle.

Ruotsissa, Venäjällä ja Virossa villisioissa esiintyvän Afrikkalaisen sikaruton leviäminen Suomeen lopettaisi Gyllströmin mukaan Atrialle merkittävän Kiinan viennin välittömästi.

– Jos sikaruttoa löytyisi Suomesta, Kiinan vienti loppuisi heti, joten totta kai se on meille merkittävä riski, Gyllström toteaa.

Gyllström vakuuttaa, että yrityksenä Atria on hyvin valmistautunut eläintauteihin.

– Turvatoimenpiteet niin tiloilla kuin tuotannossa ovat kunnossa, emmekä ole joutuneet luomaan mitään uusia protokollia.

Kasvua ulkomailta

Gyllströmin mukaan Atria haluaa kasvattaa liiketoimintaansa Suomen ulkopuolella.

Toimitusjohtaja visioi, että tulevaisuudessa sekä Suomessa valmistetut että ulkomaisten tytäryhtiöiden tuotteet löytäisivät tiensä yhä useammin valmistusmaidensa rajojen ulkopuolelle.

Tällä hetkellä Atrialla on tytäryhtiöt Ruotsissa, Tanskassa ja Virossa.

– Unelma on, että saisimme enemmän tuotteita maan rajojen yli ja voisimme kasvaa muissakin markkinoissa, Gyllström sanoo.

Gyllströmin mukaan kasvua tukee se, että Atrian tytäryhtiöt ovat tehneet yrityskauppoja ja ostaneet liiketoimintojaan tukevaa paikallista tuotantoa sekä paikallisia brändejä. Niitä on tarkoitus kasvattaa.

Yhden hengen mikroaterioita ja työvoimahaasteita

Yksi tulevaisuuden haasteista liittyy kotitalouksien ruokatottumuksiin.

Gyllströmin mukaan kuluttajat haluavat entistä enemmän ja entistä laadukkaampaa valmista ruokaa.

– Ehkä isossa kuvassa suurin trendi on se, että ihmiset siirtyvät yhä valmiimpaan ruokaan. Valmisruoka kasvaa voimakkaasti ja yhden hengen mikroateriat ovat vahvassa kasvussa.

Ruokaa myös ostetaan vähemmän, pienempiä pakkauskokoja ja aiempaa useammin kampanjoista, Gyllström tietää.

Monen muun yrityksen tavoin myös tulevaisuuden työvoiman saaminen herättää huolta.

Atria on Etelä-Pohjanmaalla merkittävä työllistäjä, minkä Gyllström kertoo huomanneensa ihan käytännössäkin; atrialaisia tulee vastaan ihan kaupungilla asioidessa.

– Meillä on osaavia ihmisiä ja pitkiä työsuhteita, mutta pitkällä aikavälillä tämä on yksi asia, jota työstämme. Meillä on tehtävää yrityksenä, mutta toivomme siihen tukea tukea eri kouluilta ja valtiolta.

Avaa kuvien katselu Atrian uusi siipikarjatehdas otetaan vaiheittain käyttöön vuosien 2023 ja 2024 aikana. Kuva: Tuomo Rintamaa / Yle

Isot saappaat

Gyllströmin edeltäjä Juha Gröhn toimi Atrian palveluksessa neljällä vuosikymmenellä ja tuli monille näkyväksi hahmoksi ennen eläkkeelle jäämistään.

– Ensiksi pitää lähettää terveisiä Juhalle, joka on tehnyt aivan loistavaa työtä ja on ikoninen johtaja. Isot saappaat on täytettävänä.

Gyllström kertoo asuneensa suurimman osan aikuiselämästään tavalla tai toisella ulkomailla ja nähneensä sitä kautta monta Atrian kannalta relevanttia markkinaa.

Atrian palvelukseen Gyllström siirtyi Arla Ruotsin toimitusjohtajan tehtävistä. Yhtiö on monen arvion mukaan hyvässä taloudellisessa kunnossa.

– Yritys on hyvässä kunnossa, josta kolmannen kvartaalin tulos kertoo. Tähän taloon on ollut helppo tulla ja on hyvin otettu vastaan.

Atrian Nurmon tuotantolaitoksen yhteyteen on valmistumassa uusi siipikarjatehdas, joka on yhtiön historian suurin investointi ja suuri myös Suomen mittakaavassa.

– Projekti on mennyt hyvin, ja tehtaan käyttöönottoa on tehty kesäjaksosta lähtien. Loppuvuodesta siirrytään teurastamon käyttöönottoon ja ensi vuoden aikana juhlitaan valmistumista, ajankohta on vielä vähän auki, Gyllström sanoo.