Riskiryhmien korona- ja influenssarokotusajat ovat jo paikoin kiven alla – kysyimme tilanteen viideltä alueelta

Puhelinajanvaraukset ovat ruuhkautuneet monilla alueilla. Nettivarausjärjestelmissä aikoja on tarjolla vasta joulukuussa.

Riskiryhmäläiset ovat varanneet vauhdilla aikoja korona- ja influenssarokotuksiin.

Osa hyvinvointialueista käynnisti riskiryhmien korona- ja influenssarokotukset tällä viikolla. Molemmat rokotukset saa samalla kertaa. Ensi viikolla mukaan tulee lisää alueita, ja viimeiset starttaavat rokotusrumban 13. marraskuuta.

Helsingissä riskiryhmiin kuuluvista yli 60 prosenttia on jo varannut ajan, kerrotaan Helsingin kaupungin tiedotteessa. Rokotuspisteelle voi Helsingissä mennä ilman ajanvarausta. Mukana pitää olla Kela- tai henkilökortti.

Maisa-portaalissa rokotusaikoja on tarjolla vähän, mutta aikoja on tulossa lisää. Maisa on Apotti-järjestelmän asiakasportaali. Puhelimitse Helsingissä ei voi varata rokotusaikaa.

Päijät-Hämeessä tuplabuukkauksia, Satakunnassa lähiviikot täynnä

Päijät-Hämeen hyvinvointialueella varaustilanne on näyttänyt välillä punaista useiden viikkojen päähän. Rokotuskoordinaattori Henry Raidan mukaan tilanne kuitenkin elää koko ajan, ja sitä tarkkaillaan.

– Rokotusaikoja avataan aamuisin ja iltaisin. On hetkiä, jolloin sähköinen ajanvaraus näyttää punaista, mutta kun käy seuraavana päivänä ja sitä seuraavana päivänä kokeilemassa, niin kyllä sinne ilmaantuu aikoja koko ajan, Raita lohduttaa.

– Jos Lahdessa rokotetaan 15 000 ihmistä, on mahdotonta järjestää kaikille aikaa marraskuun alussa.

Päijät-Hämeessä ihmiset ovat tehneet myös tuplavarauksia. Netin lisäksi aikaa on yritetty varata puhelimitse, mikä on osaltaan kuormittanut järjestelmää.

Satakunnassa rokotusaikoja on tarjolla eri puolilla maakuntaa parin kolmen viikon päähän useissa eri toimipisteissä. Aikoja on ollut varattavana jo useiden viikkojen ajan, jolloin lähimmät viikot täyttyivät nopeasti.

Jos satakuntalainen haluaa rokotukseen tiettyyn toimipisteeseen ja tietyllä kellonlyömällä, voi joutua hakemaan aikaa joulukuun puolelta.

Kanta-Hämeessä maalaiskunnista voi tulla kaupunkiin rokotettavaksi

Kanta-Hämeessä rokotusaikoja on vielä hyvin jäljellä.

Vaikka joistain pienemmistä kunnista ajat olisivat jo menneet, niin seutukeskuksissa, kuten Forssassa, Riihimäellä ja Hämeenlinnassa, voi aikoja olla tarjolla. Tarvittaessa rokotusaikoja lisätään.

– Forssaan on lisätty aikoja ja siellä pidetään myös kaksi rokotuspäivää ilman ajanvarausta. Muualla toimitaan täysin ajanvarauksella. Hämeenlinnassa on varattu jo 10 100 rokotusaikaa, kertoo Oma Hämeen tulosaluejohtaja Auli Anttila.

Kanta-Hämeessäkin puhelinajanvaraus on ruuhkautunut. Jonossa on useita satoja puheluja.

– Kaikkiin tullaan vastaamaan, vaikka se ei tapahdu saman päivän aikana, Anttila muistuttaa.

Pirkanmaalla pohditaan, riittääkö rokotteita ja henkilökuntaa

Pirkanmaalla rokotustuokiotaan joutuu jonottamaan viikkoja.

– Ajat, joita olemme pystyneet laittamaan jakoon, ovat monessa paikassa jo joulukuun puolelle asti varattuja, kertoo Pirkanmaan hyvinvointialueen apulaisylilääkäri Tero Harjuntausta.

Rokotusaikoja rajoittaa sekin, ettei ole täyttä varmuutta, missä tahdissa varsinkin influenssakorotetta Pirkanmaalle on luvassa.

– Olemme laittaneet jakoon niin paljon aikoja kuin rokotteita tänne vain saadaan.

Myös terveydenhuollon henkilökuntaa on päätynyt sairaslomalle, mikä sekin syö rokotuskapasiteettia.

– Meillä on haasteita vastata rokotusaikoja koskeviin puheluihin. Niitä on paljon jonossa, Harjuntausta myöntää.

Selvästi eniten Pirkanmaallakin suositaan ajan varaamista netissä.

Suomessa rokoteannoksia jaossa yli miljoona

THL:llä ei ole vielä kokonaiskuvaa koko maan korona- ja influenssan rokotusvaraustilanteesta, sillä tietoliikenneyhteydet eivät kaikkialta toimi.

– Monin paikoin esimerkiksi Varsinais-Suomessa on rokotuksia annettu paljon, mutta ne eivät vielä meillä näy, pahoittelee erityisasiantuntija Mia Kontio.

Kontio ymmärtää hyvin kansalaisten tuskan, jos aikaa rokotukseen ei tunnu heti löytyvän.

– Täytyy huomioida, että influenssa- ja koronarokotuksia annetaan Suomessa yli miljoona annosta. Käytännössä rokotuskausi on marraskuun alusta aina joulukuun puoleen väliin asti. Aktiivinen rokotusaika on siis yleensä noin kuusi viikkoa.

Koronan takia rokotukset kannattaisi aloittaa jo hieman aikaisemmin, mutta influenssan takia puolestaan vähän myöhemmin.

– Tässä tasapainoillaan sen kanssa, että molempia vastaan saataisiin mahdollisimman hyvä ajoitus ja suoja. Varsinkin kaikista ikääntyneimmille henkilöille, Mia Kontio muistuttaa.