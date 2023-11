Helsingin elinkeinojohtaja ja pormestari ilahtuivat, kun telakka siirtyi venäläisiltä kanadalaisille: ”Osaava toimija luotettavasta maasta”

Helsingin telakka jatkaa nykyisen suomalaisen johdon alaisuudessa ja henkilöstö siirtyy vanhoina työntekijöinä. Samalla paikalla Helsingin Hietalahdessa on rakennettu laivoja yli 150 vuotta, muun muassa jäänmurtajia.

Helsingin telakan omistajanvaihdos on otettu iloiten vastaan Helsingin kaupungin ja Suomen valtion johdossa.

Perjantaina tuli tieto siitä, että omistajanvaihdos Helsingin telakan kanadalaisen uuden omistajan Davie Shipbuilding ja entisen omistajan, venäläistaustaisen Algador Holdings -yhtiön, välillä on saatu päätökseen.

Kaupungin johdossa tilanne nähdään merkittävänä ja toiminnan jatkuminen keskellä kaupunkia erittäin myönteisenä.

– On helpotus, että saadaan selkeät uudet omistajat, joilla on erilainen mahdollisuus kehittää telakan toimintaa, luoda uutta liiketoimintaa ja kasvattaa Helsingin meriklusteria ihan uudella tavalla, sanoo elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkineva Helsingin kaupungilta.

Rinkinevan mukaan Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa ja pakotteet ovat aiheuttaneet paljon vaikeuksia. Sen sijaan uudella omistajalla ei ole esimerkiksi pakotelistauksia, ja sillä on näin ollen paremmat mahdollisuudet laajentaa toimintaansa.

Helsinki Shipyard Oy aloitti toimintansa toukokuussa 2019, kun telakka oli siirtynyt venäläisten liikemiesten perustamalle Algador Holdingsin omistukseen. Yhtiön omistajia kohtaan ei ollut asetettu pakotteita.

Päätös turvaa työpaikat niin telakalla kuin alihankkijoillakin.

– Telakka on erittäin merkittävä teollinen toimija Helsingissä. Sitä kautta syntyy myös verotuloja kaupungille, Rinkineva sanoo.

Vuonna 1825 perustettu Davie on erikoisalusten, jäänmurtajien, sotalaivojen ja lauttojen rakentaja ja ylläpitäjä. Yhtiön asiakkaina on niin valtiollisia kuin kaupallisia toimijoita.

Pormestari luottaa kanadalaiseen yritykseen

Helsingin kaupunki tiedotti asiasta omilla verkkosivuillaan.

– Telakkatoiminnallemme on Davien myötä saatu vahva, vakaa ja osaava toimija luotettavasta maasta. Monipuolinen ja elinvoimainen yritystoiminta mahdollistaa Helsingin menestyksen ja helsinkiläisten hyvinvoinnin. Sikälikin tämä on hyvin tervetullut ja iloinen uutinen kaikille helsinkiläisille, Helsingin pormestari Juhana Vartiainen toteaa tiedotteessa.

Elinkeinoministeri iloitsee omistajanvaihdoksesta

Elinkeinoministeri Wille Rydman (ps.) on tyytyväinen ja iloitsee omistajanvaihdoksesta. Rydman pitää telakan ja koko Suomen meriteollisuuden tulevaisuutta nyt valoisampana.

– On hienoa, että Helsingin telakan toiminta jatkuu ja kotikaupunkini elinkeinorakenne pysyy mahdollisimman leveänä. Telakalla on pitkä historia ja maailman parasta osaamista erityisesti jäänmurtajissa ja muissa jäissä kulkevissa aluksissa, Rydman toteaa tiedotteessaan.

Davie Shipbuildig on erikoistunut raskaisiin jäänmurtajiin, mutta se rakentaa myös risteilijöitä ja viranomaisaluksia.

– Davie on hyväksytty osaksi Kanadan kansallista laivanrakennusstrategiaa, jonka puitteissa sen on tarkoitus rakentaa valtiolle muun muassa seitsemän jäänmurtajaa. On myös erittäin myönteistä, että omistajavaihdos tapahtui Suomen valtion kannalta markkinaehtoisesti, Rydman toteaa.