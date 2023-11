Terapeutti-Villen tytär on joutunut vanhempien riidoissa sovittelijaksi: ”Tämä kuulostaa ihan hullulta, pakko puuttua”

Ville Merisellä on aina ollut läheiset välit tyttärensä Helmi Merisen kanssa.

Ville ja Helmi Merinen kertovat Yle Perjantai -ohjelmassa siitä, miten Villen alkoholismi on vaikuttanut heidän suhteeseensa.

Vanhempien riitatilanteissa Helmi Merinen on käsketty yleensä sivuun, omaan huoneeseen.

– Mutta kyllähän minä sieltä olen kuullut kaiken, nyt 18-vuotias Helmi sanoo.

Hän kertoo Yle Perjantain jaksossa Elämä on perheestä joutuneensa lapsena ja nuorena sovittelijan ja rauhoittelijan rooliin vanhempiensa Ville ”Terapeutti-Ville” Merisen ja puoliso Elli Merisen välisissä riidoissa.

Riita on saattanut alkaa jostain pienestä asiasta, vaikka tahrasta pöydässä.

– Ja kohta puhutaan todella vakavistakin asioista, koko juttu räjähtää käsiin. Ja sitten olen jossain vaiheessa, että tämä kuulostaa ihan hullulta, pakko puuttua, Helmi kertoo.

Ville ja Helmi kertovat isä-tytär-suhteestaan Sean Ricksin haastattelussa.

– Lasta ei pitäisi liikaa ottaa omaksi terapeutiksi, omaksi hoitajaksi tai oman suhteen parantajaksi, Ville Merinen sanoo ja myöntää joskus itse toimineensa niin.

Ville on psykoterapeutti ja ensimmäisen kauden kansanedustaja. Hän tietää ammattinsa puolesta, kuinka vahingollista lapsen vetäminen mukaan aikuisten asioihin voi olla.

– Minä itse paasaan potilaille, että sinä et sitten kanna niitä vanhempiesi tunteita.

Meristen perheessä väitellään usein. "Meidän keskustelut eivät pysy rentoina. Ihan sama mistä puhutaan, niin kohta se on sellaista väittelyä," 18-vuotias Helmi Merinen sanoo.

Helmi oli 16 vuotta perheen ainoa lapsi, nyt hänellä on pikkuveli. Isän uusi työ kansanedustajana on muuttanut perheen arkea.

Ville viettää usein viikot Helsingissä ja ikävöi Tampereella asuvaa perhettään. Helmi kertoo isän läsnäolon tuovan hänelle turvallisuutta.

– Kun isä tulee viikonlopuksi kotiin ja on siellä kodin sisällä nukkumassa, minäkin nukun paremmin.

Ville nukkuu olohuoneen lattialla patjalla.

– Ola-poika on häätänyt minut. Hän tarvitsee niin paljon tilaa äidin vieressä, Ville sanoo.

"Sä et saa tulla TikTokiin, se on mun some." Helmi Merinen yritti aluksi kieltää isäänsä menemästä TikTokiin.

”Siihen liittyi ultrasyvä häpeä”

Ville Merinen on hiljattain kertonut julkisuudessa omasta alkoholismistaan. Sen myöntäminen, että hän on alkoholisti, ensin itselle, perheelle ja lopulta kaikille muille, on ollut kivulias ja pitkä prosessi.

– Synnytin sitä sanaa kolme vuotta. Siihen liittyi ultrasyvää häpeää.

– Olen tosi ylpeä iskästä, että hän meni sanomaan sen julkisesti, Helmi sanoo.

En olisi mitään, mitä olen, jos en olisi saanut niin nuorena Helmiä. Ville Merinen

Ville lopetti alkoholinkäytön kokonaan kolme ja puoli vuotta sitten.

Helmi on puhunut ja käsitellyt isänsä kanssa sitä, miten vanhempien päihteidenkäyttö näyttäytyi ja vaikutti hänen lapsuuteensa.

– En lapsena tykännyt yhtään, että vanhempani joivat alkoholia, Helmi kertoo Sean Ricksille.

– Tosi nuoresta asti sanoin, että en tykkää tästä. Miksi teidän pitää juoda, en halua nähdä teitä tällaisina, hän jatkaa.

Helmin suhde vanhempiinsa on aina ollut todella läheinen. Osaltaan siihen on vaikuttanut pieni ikäero – Meriset saivat Helmin parikymppisenä.

– En olisi mitään, mitä olen, jos en olisi saanut niin nuorena Helmiä, Ville sanoo.

