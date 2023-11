Näyttelijä Matthew Perry haudattiin Los Angelesissa – hautajaisissa mukana Frendit-näyttelijätovereita

Näyttelijä Matthew Perry haudattiin Los Angelesissa perjantaina, kertovat amerikkalaismediat.

Perry haudattiin Forest Lawnin hautausmaalle Hollywood Hillsin alueelle. Samalle hautausmaalle on haudattu muitakin Hollywood-tähtiä kuten laulaja Michael Jackson sekä näyttelijät Elizabeth Taylor ja Lucille Ball.

Avaa kuvien katselu Omaisia ja ystäviä tulossa ulos kappelista Matthew Perry hautajaisten jälkeen. Kuva: AOP

TMZ-sivuston mukaan hautajaisiin osallistuivat lähipiirin lisäksi Perryn Frendit-sarjan näyttelijätoverit Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc ja Lisa Kudrow.

Avaa kuvien katselu Matthew Perry vuonna 2009. Kuva: Gabriel Bouys / AFP

Perry löydettiin kuolleena kotoaan Los Angelesista lokakuun lopussa. Viranomaislähteiden mukaan kuolemaan ei epäillä liittyvän rikosta ja kuolinsyyksi epäillään hukkumista.

Perry nousi kansainväliseksi tähdeksi Frendit-sarjassa, jossa hän näytteli Chandler Bingin roolihahmoa vuosina 1994–2004. Roolisuoritus toi hänelle yhden Emmy-ehdokkuuden. Lisäksi Perry näytteli elokuvissa Suin päin suhteeseen (Fools Rush In) ja Koko potti (The Whole Nine Yards).

Perry kärsi vuosien ajan alkoholi- ja lääkeriippuvuuksista, joista hän kertoi viime vuonna julkaisemassa omaelämäkerrassaan.

Avaa kuvien katselu Kukkia Frendien kuvauspaikan edessä New Yorkissa. Etualalla Matthew Perryn kuva. Kuva: Justin Lane / EPA

Lähde: Reuters, AFP