Kun Venäjä räjäytti valtavan Kahovkan padon, Päijännettä paljon suurempi järvi tyhjeni – katso kuvat, miltä siellä näyttää nyt

Olga seisoo kuivuneen tekojärven pohjalla. Veden sijaan paikalla on kilometrikaupalla heinää.

MALOKATERINIVKA Olga Deribasin kotipihalta näkee horisonttiin saakka jatkuvan heinikon. Voisi luulla, että täällä on aina näyttänyt tältä, mutta niin ei ole.

Keväällä tässä oli valtava järvi, Kahovkan tekoallas. Järvi oli pinta-alaltaan kaksi kertaa Päijännettä suurempi.

68-vuotias Olga katsoo epäluuloisena maisemaa. Hän varttui järven rannalla. Kahovkan pato rakennettiin 70 vuotta sitten.

– Ilmasto muuttui, kun järvi katosi. Ennen ilmassa oli kosteutta. Nyt on kuivaa ja kuumempaa. Tuulikin katosi.

Avaa kuvien katselu Maassa on paljon kotiloita, jotka kuolivat kun vesi pakeni järvestä. Kuva: Antti Kuronen / Yle

Deribasin mukaan vesi katosi muutamassa päivässä. Heinä alkoi pian kasvaa, koska järven pohja oli ravinnerikasta ja kosteaa.

Malokaterinivkan kylästä on yli kymmenen kilometriä vastarannalle. Kylä sijaitsee Dnipron itärannalla Zaporižžjan kaupungista kaakkoon.

Kahovkan padolle, jonka venäläiset tuhosivat kuudes päivä kesäkuuta, on järveä pitkin matkaa noin kaksisataa kilometriä.

Avaa kuvien katselu Kuva: yle

Tekojärvi oli Euroopan suurimpia. Siksi katastrofin laajuutta on vaikea hahmottaa.

Yläjuoksulla vesi katosi tekojärvestä, alajuoksulla vesi peitti laajoja alavia maita.

Malokaterinivkan kylässä oli esimerkiksi ammattikalastajia ja kalankasvattamo. Nämä elinkeinot huuhtoutuivat pois pakenevan veden mukana. Samoin on käynyt monille maanviljelijöille.

– Ilman vettä ei ole elämää. Se oli kaiken loppu, Olga sanoo.

Avaa kuvien katselu Kuivuneen järven rannalla on kuollut käärme. Järvenpohjassa on ruotoja ja kotiloita. Kuva: Antti Kuronen / Yle

Monet lähtivät, kun vesi katosi.

Suurin haitta paikallisille oli talousveden katoaminen. Esimerkiksi kaikki kasteluvesi otettiin järvestä.

Maanviljelijät ja paikalliset asukkaat ovat pulassa. Kaikilla on omat puutarhat, joissa viljellään vihanneksia talvea varten.

Olga vie meidät kadonneen järven rantaan. Putki, joka otti vettä järvestä, on pari metriä maanpinnan yläpuolella. Vettä ei ole kilometrien etäisyydellä.

– Emme voi viljellä vedenpuutteen takia. Kaikki viljelivät vihanneksia puutarhoissaan. En tiedä, miten selviämme nyt.

Avaa kuvien katselu Olga ja hänen naapuridensa kastelu- ja muu talousvesi pumpattiin järvestä tällä putkella. Kuva: Antti Kuronen / Yle

YK arvioi, että 350 000 – 550 000 hehtaaria viljelysmaata kärsii katastrofista. Yläjuoksulla pellot eivät saa kasteluvettä, alajuoksulla peltoja jäi veden alle.

Jopa 700 000 ihmisellä pulaa juomavedestä

Malokaterinivkan kunnantalolla Svitlana Bondarinkalla on kädet täynnä töitä. Ihmiset tarvitsevat apua, vettä ja toimeentuloa.

Kylän juomavesi tulee putkia pitkin, mutta siitäkin on huutava pula.

Zaporižžjasta tulevaa juomavettä käytetään myös muuhun kuin juomiseen ja ruoanlaittoon, siksi Malokaterinivkan kylään ei riitä vettä.

YK arvioi, että jopa 700 000 ihmisen juomaveden saanti kärsi Venäjän räjäytettyä padon.

Avaa kuvien katselu Svitlana Bondarinka pyrkii parhaansa mukaan auttamaan Malokaterinivkan asukkaita. Suurin osa on paennut kylästä. Kuva: Antti Kuronen / Yle

Malokaterinivkassa välittömin ongelma on silti talousveden puute.

– Tämä oli keidas, ihmisillä oli kukkia pihoillaan. Nyt kaikki kuivuu eikä maanviljelys ei ole mahdollista.

Bondarinkan mukaan ainoa vaihtoehto veden saamiseksi on kaivon rakentaminen. Sekään ei onnistu helposti.

– Kaivojen pitäisi olla todella syviä, jotta ne antaisivat pidemmän päälle vettä. Ei täällä kenelläkään ole varaa sellaiseen, sanoo kunnantalolla työskentelevä Svitlana Bondarinka.

Avaa kuvien katselu Laivoja ei enää voi käyttää. Laivat olivat tärkeä osa alueen elinkeinoa. Kuva: Antti Kuronen / Yle

Laivaliikenne loppui katastrofin myötä

Kahovkan tekojärven vastarannalla Zaporižžjan kaupungin etelälaidalla kaupunkilaiset istuvat kalassa.

Täällä kulkee Dnipro-joen uoma. Vettä on vähän jäljellä.

Veden taso on silti laskenut kuudesta lähemmäs kymmeneen metriiin. Esimerkiksi tehtaan laituri on korkealla ilmassa.

Avaa kuvien katselu Laivat rantautuivat teollisuuslaitoksen laituriin. Vesi on laskenut lähemmäs kymmenen metriä tässä kohdassa. Kuva: Antti Kuronen / Yle

Suuria veneitä makaa joen penkalla metrien päässä joesta.

– Tässä, missä istun, oli lähemmäs kymmenen metriä syvää, sanoo Ruslan.

Hän on katkera, koska hänen mukaansa kaloja tuhoutui valtava määrä.

– Noilla rantapenkoilla kalat olivat munineet. Kaikki tuhoutui, kun vesi pakeni.

Avaa kuvien katselu Ruslan on ikänsä kalastanut Zaporižžjan rannoilla. Ennen hän käytti venettä, mutta sille ei enää ole käyttöä. Kuva: Antti Kuronen / Yle

Asiantuntijatkin ymmällään tuhojen edessä

Ympäristötuhot ovat valtavia, ja vielä on liian aikaista arvioida kaikkia mahdollisia vaikutuksia. Vastaavaa ei nykymaailmassa ole juuri tapahtunut.

– Emme pääsee Venäjän miehittämille alueille tutkimaan. Siellä on paljon alueita, jotka kärsivät sekä juoma- että kasteluveden puutteesta, kertoo Anton Petrukhin, Zaporižžjan alueen ympäristöhallinnon asiantuntija.

Avaa kuvien katselu Anton Petrukhin on Zaporižžjan alueen ympäristöhallinnosta. Tuhojen laajuutta on mahdoton arvioida, koska Venäjä miehittää suuria osia tuhoalueista. Kuva: Antti Kuronen / Yle

Petrukhin arvioi, että noin 60 prosenttia Kahovkan tekoaltaan alueen viljelysmaista on tänä vuonna jäänyt ilman kasteluvettä. Se on vaikuttanut ruoan tuotantoon eteläisessä Ukrainassa.

Myös luonto on kärsinyt monin tavoin. Alajuoksulla monet lajit jäivät vesimassojen alle. Yläjuoksulla vedenelävät jäivät sen sijaan kuivalle maalle.

Petrukhin arvioi, että luonnon palautumiseen menee kymmeniä vuosia.

Kyseessä luonnonsurma, niin kutsuttu ecocide

Hänen mukaan kyse on niin kutsutusta luonnonsurmasta, englanniksi ecocide. Sillä tarkoitetaan luonnon laajamittaista, tahallista tuhoamista.

– Ei ole epäilystäkää siitä, koska hyökkäjävaltio pystyi arvioimaan minkälaisia tuhoja padon räjäyttäminen aiheuttaisi. Tämä oli toisin sanoen suunniteltu rikos. Valtavasti maa-alueita on pilaantunut. Sekä pinta- että pohjavesi on pilaantunut. Lista tuhoista on pitkä.

Avaa kuvien katselu Eteläinen Ukraina oli yksi maailman vilja-aitoista. Maanviljelyksen ohella myös luonto on kärsinyt. Kuva: Antti Kuronen / Yle

Myös taloudelliset vaikutukset ovat suuria. YK arvioi tuhojen nousevan 14 miljardiin euroon. Jälleenrakentamiseen tarvittaisiin lyhyellä aikavälillä lähemmäs kaksi miljardia, arvioi YK kartoituksessaan.

Avaa kuvien katselu Laivoja käytettiin tavaroiden kuljettamiseen, mutta ne olivat myös tärkeä osa alueen elämäntapaa. Kuva: Antti Kuronen / Yle

Kahovkan patoa ei voi ryhtyä korjaamaan, koska Venäjän joukot miehittävät padon eteläpuolisia alueita. Se on käytännössä sodan etulinjaa.

Kun Venäjä räjäytti kesäkuun alussa padon, vesi nousi lähemmäs kuusi metriä Hersonin kaupungissa.

Yle raportoi paikalta, kuinka siviilejä evakuoitiin ja kuinka osassa Hersonin kaupunkia joutui kulkemaan veneellä.