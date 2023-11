Tällaisia olivat presidenttiehdokkaiden ”Elämäni Biisit” – korkkarit nousivat kattoon, ja lopuksi veisattiin hallelujaa

Musiikkiviihdeohjelma Elämäni Biisin viides kausi huipentui lauantaina jaksoon, jossa olivat mukana suosituimmat presidenttiehdokkaat. Kauden päätöksen suorassa lähetyksessä nähtiin Pekka Haavisto, Alexander Stubb, Olli Rehn, Mika Aaltola ja Jussi Halla-aho.

Valtakunnan ykköspaikalle pyrkivien virittämiseksi Elämäni Biisi alkoi vauhdikkaasti Top Gun -elokuvasta tuunetulla Danger Zone -kappaleella.

Kierros aloitettiin kuvailemalla, mikä biisi kuvaisi ehdokasta presidenttinä. Näin he valitsivat: Stubb: Sibeliuksen Finlandia, Rehn: Paul Simonin I am a Rock, Aaltola: Käärijän Cha Cha Cha, Haavisto: Kari Tapion Olen suomalainen, Halla-aho: Sabatonin Resist and Bite.

Ensimmäisellä kierroksella kuultiin Irinan esittämänä Samuli Putron Olet puolisoni nyt. Sitä veikattin joko Halla-ahon tai Stubbin valinnaksi. Halla-aho tiivisti, että paikalla on vain keski-ikäisiä miehiä, joten kappale voisi sopia kenelle heistä vaan.

Toisena esiintyi Tero Vesterinen YUPin Yövieraat-kappaleella. Sitä veikattiin Halla-ahon biisiksi, koska Halla-aho ”lähes reagoi taputtamalla toista kättä”, kuten Haavisto perusteli.

Jore Marjaranta oli kolmannen biisin, Juicen Juankoski here I come -kappaleen esittäjä. Veikkaukset osuivat Rehniin kappaleen savolaisviittauksen takia. Toisaalta samassa rytäkässä Aaltola oli jo valmis siirtämään Suomen pääkaupungin Tampereelle!

Naisenergiaa Tampereen areenalle saatiin Kaija Koon korkkarit kattoon -kertosäkeestä tutun Supernaiset -kappaleen myötä. Diandran esitystä veikattiin paitsi Aaltolan myös Stubbin kappaleeksi.

Hauskimman perustelun esitti kuitenkin Stubb veikatessaan Halla-ahoa. Stubb kuvaili, kuinka puhemiehenä jäyhänä esiintyvä Halla-aho poistuu eduskuntasalista työhuoneeseensa - ja heittää räväkästi korkkarit kattoon!

Viidentenä kuultiin Leonad Cohenin Hallelujah Vesterisen ja Diandran duettona. Se sai katseet kääntymään Aaltolaan, joka sanoi itsekin, että se olisi voinut hyvinkin olla hänen kappaleensa.

Katso, kuinka Jussi Halla-ahon ja Alexander Stubbin huumorit kohtasivat.

Ja sitten se oikea rivi perusteluineen:

– Aaltola: Olet puolisoni nyt kertoo rakkaudesta, joka kantaa ja kestää. Aaltola kertoo puhelusta vanhalta mieheltä, joka oli elvyttänyt puolisonsa ja kuinka hänen oma äitinsä hoitaa isää. Lopuksi kuulemme myös kauniita sanoja omasta vaimosta. Särkymätön nainen.

– Halla-aho: Yövieraat viehättää monikerroksisuudellaan, jossa asiat ajautuvat omille teilleen kohdatakseen jälleen. Ja lopussa kaksi tarinaa kohtaavat ja alkaa kolmas tarina. Tarina valkeni Halla-aholle itselleenkin vasta jonkin verran, kun hän ryhtyi kääntämään sitä.

– Rehn: Juankoski here I come kertoo hänen elämänsä naisista, siskosta ja vaimosta. Levy oli joululahja siskolta, joka kuoli traagisesti nuorena auto-onnettomuudessa. Sittemmin kuvaan tuli kuitenkin elämän ilo Juankoskelta kotoisin olevan vaimon myötä. Rehn paljastaa, että kappale soi aina, kun he lähtevät Savoon.

– Stubb: Supernaiset toi mieleen edesmenneen äidin. Kappale on myös samalla oodi hänen isälleen. Kolmas perustelu oli oma vaimo ja ensisuudelma hänen kanssaan. Kolmas supernainen taas on tytär, joka Stubbin mukaan varmaankin toivoo nyt, ettei isä sanoisi mitään noloa. Pointteja riitti ja sitten tuli vielä yksi nainen: Pirkko Mannola, isän uusi puoliso. Stubb kertoo, kuinka isä oli pyytänyt Mannolaa treffeille jo vuonna 1959, jolloin Mannola oli vastannut ”Annas kun mä mietin”.

– Haavisto: Hallelujan Haavisto oli kuullut elämyksellisesti Leonard Cohenin Helsingin-konsertissa. Vuosia sen jälkeen Haavisto päätti interreilata Cohenin kotisaarelle Hydraan kunnioittamaan tämän muistoa. Kappale tekee Haaviston mukaan myös kunniaa kaikille tälläkin hetkellä kriiseissä oleville.

Jakson ennakkorummutuksessa uumoiltiin jopa, että menestysformaatissa pärjääminen voisi vaikuttaa vaalien lopputulokseen. Ajatus kumpuaa siitä, kun Eeva ja Martti Ahtisaari kohtasivat Elisabeth ja Ove Rehnin Tuttu Juttu -ohjelmassa vuonna 1994. On arveltu, että se siivitti osaltaan Ahtisaaren voittoon Rehnistä presidenttikisassa.

Ja miksi ohjelmassa esiintyivät vain nyt nähdyt viisi presidenttiehdokasta? Kerrattakoon vielä tässäkin, että Elämäni Biisissä ovat aiemmin tällä kaudella vierailleet presidenttiehdokkaista myös Li Andersson, Sari Essayah, Harry Harkimo ja Paavo Väyrynen. Ohjelman tilaajan, Ylen Arttu Nurmen mukaan kaikille kärkiehdokkaille on tarjottu mahdollisuutta osallistua.

