Mustin ja Mirrin takaisinvedossa kyse 33 000 kilon erästä koiranruokaa – esitimme kysymyksiä yhtiölle

Oireiden mahdollista aiheuttajaa selvitetään nyt laboratoriotutkimuksissa. Musti Groupista kerrottiin Ylelle aiemmin, että tutkimuksissa voi kestää noin kaksi viikkoa. Kyse on tietyistä eristä SMAAK Herkkä kala viljaton -nimistä koiranruokaa.

Mustin ja Mirrin sekä Peten koiratarvikkeen omistava Musti Group on saanut viikonlopun aikana useita satoja yhteydenottoja, kertoo yhtiön operatiivinen johtaja Pamela Nelimarkka.

Pohjoismaiden suurimpiin kuuluva lemmikkieläintarvikeyhtiö Musti Group on kertonut vetävänsä pois erän koiranruokaa, jonka epäillään aiheuttaneen useille koirille vakavia oireita. Kyseinen erä on ollut myynnissä Mustin ja Mirrin sekä Peten koiratarvikkeen myymälöissä ja verkkokaupassa. Yritys kertoo saaneensa asiasta useampia satoja yhteydenottoja.

Esitimme kysymyksiä, joihin vastaa Musti Groupin operatiivinen johtaja Pamela Nelimarkka.

Kyse on SMAAK Herkkä kala viljaton -nimisen ruoan tietyistä eristä. Tarkat tiedot löydät jutun lopusta.

Kuinka suuresta määrästä takaisinvedettävissä tuotteissa yhteensä on kyse?

Kyseessä on 33 000 kg erä. Tämä määrä on kokonaistuotantomäärä, josta valtaosa on pysäytetty varastoihin ja myymälöihin.

Missä tuote on valmistettu ja pakattu?

Tuote on valmistettu omassa tehtaassamme Suomessa Liedossa.

Onko takaisinvedettävää tuotetta viety ulkomaille?

Tuotetta on viety Ruotsiin ja Norjaan. Myös näissä maissa erä on vedetty pois myynnistä. Tämän hetkisten tietojen valossa oireisia koiria on ilmennyt vain Suomessa.

Kuinka pitkään tuotetta on valmistettu, ja onko sen koostumukseen tehty myynnissäoloaikana muutoksia?

Tuotetta on valmistettu noin kaksi vuotta ja koostumukseen ei ole tehty muutoksia.

Kuinka laajasti kyseistä tuotetta on palautettu myymälöihinne?

Tähän minulla ei ole valitettavasti vielä antaa tarkkaa vastausta. Ruoat voi palauttaa Mustin ja Mirrin tai Peten Koiratarvikkeen myymälään myös ilman kuittia tai pakkausta. Jotta saamme tilanteesta mahdollisimman kattavan kuvan, pyydämme asiakkaita lisäksi tekemään reklamaation suoraan asiakaspalveluumme.

Millainen on korvauskäytäntönne?

Tässä vaiheessa emme valitettavasti pysty ottamaan korvausasioihin vielä kantaa. Ymmärrämme ja tunnemme koiranomistajien tuskan. Suhtaudumme erittäin vakavasti kaikkiin saamiimme viesteihin ja reklamaatioihin. Ruoan ensiluokkainen laatu ja sitä kautta asiakkaidemme lemmikkien turvallisuus on meille toimintamme edellytys.

Musti Group on Helsingin pörssissä noteerattu yhtiö. Onko takaisinvedolla vaikutusta tulevaan tulosjulkistukseenne?

Tulosjulkistuksemme tapahtuu suunnitellun aikataulun mukaan ensi viikon torstaina.

Eläinlääkäreille tullut yhteydenottoja

Yle kysyi myös useammalta päivystävältä eläinlääkäriasemalta eri puolilta Suomea, onko heille tullut yhteydenottoja asiasta. Osa eläinlääkäriasemista kieltäytyi kommentoimasta.

Esimerkiksi Oulun seudun kunnallisesta eläinlääkäripäivystyksestä, Vantaan Aistista ja Turun Evidensia Vettorista kuitenkin kerrotaan, että yhteydenottoja on tullut. Nämäkään eläinlääkäriasemat eivät kuvailleet asiaa tarkemmin sunnuntaina iltapäivällä.

Poisto koskee näitä eriä:

154775 SMAAK Adult GF Fish 10 kg, parasta ennen 4.4.2025

154775 SMAAK Adult GF Fish 10 kg, parasta ennen 3.4.2025

154774 SMAAK Adult GF Fish 2 kg, parasta ennen 4.4.2025

154774 SMAAK Adult GF Fish 2 kg, parasta ennen 3.4.2025

Epäiletkö koirasi saaneen oireita kyseisestä ruoasta? Kerro kokemuksestasi ja jätä yhteystietosi: yle.uutiset@yle.fi