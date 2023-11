Sanna Marin valmistelee kirjaa johtajuudesta ja mediasta – Ilta-Sanomien mukaan amerikkalainen agentuuri kauppaa julkaisuoikeuksia

Entinen pääministeri Sanna Marinin kerrotaan kirjoittavan kirjaa. Ilta-Sanomien mukaan amerikkalainen agentuuri William Morris Endeavor (WME) kauppaisi kirjan oikeuksia. Kirjan nimi olisi suomennettuna Meidän vuoromme: Peloton johtajuus uudelle sukupolvelle (Our Turn: Fearless Leadership for a New Generation).

Sanna Marinin kirjasta vihjaa Facebookissa myös kirjailija Merete Mazzarella: ”Miksi kukaan täällä Suomessa ei puhu siitä, että Sanna Marin on kirjoittanut kirjan? Olen kuullut tästä saksalaiselta tuttavalta, joka on kirjallisuusagentti. Kirjan nimi on Our Turn ja sen takana on amerikkalainen kustantaja. Todella isot kustantajat kilpailevat julkaisemisesta.”

Asiasta kertoo myös Helsingin Sanomat, jonka mukaan Marinin kirjasta on annettu tekstinäytteitä kustantajille, jotka ovat tehneet siitä tarjouksia. HS:n mukaan kirja käsittelee myös entisen pääministerin suhdetta mediaan. Marin pyysi yhteisöpalvelu X:ssä jo kesällä, että media ei enää uutisoisi hänen yksityiselämästään.

Sanna Marin ei ole vahvistanut tietoja Ylelle. Suomalaiset kustantajat, esimerkiksi Otava tai WSOY, eivät anna tietoja mahdollisesta kirjahankkeesta.

Syyskuussa kerrottiin, että Marin on tehnyt sopimuksen Range Media Partners -nimisen yhtiön kanssa. Se on yhdysvaltalainen televisio-, elokuva-, audio- sekä muuta mediasisältöä tekevien ammattilaisten edustaja. Yritys siis edustaa esimerkiksi Hollywood-tähtiä.

Marin pyysi eroa kansanedustajan tehtävästä syyskuun alussa ja siirtyi Britannian entisen pääministerin Tony Blairin instituuttiin strategiseksi neuvonantajaksi.

Syyskuun lopussa Marin vieraili Pariisin muotiviikoilla ja lokakuun alussa hän piti puheen Los Angelesissa UCLA-yliopistossa täydelle salille.

Toukokuussa, Marinin ollessa vielä toimitusministeristön pääministeri, hänet vihittiin New Yorkin yliopiston kunniatohtoriksi. Marin piti tuolloin puheen yliopiston valmistujaisjuhlassa Yankee-stadionilla.

Marin on eronnut myös Tampereen kaupunginvaltuutosta ja ilmoittanut muuttavansa Helsinkiin.