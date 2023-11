Syöksylaskija Elian Lehto tavoittelee palkintosijoja, mutta ei stressaa itseään rahoituksen hankkimisessa

Rovaniemeläislähtöisen Elian Lehdon tavoitteena on parantaa viime kauden sijoituksia alkavassa vauhtilajien maailmancupissa. Tähtäimessä ovat vauhtilajien finaalit maaliskuussa 2024.

Elian Lehdon kausi 2022–2023 oli näyttöjen hakemista. Hän siirtyi lopullisesti vauhtilajien ja syöksylaskun puolelle kilpailtuaan nuorten sarjoissa menestyksekkäästi myös pujottelussa.

– Noin puolitoista vuotta sitten se alkoi avautua ja samalla pääsin sinne Sveitsin joukkueen mukaan, muistelee syöksylaskija Elian Lehto.

Ensimmäinen maailmancupin kausi toi lupaavia tuloksia. Toiseen kauteen Lehto on harjoitellut edelleen Sveitsin joukkueen mukana määrätietoisesti ja tavoitteena on parantaa entisestään.

– Sitä varten on tehty töitä ja menty huomattavasti eteenpäin. Viime kausi antoi paljon hyvää kokemusta ja itsevarmuutta, joten nyt lähdetään hakemaan parempia sijoituksia.

Viime kaudella syöksyn maailmancupin pisteitä tuli Val Gardenassa, jossa Lehto oli 20:s ja Wengenissä sijasta 27. Myös Alppihiihdon MM-kisoissa Lehto onnistui kohtuullisesti ollen syöksyssä 25. ja supersuurpujottelussa 22.

Harjoittelu Sveitsin maajoukkueen mukana on ollut ehdottoman tärkeää yksinäiselle Suomen alppimaajoukkueen vauhtilajien laskijalle. Lehdon mukaan sitä kautta on saatu todella paljon resursseja lisää.

– Kun treeneissä on mukana maailman parhaita, niin se vaikuttaa todella paljon siihen jokapäiväiseen toimintaan. Tiedän, että olen tehnyt tasan tarkkaan mitä kaikki muutkin. Se lisää itsevarmuutta.

Raha tuo rauhan hyvään harjoitteluun ja kilpailemiseen

Lehdon harjoittelu ja kilpailukausi maksaa Alppihiihdon lajiyhdistyksen Ski Sport Finlandin toimitusjohtajan Janne Leskisen mukaan 150 000 – 200 000 euroa. Siitä osan maksaa lajiliitto, mutta merkittävä summa jää urheilijan omille harteille.

Lehdon loppurahoitus kerätään isän ja kummisedän avulla sponsoreilta. Lehto on luottavainen tilanteeseen.

– Tilanne on hyvinkin positiivinen. Aina ei ole tietenkään helppoa, mutta olen onnistunut siinä todella hyvin eikä tarvitse itse rahoitusta koko ajan miettiä. Silti hoidan päivittäin myös itse raha-asioita.

Lehdon mukaan harjoitteluun ja kilpailemiseen voi kuitenkin keskittyä rauhassa miettimättä rahatilannetta.

– Mietin sitä, kun siihen on aikaa. Suomi on haastava sponsoroinnin osalta ja tilanne voisi olla parempikin.

Hyvän mielen nostattamiseksi Lehto muistuttaa itseään välillä entisistä ajoista.

– Täytyy välillä miettiä sitä, mistä sitä on tultu ja millainen se tilanne on ennen ollut. Siihen nähden tilanne on todella positiivinen kuitenkin.

Vaikka Lehto kiertää vauhtilajien maailmancupia ainoana suomalaisena, niin yksinäisyys ei häntä vaivaa.

– Minulla on ne Sveitsin maajoukkueen laskijat kavereina ja muidenkin maiden kilpailijat ovat ystäviä. Sitten on Erkka henkilökohtaisena valmentajana koko ajan mukana.

Avaa kuvien katselu Elian Lehto ja valmentaja Eero Blomqvist kävivät Rovaniemellä tekemässä voimaharjoittelua. Kuva: Raimo Torikka / Yle

Tavoitteena onnistunut kausi ja menestyksen vakiinnuttaminen

Elian Lehdon henkilökohtainen valmentaja Erkka eli Eero Blomqvist on Sveitsin joukkueen lisäksi tärkeässä asemassa onnistumisten saavuttamiseksi.

Blomqvist tekee harjoituksissa päivittäin omaa työtään osana Sveitsin valmennusryhmää. Sitä ovat muun muassa olosuhteiden ja turvallisuuden eteen tehtävät työt.

– Me seurataan sitä Sveitsin ohjelmaa ja olen osana valmennusryhmää. Seuraan kaikkien laskuja ja voin kommentoida niitä, mutta kyllä minä siellä olen Elianin tekemistä varten.

Blomqvistin mukaan kahdestaan Lehdon kanssa ei olisi mahdollista osallistua maailmancupin kiertueelle. Harjoittelu Sveitsin maajoukkueessa on elintärkeää, jotta tavoitteisiin voidaan päästä.

– Maailmancupin finaaleihin pääsy on asetettu kauden tavoitteeksi. Sinne pääsemiseksi ei riitä muutama sijoitus 30 joukkoon vaan siellä pitää olla systemaattisesti.

Valmentajana Blomqvistille on tärkeämpää tasainen kehittyminen ja siellä pysyminen kuin yksittäiset menestymiset kilpailuissa.

– Kannan siitä huolta, että asteittain saadaan kehittymistä aikaan. Tottakai pitää urheilijan nälkää ruokkia, se on päivänselvää, mutta tässä ei sinällään ole kiire mihinkään. Elianhan on vielä valtavan nuori vauhtilaskijaksi.

Valmentajan mukaan Lehdon tavoitteena on laskea täysi maailmancupin ohjelma vauhtilajeissa eli supersuurpujottelussa ja syöksylaskussa. Jossain määrin kaksikko pyrkii tuomaan myös suurpujottelun mukaan kuvioihin.

– Se on tietenkin mukana harjoittelussa, mutta kisoihin ei lähdetä vauhtilajien harjoittelun kustannuksella. Pitää olla tarkkana kuormituksen hallinnan suhteen, koska matkustamista on muutenkin paljon ja kausi on pitkä.