Vantaalaisesta asunnosta löytyi Tullin kotietsinnässä peräti 26 kiloa ekstaasia

Tulli on syyskuun loppuun mennessä takavarikoinut yli 76 000 ekstaasitablettia. Se on kuuteen vuoteen suurin määrä ekstaasia, joka on takavarikoitu vastaavalla ajanjaksolla.

Tulli teki heinäkuussa Vantaalla ison huumetakavarikon.

Tulli löysi yksityisasuntoon suoritetun kotietsinnän yhteydessä noin 52 000 tablettia ekstaasina tunnettua huumausaine MDMA:ta. Sen lisäksi takavarikoitiin kolme kiloa hasista.

Takavarikoidun huumausaine-erän arvo katukaupassa olisi ollut yli miljoona euroa.

Esitutkinnan aikana paljastui myös rikosepäily kymmenien tuhansien Ksalol-tablettien ja kokaiinin levittämisestä ja myynnistä. Ksalol on eräänlainen rauhoittava lääke, joka on bentsodiatsepiinin johdannainen. Huumekatukaupassa sitä on liikkunut muutamien vuosien ajan.

Rikoksista epäillään kolmea ihmistä.

Tulli epäilee esitutkinnan perusteella, että huumausaine-erä on sisältänyt alkujaan lähes 200 000 ekstaasitablettia sekä noin seitsemän kiloa hasista.

Lisäksi rikosepäily on koskenut kymmenien tuhansien Ksalol-tablettien hallussapitoa ja levittämistä. Esitutkinnan aikana paljastui myös 70 gramman suuruisen kokaiinierän myyntiä koskeva törkeä huumausainerikos.

Suurin määrä ekstaasia kuuteen vuoteen

Tutkinnanjohtaja ja tulliylitarkastaja Tuomas Korhonen toteaa, että esitutkinnan perusteella toiminta on keskittynyt pääasiassa pääkaupunkiseudulle. Rikosepäily koskee kaikkiaan kokonaisuudessaan katukauppa-arvoltaan yli neljän miljoonan euron arvoisen huumausaine-erän maahantuontia, kuljettamista, hallussapitoa, levittämistä ja myyntiä.

– Takavarikkoon jääneen ja esitutkinnan aikana paljastetun huumausaine-erän suuruus kertoo Suomessa tällä hetkellä toimivien laittomien huumausainemarkkinoiden volyymista, Korhonen kertoo Tullin tiedotteessa.

Vielä vahvistamattomien tilastotietojen mukaan Tulli on kuluvana vuonna syyskuun loppuun mennessä takavarikoinut yli 76 000 ekstaasitablettia. Se on kuuteen vuoteen suurin määrä ekstaasia, joka on takavarikoitu vastaavalla ajanjaksolla.

Määrään sisältyvät tämän rikostutkinnan yhteydessä takavarikoidut noin 52 000 tablettia.

Asiaa on käsitelty Helsingin käräjäoikeudessa, joka antaa asiassa myöhemmin tuomion.