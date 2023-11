Yksi vangittu epäiltynä murhasta Pyhtäällä – ruumis löytyi omakotitalon pihasta

Poliisi tutkii Pyhtään Heinlahdessa viime viikolla tapahtunutta henkirikosta murhana.

Yksi teosta epäilty henkilö on vangittu syytä epäillä -perustein murhasta Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden päätöksellä tänään maanantaina 6. marraskuuta.

Uhri ja epäilty tekijä tunsivat toisensa.

Henkirikosta tutkitaan murhana, jos henkirikos tehdään vakaasti harkiten, erityisen raa'alla tai julmalla tavalla tai vakavaa yleistä vaaraa aiheuttaen.

– Vaikka tänään yksi henkirikoksesta epäilty on vangittu, meillä on muitakin avoimia tutkintalinjoja, joita seuraamme. Esitutkinta on edennyt hyvin, mutta on vielä asioita, jotka meidän tulee varmistaa, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Iida Rokka Kaakkois-Suomen poliisin tiedotteessa.

Hänen mukaansa asioihin saadaan lisäselvyyttä tämän viikon aikana.

Avaa kuvien katselu Pyhtään Heinlahti sijaitsee rannikolla varsin lähellä Kotkaa. Kuva: Mirjam Tahkokorpi / Yle, Mapcreator, Open Street Map

Uhri paikkakuntalainen mies

Hieman yli 40-vuotias mies löytyi kuolleena omakotitalon pihalta viime torstaina.

Poliisi on torstaista alkaen suorittanut tapahtumapaikalla laajasti rikosteknistä tutkintaa sekä puhuttanut ja kuulustellut niin epäiltyjä kuin todistajia.

Uhri on vuonna 1980 syntynyt pyhtääläinen mies.

Poliisi sai ilmoituksen asiasta hätäkeskuksen kautta.

Poliisi pyytää lisätietoja Pyhtään henkirikokseen liittyen. Jos tiedät asiasta jotain, vihjeitä voi lähettää sähköpostilla vihjeet.kaakkois-suomi@poliisi.fi tai puhelimitse 0295 414 559.