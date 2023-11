Mäntän kuvataideviikkojen toiminnanjohtaja vaihtuu. Kuvataideviikkojen toiminnanjohtajana 13 vuoden ajan toiminut Tiina Nyrhinen jää eläkkeelle vuodenvaihteessa. Hänen seuraajansa on taiteilija ja kuvataiteen opettaja Sampsa Virkajärvi.

Nyrhinen kertoo tiedotteessa, että on kypsytellyt päätöstä jo jonkin aikaa.

– Nyt, kun kuvataideviikoilla on taiteellisesti korkeatasoinen ja taloudellisestikin melko onnistunut vuosi takana, tuntuu hyvältä lopettaa. Olen varma, että viestikapulan vaihto seuraajalleni sujuu hienosti.

Sampsa Virkajärvi lupailee, että näyttelykonsepti säilyy entisellään.

– Yleisömäärän tai kaupallisuuden näkökulmasta kuvataideviikkoja ei tehdä, vaan vuosittain vaihtuva kuraattori tekee joka kesä omat taiteelliset linjanvetonsa, Virkajärvi sanoo.

Avaa kuvien katselu Maria Stereon Hymni (2023) ottaa vaikutteita kitshistä ja rokokoosta. Sen pääasiallisena materiaalina ovat posliiniastiat. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Virkajärvi kertoo olevansa pitkäaikainen kuvataideviikkojen kävijä. Ensimmäisessä näyttelyssä hän vieraili 30 vuotta sitten, eikä ole sen jälkeen jättänyt yhtään kesää väliin.

– Uskoisin että minua on pyydetty tähän tehtävään, koska olen paikkakunnalla asuva taiteilija, jolla on pitkäaikaisen opetustyönkin kautta syntynyttä taidekentän tuntemusta. Tunnen myös laajasti eri taidelajien tekijöitä.

Vaikka Virkajärvi on pääasiassa dokumenttiohjaaja ja videotaiteilija, hän kertoo myös valokuvaavansa, maalaavansa ja tekevänsä veistoksia.

Maalaistalosta kotoisin oleva Virkajärvi sanoo oppineensa jo lapsena, että työtä tehdään silloin, kun on sen aika.

– Maanviljelyn ja kuvataideviikkojen vuodenkierrossa on itse asiassa paljon samaa. Se huipentuu jo alkukesään, kun on toukotyöt ja näyttelyn rakentaminen. Sadonkorjuu on sitten loppukesästä, Virkajärvi vertaa.

Mäntän kuvataideviikoilla esitellään tuoretta suomalaista kuvataidetta. Näyttely on järjestetty vuodesta 1993 alkaen ensin joka toinen vuosi ja vuodesta 1999 alkaen joka kesä Mäntässä. Kuvataideviikot järjestetään seuraavan kerran 16.6.–31.8.2024.

Juttuun lisätty kello 12.48 tieto siitä, koska kuvataideviikot ensi kesänä järjestetään.