Näyttelijä Aino Sirje toivoo, että nuoret löytäisivät teatteriin: ”Jos olisin nähnyt tämän esityksen, en olisi jäänyt niin yksin”

Lappeenrannan kaupunginteatterin näyttelijät Samuli Punkka ja Aino Sirje hymyilevät ja halaavat toisiaan Kemiaa-esityksen jälkeen. Näytelmä on tiukka puristus myös ammattinäyttelijöille, jotka ovat tiiviisti näyttämöllä kahdestaan reilun puolentoista tunnin ajan.

Jacob Marx Ricen näytelmä Kemiaa on rakkaustarina kahden ihmisen välillä, jotka samalla kamppailevat omien mielenterveysongelmiensa kanssa.

Avaa kuvien katselu Rakastavaiset, Jamie (Samuli Punkka) ja Steph (Aino Sirje) kamppailevat mielenterveysongelmiensa kanssa Kemiaa-esityksessä. Kuva: Antro Valo / Yle

Aino Sirje kertoo osittain samaistuvansa Stephin-rooliinsa.

– Ei ehkä noin isolla skaalalla kuin Stephin, mutta itselläni on ollut paljon sellaisia kokemuksia, että esimerkiksi jonot terveyspalveluihin ovat olleet äärettömän pitkiä, sanoo Aino Sirje.

Samuli Punkan mukaan yksi Kemiaa-esityksen sanoma on, että ihmiset aidosti välittäisivät toisistaan.

– Ettei jätä kysymättä, ”mitä siulle kuuluu”.

Aino Sirje pitää tärkeänä, että ihmiset uskaltaisivat puhua vaikeistakin asioista.

– Uskalla pyytää apua, jos tunnet tarvitsevasi sitä.

Näyttelijät toivovat, että erityisesti nuoret tulisivat katsomaan näytelmää.

– Jos minä olisin nähnyt tämän esityksen esimerkiksi 19-vuotiaana, kun itselläni oli ahdistuneisuutta, en olisi jäänyt niin yksin sellaisten asioiden kanssa, sanoo Aino Sirje.

Vanhemmille katsojille esitys voi antaa ajattelemisen aihetta omista nuorista sukulaisista tai tuttavista.

Avaa kuvien katselu Samuli Punkka ja Aino Sirje toivovat erityisesti nuoria katsomoon. Kuva: Antro Valo / Yle

Avaa kuvien katselu Mielenterveysongelmia ei päihitetä yksin. Apua on saatavilla esimerkiksi päivystävästä kriisipuhelimesta. Kuva: Antro Valo / Yle

Esityksen ohjanneen kaupunginteatterinjohtaja Helka-Maria Kinnusen mukaan teatterissa vaikeita tunteita on helpompi käsitellä turvallisessa ympäristössä yhdessä muiden katsojien kanssa.

– Kuka tahansa voi olla hauras, eikä se näy aina päälle. Myötätunto ja välittäminen ovat tärkeitä, korostaa Helka-Maria Kinnunen.

Mieli Etelä-Karjalan mielenterveys ry päivystää teatterin lämpiössä esityksen jälkeen. Mieli Etelä-Karjalan ry on halunnut tuoda matalan kynnyksen keskustelumahdollisuuksia paikkoihin, joissa on ihmisiä.

Avaa kuvien katselu Lappeenrannan kaupunginteatterin johtaja Helka-Maria Kinnunen on ohjannut Kemiaa-esityksen. Kuva: Antro Valo / Yle

Avaa kuvien katselu Mieli ry:n Huolituolissa päivystää koulutettu vapaaehtoinen tai kriisityöntekijä. Kuva: Antro Valo / Yle

Vaikka Kemiaa-esitystä on esitetty vasta muutamia kertoja, tarvetta keskustelulle on jo ollut. Mieli Etelä-Karjalan mielenterveys ry:n kriisityöntekijä Jaana Karhulan mukaan ihmisjoukossa on helpompi tulla keskustelemaan.

– Monelle Kemiaa-näytelmä on herättänyt omia muistoja, tunteita ja se koskettanut jotakin itsestään, kertoo Jaana Karhula.

Karhulan mukaan itsemurhasta ja itsetuhoisuudesta pitää uskaltaa puhua ääneen.

– Kukaan ei pärjää yksin. Apua on saatavilla.

Kriisityöntekijä Jaana Karhula työskentelee itsemurhaa yrittäneiden asiakkaiden kanssa. Heille tehdään aina turvasuunnitelma. Turvasuunnitelmassa keskitytään muistamaan omat selviytymiskeinot ja elämää ylläpitävät toimintastrategiat, jos henkilö on vaarassa päätyä yrittämään itsemurhaa.

– Turvasuunnitelma sisältää myös muun muassa ohjeet siihen, mistä kasvokkaista tukea on saatavilla niin ennaltaehkäisevästi kuin akuutissa tilanteessa.

Näyttelijä Aino Sirje on tyytyväinen, että saa esittää toisen pääroolin Kemiaa-esityksessä.

– Merkityksellistä näytelmää on aina kiva esittää.

Mieli ry:n kriisipuhelin päivystää numerossa 09 25250111 ympäri vuorokauden. Siihen voi soittaa nimettömänä ja luottamuksellisesti. Kriisipuhelimen päivystäjät ovat kriisityön ammattilaisia, alan opiskelijoita ja koulutettuja vapaaehtoisia.