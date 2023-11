Israel sanoo halkaisseensa Gazan kahtia, ja nyt sodan luonne muuttuu

Taistelut Gazan kaupungista siirtyvät uudelle tasolle, sillä kaupungin alla sijaitsevassa tunnelistossa on sotilaiden lisäksi israelilaisia panttivankeja.

Israel kertoi eilen sunnuntaina, että sen joukot ovat edenneet Gazan rannikolle ja katkaisseet Gazan kaistan kahteen osaan, pohjoiseen ja etelään. Gazan kaupungin Israel oli saartanut jo aiemmin.

Israel pyrkii Gazan kaistan katkaisulla paloittelemaan alueen ja estämään Hamasia lähettämästä lisäjoukkoja eteläosasta pohjoiseen. Näin arvioi everstiluutnantti Juha Mäkelä Puolustusvoimien tutkimuslaitoksesta.

Nyt Israel alkaa Mäkelän arvion mukaan hiljalleen kuristaa Gazan kaupungin saartorengasta ja tunkeutua kaupungin sisään. Sota siis siirtyy seuraavaan vaiheeseen eli kaupunkisotaan.

– Silloin taistellaan asutuskeskuksissa. Se on hidasta ja kuluttavaa ja varmasti molemmin puolin tappioluvut myös kasvavat, sanoo Mäkelä. Hyökkäämisestä tulee Israelille vaikeampaa, ja joukot yrittävät saada kaupunkia haltuunsa kortteli korttelilta.

Kaupunkisotaan siirtyminen muuttaa Israelin asemaa. Kun Israel vielä rakensi saartoaan, se pystyi hyödyntämään sotilaallista teknologista ylivoimaansa, kuten panssarivaunuja, helikoptereita ja lennokkeja.

– Nyt kun aletaan mennä kaupunkiin sisään kapeille kaduille, missä rakennukset antavat suojaa puolustajalle, eteneminen ei enää voi tapahtua panssaroidussa ajoneuvoissa. Sinne joutuu menemään jalkaväki edellä tunnustelemaan tuhottavia kohteita, sanoo Mäkelä.

Mäkelän mukaan puolustajalla on nyt suhteellinen etu, sillä se on pystynyt valmistelemaan taistelupesäkkeitä ja paikkoja, joista se voi käyttää panssarintorjuntaohjuksia ja hidastaa näin hyökkääjän etenemistä.

Israelin saartorenkaan hän kuitenkin uskoo pitävän.

– Israelilla on kuitenkin tekninen ylivoima ja sillä on paljon reservejä, Mäkelä sanoo.

3. marraskuuta ja 20. lokakuuta otetuista satelliittikuvista pystyy erottamaan Israelin raskaan kaluston jälkiä rajalta Välimeren rannalle asti.

Sotilaita tunneleihin vain hyvästä syystä

Gazan kaupungin alla on tiettävästi laaja tunnelisto, jota Hamas on rakentanut pitkään.

Mäkelän mukaan tunnelistot tarkoittavat maan alle louhittuja erilaisia laajoja tiloja ja komentokeskuksia, jotka liittyvät toisiinsa kapeita tunneleita pitkin.

– Niitä Israel ei ole kyennyt tykistöllä tai ilmavoimilla tuhoamaan.

Syvimmät saattavat olla jopa 70 metrin syvyydessä.

Avaa kuvien katselu Israelin joukot ylittämässä Gazan rajaa tänään maanantaina. Kuva: Menahem Kahana / AFP

Israelin armeijaa pyrkii tyhjentämään ja tutkimaan tunneleita sitä mukaa kun se etenee.

– Ehdoin tahdoin sinne ei varmasti sotilaita lähetetä – vaan jos kyetään, tunnelit koetetaan ehkä räjäyttää, tai sitten pyritään savustamaan Hamasin taistelijat maan pinnalle, sanoo Mäkelä.

Tilannetta vaikeuttaa se, että Hamas tiettävästi pitää panttivankejaan tunnelistossa. Mäkelän arvion mukaan panttivankeja on Gazan alueella vielä noin 150.

– Se tekee operaatiosta vaarallisemman. On hyvin paljon mahdollista, että tunneliverkostoon joudutaan joka tapauksessa tunkeutumaan.

Mäkelä ei usko, että Israel uhraa sotilaitaan tunneleihin, jollei panttivankien pelastaminen tai jokin muu vaativa tehtävä sitä vaadi.

Hänestä on selvää, että jatkossa lähitaisteluissa voittaa nopein ja se, jolla on enemmän kokemusta.

– Se vaatii kokemusta, rohkeutta ja oikeanlaista aseistusta.

Avaa kuvien katselu Kuva: Harri Vähäkangas / Yle, MapCreator, OpenStreetMap

Siviilit eivät ehkä pääse sodan jaloista

Yhdysvaltalaisten viranomaislähteiden mukaan Gazan pohjoisosissa on edelleen noin 350 000 ihmistä, vaikka Israel on toistuvasti kehottanut siviilejä lähtemään lentolehtisin ja tekstiviestein.

Mäkelän mukaan siviilien tilanne on ristiriitainen. Heidän lähtöään pohjoisesta vaikeuttaa kolme asiaa.

– Ihmiset eivät uskalla jättää kotejaan sen takia, että he pelkäävät, että jos he evakuoituvat, he eivät pääse enää ikinä takaisin.

He pelkäävät ehkä sitä, että kodit joko tuhotaan tai sitten joku muu ottaa ne haltuunsa. Osalla puolestaan on sukulaisia Hamasin riveissä ja he haluavat jäädä auttamaan heitä.

Kolmas syy on Mäkelän mukaan se, että Hamasin taistelut perustuvat siihen, että se käyttää siviilejä ihmiskilpinä. Pois ei siis pääse, sillä Hamas ei sitä salli.

Gazan pohjoisosassa sijaitsee useita sairaaloita, joiden tilanne on jo aiemmin ollut vaikea esimerkiksi energiapulan vuoksi. BBC kertoi Israelin pommitusten katkaisseen sunnuntaina tietoliikenneyhteydet, minkä takia ihmiset eivät voi esimerkiksi hälyttää ambulansseja apuun.

Mäkelän mukaan humanitaarinen tilanne on pahentunut saarron alettua.

– Tässäkin mielessä humanitäärinen tulitauko olisi tarpeen. Paljon on puhuttu siitä, että Egyptikään ei ole valmis avaamaan Rafahin ylityspaikkaa etelässä ja päästämään ihmisiä Egyptin puolelle.

Hän arvioi, että siviilejä voisi auttaa se, että kansainvälinen yhteisö jatkaa painostamista ja pyrkii neuvottelemaan kaikkien osapuolten kanssa, jotta siviilejä saataisiin evakuoitua pois alueelta. Muita mahdollisuuksia hän ei näe siviilien tilanteen parantamisen.

Israelin armeijan mukaan armeija sallii edelleen siviilien lähteä Gazan pohjoisosista humanitaarista käytävää pitkin.