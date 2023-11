Kovimmat kicksit

– Portiteatteri on silleen tärkee, kun ajattelee, et joku on vaikka 14-vuotiaana alkanut vetään kamaa. Tavallaan se tyyppi, se perustyyppi, joka siellä ihmisessä kuitenkin on, jää siihen. Tilalle tulee se käyttäjä-rikosmaailman ihminen, joka on ihan eri tyyppi, kuin se perustyyppi. Sitten kun se uusi ja vanha tyyppi jotenkin kohtaa, niin tapahtuu joku sellainen ihmeellinen asia.