Kylätyöntekijä tekee lumityöt, kantaa puut ja auttaa saamelaiskylien ikäihmisiä pärjäämään kotona mahdollisimman pitkään

Kirsti Saijets on tyytyväinen kylätyöntekijän apuun. Hän asuu Angelissa, noin tunnin ajomatkan päässä Inarin kirkonkylältä.

Eläkeläinen Kirsti Saijets asuu yksin syrjäisessä Angelin kylässä Inarin kunnassa. Hän ei pärjäisi kotona ilman kylätyöntekijää.

– Hän on suureksi avuksi. Talvisin minä paleltuisin liiterin ja kodin välille, koska minulla menee niin kauan kävellä sinne.

Saamelaisten kotiseutualueella ikäihmiset haluavat asua kotona mahdollisimman pitkään. Kylätyöntekijän tehtävä on mahdollistaa tämä auttamalla heitä arjen askareissa.

Armas Lantto työskentelee kylätyöntekijänä Inarin kunnassa ja käy viikoittain auttamassa myös Saijetsia. Hän pitää kovasti työstään ja näkee siinä paljon hyvää.

– Saamelaisten kanssa pääsee juttelemaan, ja on työtä. Voi keskustella ja vielä tutun ihmisen kanssa. On hyvä, että he pärjäävät kotona pidempään, Lantto kertoo.

Lantto ja Saijets pitävät molemmat tärkeänä myös sitä, että kylätyöntekijä puhuu saamea.

Avaa kuvien katselu Armas Lantto on yksi kolmesta kylätyöntekijästä Inarin kunnassa. Kuva: Susanna Guttorm / Yle

Uusia kylätyöntekijöitä aletaan kouluttamaan

Kylätyöntekijät ovat Saamenmaan ainutlaatuinen apu, kertoo Lapin hyvinvointialueen saamenkielisten ja kulttuurin mukaistenpalveluiden palvelupäällikkö Mirja Laiti.

– Se on työntekijä, joka työskentelee saamelaisen kulttuurin pohjalta. Me olemme itse rakentaneet työnkuvan. Se on saamelaisalueen oma ainutlaatuinen työtapa.

Utsjoen kunnassa työskentelee tällä hetkellä kaksi kylätyöntekijää ja Inarissa kolme. Enontekiöllä ja Vuotsossa on aputyöntekijöitä.

Tarkoitus on kouluttaa lisää kylätyöntekijöitä jokaiseen saamelaisalueen kuntaan. Koulutus aloitetaan ensi vuoden puolella Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa, jotta voidaan tukea kylätyöntekijöiden työn jatkumista saamelaisalueella. Koulutus on suunniteltu yhdessä Lapin hyvinvointialueen sekä osuuskunta Sompion tähden kanssa.

– Kylätyöntekijä on tärkein ja ensimmäinen työntekijä, jota henkilö tarvitsee sitten, kun omat voimat vähenevät ja henkilö vanhenee täällä saamelaisalueella, sanoo Mirja Laiti.

Kylätyöntekijällä laaja työnkuva ja -alue

Kylätyöntekijän työnkuva ja -alue ovat laajat. Raskainta Armas Lanton mukaan onkin kulkea pitkiä välimatkoja, etenkin huonolla kelillä.

– Talvisin tänne joutuu joskus kahlaamaan lumen läpi, kun tietä ei ole aurattu, Lantto kertoo.

Kirsti Saijets odottelee kovasti kylätyöntekijän vierailua, ja tämä ilahduttaa myös kylätyöntekijää. Kylätyöntekijä muun muassa tekee lumityöt, kantaa puut, lämmittää saunan, ruokkii pihalinnut, kävelyttää asiakasta ja mitä milloinkin tarvitaan.

Raskaiden töiden ohella tärkeintä on kuitenkin halu auttaa ja työskennellä ikäihmisten kanssa, sanoo Mirja Laiti.