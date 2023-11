Arnold Schwarzenegger kommentoi Ylelle Suomen asemaa Venäjän naapurissa: ”Suomi on älykäs maa, te ratkaisette tämän”

Avustaja toisensa jälkeen pölähtää luksushotellin neuvotteluhuoneeseen varmistamaan, että kaikki on ok. Saako olla kahvia tai teetä? Saitteko kameranne asennettua? Arnold on valmis muutaman minuutin päästä. Onko valaistus riittävä?

Arnold Schwarzeneggerin haastatteleminen ei ole yksinkertainen juttu. Yle sai supertähdeltä audienssin Lontooseen, missä Schwarzenegger on luennoimassa uuden kirjansa teemoista. Elämäntaito-opas Ajat­te­le isos­ti – 7 oppia menestymiseen julkaistiin suomeksi lokakuussa.

Tärkeimpien brittimedioiden lisäksi Schwarzenegger antoi Eurooppaan vain pari haastattelua.

Ennen haastattelua yksi assistenteista tulee varmistamaan, etteivät valomme ole liian hämärät tai kirkkaat. Hän haluaa nähdä kameran ruudulta, miltä haastattelu tulee näyttämään, ja antaa hyväksyntänsä.

Lopulta, 20 minuuttia myöhässä, Schwarzenegger astuu huoneeseen avustajien saattelemana. Hänellä on yllään tiukka musta pikeepaita ja suussa sammutettu sikari. Parta on harmaa, hiukset tummat.

Schwarzenegger istuu kameran eteen ja tervehtii poissaolevana samalla kun yksi seuralaisista tuputtelee puuteria hänen ohimoilleen. Kaikki on valmista – kunnes Schwarzenegger tajuaa, että kuvaaja haluaa kiinnittää hänen rinnukseensa nappimikin, jossa on pörröinen tuulensuoja.

– En tarvitse tuota. Ota se pois, Schwarzenegger sanoo tiukasti.

– Olen tehnyt tuhansia haastatteluja, enkä ole ikinä käyttänyt tuollaista.

Kuvaaja selittää, että tuulensuoja parantaa ääntä, mutta Schwarzenegger on päättäväinen. Kuvaaja repii tuulensuojan irti ja kiinnittää paljaan mikin tähden napinläpeen.

Uran neljäs näytös

Kun kamera käy, kärttyisyys haihtuu ja Schwarzenegger alkaa silmänräpäyksessä muistella ensimmäisiä reissujaan Suomeen 1970-luvun alussa. Hän työskenteli kehonrakentajalle ja yrittäjälle Joe Weiderille, ja kauppasi Stockmannilla tämän terveystuotteita.

Arnold Schwarzenegger muistelee Ylelle shoppailukokemuksiaan Stockmannilla 1970-luvulla.

Shoppailumuistoista siirrymme siihen, miksi Schwarzenegger on täällä. 76-vuotiaana hän on uuden edessä.

Uuden kirjansa johdannossa Schwarzenegger puhuu uransa kolmesta näytöksestä. Ensimmäinen on kehonrakentajan ura: Schwarzenegger lähti parikymppisenä Thalin maalaiskylästä Itävallasta Saksan puolelle Müncheniin bodaamaan. Yhdysvalloissa hän saavutti alan arvostetuimmat Mr. Olympia -tittelit.

Toinen näytös on filmitähden ura. Se alkoi armottomasta fantasiaelokuvasta Conan – barbaari (1982) ja jatkui Hollywood-hiteillä kuten Terminator – tuhoaja (1984), Predator – saalistaja (1987), Identtiset kaksoset (1988), Total Recall – Unohda tai kuole (1990), Terminator 2 – Tuomion päivä (1991) ja Tosi valheita (1994).

Kolmas näytös politiikassa käynnistyi vuonna 2003, kun Schwarzenegger valittiin Kalifornian osavaltion kuvernööriksi. Hän palveli virassa kaksi kautta vuoteen 2011 asti.

Sitten seurasi sitä sun tätä. Schwarzenegger on näytellyt uusissa Terminatoreissa (2015 ja 2019) sekä The Expendables -elokuvissa (2010, 2012 ja 2014), puhunut ilmastonmuutoksen vaaroista ja pyörittänyt itsensä mukaan nimettyä poliittista instituuttia.

Avioliitto neljän yhteisen lapsen äitiin Maria Shriveriin ajautui karille vuonna 2011. Shriver sai kuulla miehensä saaneen salaa lapsen heidän taloudenhoitajansa kanssa.

Uran neljäs näytös alkoi hahmottua tammikuussa 2021, kun Schwarzenegger kommentoi Youtube-videossaan Yhdysvaltain kongressitalon valtausyritystä. Hän vertasi sitä vuoden 1938 kristalliyöhön, jossa juutalaisiin kohdistettiin Saksan hallituksen masinoimaa väkivaltaa.

Intensiivisesti kameralle puhunut Schwarzenegger piteli kädessään Conan barbaarin miekkaa ja rinnasti sen demokratiaan: ”Mitä enemmän sitä taotaan, sitä vahvempi siitä tulee.”

Avaa kuvien katselu John Miliuksen ohjaama Conan – barbaari (1982) oli Arnold Schwarzeneggerin ensimmäinen merkittävä Hollywood-rooli. Kuva: Everett Collection / AOP

Video meni viraaliksi ja Schwarzenegger alkoi julkaista lisää videoita. Yhdessä niistä hän puhuttelee venäläisiä seuraajiaan Venäjän hyökättyä Ukrainaan.

Missio on jakaa ihmisille viisautta ja auttaa heitä elämään parempaa elämää.

– Meidät on suunniteltu niin, että voimme imeä itseemme asioita kuin sienet. Elämä on oppimiskokemus. Haluan jakaa muille kaiken oppimani, jotta maailmasta voisi tulla vähän parempi paikka, Schwarzenegger sanoo.

”Ihmiset tekivät minusta menestyneen”, Schwarzenegger sanoo.

”Ole hyödyksi”

”Schmäh” on itävaltalainen termi, joka viittaa tietynlaiseen liioittelevaan, myyvään puhetyyliin. Kyse ei ihan ole paskanpuhumisesta, mutta melkein.

Schwarzenegger on schmäh-mestari. 1970-luvulla hän kauppasi terveystuotteita ja omaa kehoaan, 1980-luvulla hän puhui itsensä Hollywoodiin ja 2000-luvun alussa republikaanikuvernööriksi.

Ajattele isosti – 7 oppia menestymiseen koostuu self help -kirjoille ominaisista opeista: ”tee ankarasti töitä”, ”vaihda näkökulmaa”, ”sulje suusi ja avaa mielesi”. Teoksen englanninkielinen otsikko on ”be useful” eli ”ole hyödyksi”. Tämän neuvon Schwarzenegger sai poliisipäällikkö-isältään, joka piti kovaa kuria kotona Itävallassa.

Kirjan tarkoitus on motivoida lukija suoriutumaan paremmin, oli kyse sitten urheilusta, näyttelemisestä, bisneksestä tai vaikka vanhemmuudesta. Tämä tapahtuu asettamalla tavoitteita, miettimällä omaa visiota ja torppaamalla epäilijät.

Kirjassa Schwarzenegger käy läpi oman nousunsa tähdeksi ja poliitikoksi, ja väittää, että kuka tahansa voi saavuttaa omat tavoitteensa tekemällä rajusti töitä. Hän tunnistaa silti, että apuakin tarvitaan.

– Pyydän aina, ettei minua kutsuttaisi oman onneni sepäksi. Emme me onnistu asioissa yksin. Meillä on vanhempia, opettajia, mentoreita, treenikavereita, Schwarzenegger sanoo.

– Kehonrakentajana menestyin, koska auditoriot olivat täynnä ihmisiä. Täydet elokuvateatterit tekivät minusta filmitähden. Ja Kalifornian kuvernööri minusta tuli, koska 5,8 miljoonaa ihmistä äänesti minua, Schwarzenegger sanoo.

Luvussa on schmäh-lisää: ensimmäisissä vaaleissa Schwarzenegger sai 4,2 miljoonaa ääntä, toisissa 4,8 miljoonaa.

Avaa kuvien katselu Schwarzenegger palveli Kalifornian kuvernöörinä kaksi kautta vuosina 2003–2011. Kuva on vuodelta 2009. Kuva: EPA

Ja tietenkin kirja tehtiin myös rahan vuoksi. Arnold Schwarzeneggerin varallisuus on eri lähteiden mukaan 400–450 miljoonaa dollaria, mutta kaupanteko ei lopu koskaan. ”Myy, myy, myy” on yksi kirjan opeista.

– Kirja-agenttini sanoivat kuunnelleensa pitämiäni puheita. He sanoivat, että sinun täytyy koota nämä yhteen kirjaksi. Me voimme myydä sitä, siitä tulee fantastinen, Schwarzenegger sanoo ja hymyilee.

Hetkeä myöhemmin hän haluaa erikseen mainita, että kirja on ollut myyntilistojen kärjessä ympäri maailman. Väite ei ihan pidä paikkaansa: Maailman isoimman kirjakaupan Amazonin listakärkeen se ei ole noussut, New York Timesin bestseller-listalla se on haastatteluhetkellä ykkösenä elämäntaito-oppaiden kategoriassa. Suomen lokakuun myydyimpien kirjojen listaa ei ole vielä julkaistu.

– Luettuaan kirjan ihmiset haluavat ostaa kymmenen kappaletta lahjaksi muille. Kiinnostavaa kyllä se päätyy monen äidin ostoskoriin, he ostavat sitä lapsilleen.

Presidentin virka kiinnostaa

Vaikka poliittinen kahtiajako on Yhdysvalloissa kiihtynyt, Schwarzenegger on ylpeä republikaani.

– Se on mahtavaa, koska olen perinteinen republikaani – Ronald Reaganin, Teddy Rooseveltin ja Abraham Lincolnin jälkeläinen. He tunnistivat, että tästä maasta voi tehdä hienon vain tuomalla kaikki yhteen.

Ei ole sattumaa, että Schwarzenegger liittää itsensä suosittuihin republikaanipresidentteihin. Hän on puhunut haastatteluissa Yhdysvaltojen johtajuusvajeesta ja sanonut suoraan, että jos perustuslaki sen sallisi, hän pyrkisi presidentiksi.

– Amerikka on antanut minulle niin paljon mahdollisuuksia. En aio valittaa tästä yhdestä asiasta, jota en voi saada, hän sanoi BBC:lle.

Silti Schwarzenegger puhuu kuvernöörikautensa saavutuksista kuin olisi työhaastattelussa. Hän kertoo rakennushankkeista ja päästövähennyksiin tähtäävästä laista, joka otettiin myöhemmin käyttöön muissakin osavaltioissa. Isot uudistukset vaativat puoluerajat ylittävää yhteistyötä ja Schwarzenegger kokee olevansa ihminen, joka osaa tuoda ihmiset yhteen.

– Maahanmuuttoreformi, valtionvelka, terveydenhuolto, tasa-arvo. Näiden parissa meidän pitäisi työskennellä yhdessä sen sijaan, että vertailemme, kenellä on parempi puolue, Schwarzenegger sanoo.

Kun Schwarzeneggerilla kerran on haluja valtionpäämieheksi, päätän kysyä loppuun tämän hetken geopoliittisista jännitteistä. Suomi liittyi Natoon sen seurauksena, että Venäjä hyökkäsi Ukrainaan ja keikautti maailman turvallisuustilanteen uuteen asentoon.

Miten Suomen pitäisi tässä vaikeassa tilanteessa toimia? Miten me voimme, Schwarzeneggerin kirjaa lainaten, olla hyödyksi?

Ex-kuvernööri tunnistaa osaamisensa rajat, mutta tietää, että jotain kunnon poliitikon täytyy vastata.

– Suomi on hyvin, hyvin älykäs maa. Teillä on hyvin, hyvin älykkäitä ihmisiä. Te ratkaisette tämän. Olette tehneet tähän asti oikeat ratkaisut ja olette vahvoja, kukaan ei halua ryttyillä teille. Ihailen Suomea. Jatkakaa samaan malliin.

Schmäh-mestari on puhunut.