Iskelmätähden happi alkoi loppua kesken keikan – nyt hän kertoo, miten sairaus muutti ulkonäön ja uhkasi kaataa uran

Nokialainen laulaja Markku Aro on kamppaillut viimeiset vuodet terveyshuolien kanssa. Pahimmillaan lihasreuma ja pitkittynyt korona uhkasivat lopettaa 55 vuotta kestäneen uran. Nyt ääni kulkee taas.

Helmikuun alussa Pieksämäen legendaarinen Paalupaikka oli täynnä innokasta tanssikansaa. Kesken laulun iskelmälegenda Markku Arosta, 73, alkoi tuntua, ettei happi kulkenut.

– Muistan sen keikan koko loppuelämäni. Ajattelin, että homma loppui nyt tähän.

Aro ei jaksanut laulaa kuin kaksi kappaletta kerrallaan peräkkäin. Sitten piti huilata.

Tuhansia kertoja esiintynyt laulaja pyysi anteeksi yleisöltä. Paikalle saapunut kansa kuitenkin kannusti Aroa jatkamaan edes muutaman kappaleen eteenpäin, jos tämä vain jaksaisi.

Kotimatka Nokialle sujui synkin mielin. Aro mietti, loppuuko laulaminen tähän.

– Jos sama olisi jatkunut seuraavilla keikoilla, olisin laittanut pillit pussiin. Jatkaminen ei kannata, jos en pysty antamaan yleisölle haluamaani.

Markku Aro Radio Suomen Sunnuntaivieraana 19. marraskuuta 2023. Toimittajana Päivi Solja.

Taustalla reuma ja pitkittynyt korona

Syyllinen happivajaukseen löytyi keväällä 2022 sairastetusta koronasta. Kyseessä oli Aron mukaan koronan pitkittynyt versio. Keuhkojen toimintaa seurataan kuitenkin edelleen.

– Viime kesänä happi alkoi kulkea eri tavalla ja laulaminen tuntua taas mukavalta, Aro kertoo hymyillen.

Myös liikunta on alkanut jälleen sujua tauon jälkeen. Sitä vaikeutti koronan lisäksi joulukuussa 2021 alkanut sairastelu, jonka syytä ei heti saatu selvitettyä.

– Joka paikkaa särki eikä edes kahvikuppia saanut nostettua. Vessaan piti melkein kontata ja ottaa ovien pielistä tukea, Aro kuvailee.

Markku Aro esiintymässä Pop Storyssa toukokuussa vuonna 1972. Ensimmäisessä suomalaisessa värivideotekniikalla toteutetussa ohjelmasarjassa kaikki musiikkiesitykset äänitettiin livenä ainutkertaisuuden saavuttamiseksi. Kuva: Håkan Sandblom / Yle

Liikuntaa rakastavalle miehelle tilanne oli ahdistava. Kortisonipiikki auttoi joulun yli, mutta alkuvuodesta olo taas paheni.

Aro kertoo kohdanneensa hiihtoladulla tutun golf-kaverinsa, röntgenlääkärin. Aron voinnista kuultuaan kaveri veikkasi tämän sairastavan lihasreumaa. Lääkäri vahvisti veikkauksen oikeaksi.

– Diagnoosi oli helpotus. Nyt tiesin, että on sairaus, johon on lääkkeitä ja pääsee liikkumaan ilman kipuja.

Tänä vuonna myös liikunta on alkanut tuntua hyvältä.

– Pystyn kävelemään jo koko golfkierroksen eli 13 kilometriä ihan tuosta vaan, Aro iloitsee.

Avoin puhe kannattaa

Kortisonilääkitys auttoi särkyihin, mutta nosti verenpainetta ja toi kymmenen kiloa lisäpainoa. Kasvot pyöristyivät selvästi.

Aro on halunnut puhua sairauksistaan julkisuudessa avoimesti.

– Minulla ei ole mitään salattavaa. Kukaan ei ole tullut sanomaan suoraan mitään, mutta ihmiset saattavat miettiä, miksi näytän erilaiselta kuin aikaisemmin. Nyt tosin painoa on pudonnut muutama kilo.

Vertaistukea on tullut myös yleisöltä keikkojen jälkeen. Ihmisten välittäminen tuntuu hyvältä. Moni reumaa sairastava on jakanut Arolle, millä lääkkeillä tai ruokavaliolla oma olo on helpottanut.

– Joku saattaa sanoa, että näytän jo paremmalta. On kiva jutella muutama sana ja myöntää, että näin todella on. Parempaan suuntaan ollaan menossa.

Laulajan saamaa kortisonin määrää on vähennetty. Aro toivoo, että reuma saattaa mennä myös ohi. Tällä hetkellä laulu kulkee ja mies nauttii siitä. Kuva: Antti Eintola / Yle

Ulkonäköä korostavassa maailmassa on Aron mielestä helpompaa olla jo ikääntynyt esiintyjä.

– Olen aina ollut tavallinen ihminen enkä kehitellyt mitään tähteyttä. Aikuinen ei mahda mitään sille, jos tulee ikää, ryppyjä ja pyöreyttä. Se on vain hyväksyttävä.

Täyttä elämää kaikki vuodet

Arolle ei ole vielä tullut tunnetta siitä, että voisi tehdä muuta kuin laulaa. Helmikuinen sairauskohtaus sai kuitenkin miettimään tulevaisuutta.

– Jos lopettaisin laulun yhtäkkiä, minusta vietäisiin osa pois. Toivottavasti sen aika on vielä jossain kauempana. Jatkan niin kauan, kun fyysinen kunto ja henkinen vireys säilyvät.

Markku Aro edusti yhdessä Koivistolaisten kanssa Suomea Euroviisuissa vuonna 1971 kappaleella Tie uuteen päivään. Viisuvuotena otetussa kuvassa Anja Koivisto, Markku Aro ja Anneli Koivisto. Kuva: Yle

Lokakuussa tuli kuluneeksi 55 vuotta siitä, kun 18-vuotias Markku Aro levytti singlen Käyn uudelleen eiliseen. Mitä elämä on vuosien aikana antanut?

– Paljon ystäviä, musiikkia ja tapahtumia. Hienoja iltoja. Lapsia ja lapsenlapsia. Rakkauksia, pettymyksiä ja avioeroja. Täydellistä elämää.