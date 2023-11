Satakunnan hyvinvointialueen johto: Jos palveluverkkoa ei supisteta, valtio rankaisee kovalla kädellä emmekä saa investoida

Satakunnan aluehallitus on käsitellyt valtion antamaa päätöstä hyvinvointialueen lainanottovaltuudesta. Hyvinvointialue ei voi toteuttaa investointejaan, jos se ei sitoudu säästöihin.

Satakunnan hyvinvointialueen johto lyö pöytään kovat argumentit kiistellyn palveluverkkoselvityksen toteuttamisen puolesta.

Aluehallitus käsitteli maanantaina valtioneuvoston lokakuun lopussa tekemää päätöstä, joka koskee Satakunnan hyvinvointialueen lainanottovaltuuksia. Päätös on ehdollinen: valtio ei anna hyvinvointialueen ottaa lainaa, jos satakuntalaiset poliitikot eivät sitoudu pistämään hyvinvointialueen taloutta kuntoon.

Kyse on vs. hyvinvointialuejohtaja Sari Rantasen mukaan noin 40 miljoonasta eurosta. Lainarahaa on ollut tarkoitus käyttää suurempiin ja pienempiin investointeihin: Harjavallan sairaalan kunnostustöistä tietojärjestelmien kehittämiseen ja jopa sairaalasänkyjen ostamiseen.

Valtio ohjaa hyvinvointialueiden taloudenpitoa tarkasti, koska hyvinvointialueilla ei ole omaa verotusoikeutta.

Ilman säästöjä ei tule lainaakaan

Aluehallitus toteaa tiedotteessaan, että Satakunnan hyvinvointialue ei voi toteuttaa ensi vuoden investointisuunnitelmaansa, koska aluevaltuusto ei ole sitoutunut palveluverkkosuunnitelmaan. Suunnitelmassa esitetään alueen sote-palveluiden voimakasta keskittämistä.

Monet Satakunnan hyvinvointialueen poliitikot ovat suhtautuneet erittäin kielteisesti esitykseen, joka vähentäisi palvelupisteiden määrää. Jatkossa sote-keskuksia olisi vain Satakunnan isoimmissa kunnissa, jos esitys toteutuu.

Erityisesti keskusta on ottanut palveluverkkoselvityksen arvostelunsa kohteeksi. Puolueen johdolla lokakuun aluevaltuustossa kerättiin nimilista, jolla vaadittiin hyvinvointialueen hallintosäännön päivittämistä.

Allekirjoittajien tavoitteena on, että päätökset palveluverkon supistamisesta tehdään aluevaltuustossa eikä -hallituksessa tai virkamiestyönä. Asiaa koskeva aluevaltuuston ylimääräinen kokous pidetään marraskuun lopussa.

Johtaja: Yhteistyötä tarvitaan

Satakunnan hyvinvointialueen talous on huonossa tilassa kuten monen muunkin Suomen hyvinvointialueen. Satakunnassa pitäisi etsiä yli 90 miljoonan euron säästöt. Virkamiesten tavoitteena on, että säästöistä suurin osa kaavitaan kokoon palveluverkkoa supistamalla ja toimintoja uudistamalla.

– Uskon yhteistyöhön tässäkin asiassa. Toivon, että noudatamme poliitikkojen kanssa kiireellistä aikataulua, jotta saamme kehittämiskohteita eteenpäin ensi vuoden alussa, vs. hyvinvointialuejohtaja Sari Rantanen sanoo.