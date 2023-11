Saiko koirasi oireita viallisesta koiranruuasta? Ota yhteyttä, teemme juttua

Markkinoilta vedettävät koiranruuat saa palauttaa ostopaikkaan. Kyseisen erän pakkauksia on ollut myynnissä Suomessa Mustin ja Mirrin sekä Peten koiratarvikkeen myymälöissä ja verkkokaupassa.

Musti Group vetää markkinoilta 33 000 kiloa virheellistä koiranruokaa, joka on aiheuttanut osalle koirista vakavia oireita.

Lemmikkitarvikeyhtiö Musti Group on kertonut vetävänsä markkinoilta erän koiranruokaa, jonka epäillään aiheuttaneen useille koirille vakavia oireita. Kyseessä on 33 000 kilon erä SMAAK Herkkä kala viljaton -nimistä koiranruokaa.

Kyseinen erä on ollut myynnissä Mustin ja Mirrin sekä Peten koiratarvikkeen myymälöissä ja verkkokaupassa. Musti Groupin mukaan valtaosa erästä on pysäytetty varastoihin, mutta sitä on päätynyt myös kuluttajien käyttöön Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.

