Näpistelijäjoukko kiersi kesän ajan pikkukauppoja – kauppiaan puututtua tilanteeseen, tavarat saivat kyytiä

Pohjoissavolaisten pikkukuntien kauppiaat olivat viime kesänä ongelmissa jatkuvien näpistelyjen ja häiriköinnin kanssa. Kaavilla, Juankoskella ja Tuusniemellä liikkeitä kiersi samoista henkilöistä koostuvia porukoita, jotka veivät varsinkin K-kaupoista kalliita käyttöesineitä.

Tämän lisäksi Kaavin K-marketissa tapahtui vakavaa häiriköintiä, kun kauppiaan puututtua tilanteeseen tekijät hermostuivat ja rikkoivat muun muassa myynnissä olevia tuotteita.

– He kaatoivat koreja ja heittivät hyllystä tavaroita, kertoo kauppias Sanna Sillman.

Näpistelyä ja häiriköintiä tapahtui kesäkuun alusta syyskuun alkuun saakka.

Sillman kulki puhelin taskussa koko ajan, jotta olisi varmasti tavoitettavissa, jos kaupasta soitetaan. Myyjänä työskentelevä Kaja Rodim-Sumiloff koki, että työpaikalla silmät piti olla selässäkin.

– Illalla kotiin lähtiessä oli mielessä, onko joku nurkalla odottamassa, Rodim-Sumilof kertoo.

Avaa kuvien katselu Myyjä Kaja Rodim-Sumiloff oli kesällä huolissaan myös asiakkaiden puolesta. Kuva: Antti-Petteri Karhunen / Yle

Teoista on tehty lukuisia rikosilmoituksia. Esitutkinta on parhaillaan käynnissä ja osa tapauksista on siirtynyt syyteharkintaan. Poliisin mukaan teoista epäillyillä on yhteys alueeseen. Osa on alueelta kotoisin, osa vietti siellä muuten aikaa.

Kuntalaisaloite: Vartiointipalvelu yhdessä kunnan kanssa

Nyt Kaavin keskustan yrittäjät harkitsevat vartiointipalvelun hankkimista. Tavoitteena on saada myös kunta osallistumaan kustannuksiin yhdessä yrittäjien kanssa. Asiasta tehtiin kuntalaisaloite aikaisemmin tänä syksynä. Allekirjoittaneita oli 54 henkilöä. Kunta ei kuitenkaan halua ottaa palvelun järjestämisvastuuta itselleen.

– Kunta voi etsiä ratkaisua yhdessä yrittäjien kanssa, mutta ylipäätään järjestyksenvalvonta kuuluu poliisille, sanoo kunnanhallituksen puheenjohtaja Arto Nykänen.

Välillä näpistelytilanteet saattavat muuttua uhkaaviksi. Video: Antti-Petteri Karhunen / Yle

Periaatteessa mikään ei estä kuntaa ja alueen yrittäjiä tekemästä yhteistyötä vartiointipalvelun järjestämiseksi. Tuolloin täytyy kuitenkin noudattaa hankintalakia, jonka mukaan kunnissa tehdään hankintoja.

– Haasteena on kuitenkin se, että kunnan päätöksentekoprosessi saattaa kestää ja päätöksestä saa valittaa, kertoo kuntaliiton tilapalvelupäällikkö Mikko Simpanen.

Simpasen mukaan esimerkkejä kunnan ja yrittäjän yhteisistä hankinnoista ei juurikaan ole, joten prosessi vaatii ensimmäisiltä tekijöiltä aikaa ja resurssia.

Tapaukset lisääntyneet koko Suomessa

Ratkaisuja yrittäjien ongelmiin on etsitty jo pitkään. Näpistykset ja häiriökäyttäytyminen ovat lisääntyneet kaupoissa valtakunnallisesti. Tämän lisäksi tilanteista kuvatut videot päätyvät yhä useammin sosiaaliseen mediaan.

– Kun on tiedossa, ettei poliisi ehdi aina paikalle ajatellaan, että voi tehdä mitä huvittaa ja ettei teosta seuraa mitään, sanoo Kaupan liiton johtava asiantuntija Terhi Kuljukka-Rabb.

Kaupan keinot puuttua toistuvaan häiriökäyttäytymiseen ovat tällä hetkellä rajalliset. Lain mukaan häiriköiville asiakkaille ei voi antaa porttikieltoa.

Yksi keino on uudessa hallitusohjelmassa mukana oleva idea liikelähestysmiskiellosta. Kielto on ollut käytössä Ruotsissa viime keväästä lähtien.

Poliisilla etusijalla henkeen ja terveyteen kohdistuvat tehtävät

Itä-Suomen poliisin kenttäjohtajana työskentelevä komisario Hannu Virolainen kertoo hätäkeskuksen priorisoivan meneillään olevan tilanteen ensimmäisenä.

– Henkeen tai terveyteen kohdistuvat tehtävät luokkaa ovat aina etusijalla, Virolainen sanoo.

Avaa kuvien katselu Kauppias Sanna Sillman on tyytyväinen, että tilanne on rauhoittunut. Kuva: Antti-Petteri Karhunen / Yle

Virolaisen mukaan poliisi ottaa vähintään yhteyttä ilmoitukseen tekijään. Samalla selviää, onko tilanne yhtä akuutti kuin hätäkeskukseen soitettaessa.

– Jos esimerkiksi näpistelytapauksessa tekijä on poistunut paikalta, voi olla järkevämpää keskittyä etsimään tekijää kuin tulla paikalle, Virolainen kertoo.