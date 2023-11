Pyöräkuormaaja oli Oulussa, kuski Teksasissa – etäohjaus voi tehdä konehommistakin toimistotyötä

Dallasissa paistoi aurinko, mutta kahdeksan tuhannen kilometrin päässä Oulussa satoi kaatamalla. Testialuetta valaisivat valonheittimet, kun Teksasista käskettiin isoa, 55 tonnin pyöräkuormaajaa.

Käynnissä oli etäohjauksen epävirallinen maailmanennätysyritys. Oulun yliopiston digitaalisen rakentamisen ja kaivostoiminnan professori Rauno Heikkilä seurasi tapahtumia yöllä kotoaan kännykän ruudulta.

Aiemmin etäohjausta oli kokeiltu 300 kilometrin etäisyydeltä Jyväskylän ja Oulun välillä, mutta nyt Suomessa olevan koneen ohjaaminen tapahtui valtameren toiselta puolen.

Testi onnistui. Kone liikkui kahdeksan tuhannen kilometrin päästä annettujen komentojen mukaan, vaikka esimerkiksi ohjauksen viiveet kasvoivat normaalia pidemmiksi.

– Se kuitenkin osoitti, että tällä Maapallo-planeetalla voidaan periaatteessa kauko-ohjata raskaita koneita mistä hyvänsä, Heikkilä sanoo.

Messuilla järjestetyn kokeen tieteellinen merkitys ei ollut järisyttävä, mutta se oli käytännön esimerkki siitä, mihin etäohjauksella pystytään.

– Ei tällä Guinnessin ennätysten kirjaan ole tarkoitus mennä, mutta kansainvälinen mielenkiinto on herännyt ja kontakteja on tullut sieltä sun täältä, Heikkilä summaa.

Kaivinkoneen ohjaimissa vr-lasit päässä

Kokkolassa etäohjauksessa on siirrytty jo käytännön tasolle.

Kaupungin satamassa pyöräkuormaajat liikkuvat etäohjauksen avulla. Toimistokontin perällä on istuin, jonka molempiin käsinojiin on kiinnitetty joystick. Istuimen edessä on kaksi isoa tv-monitoria, ruudulla näkyy iso kauha.

– Se on ulkona olevan 50-tonnisen pyöräkuormaajan kauha ja tämä on sisäsiisti ohjausyksikkö, kertoo ahtaaja Tuomas Heikkinen.

Videolta näet, miten pyöräkuormaaja tottelee Heikkisen komentoa.

Tuomas Heikkinen käsittelee jo tottuneesti kauko-ohjattavaa pyöräkonetta. Video: Kaje Komulainen / Yle

Kokkolassa projekti on lähtenyt liikkeelle työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin näkökulmasta, sanoo KWH Logisticsin ja Rauanheimon ahtaus- ja terminaalitoimintojen asiantuntija Pasi Salmela. Riskit joutua työtapaturmaan vähenevät, kun tuulisissa ja jäisissä olosuhteissa siirrytään vähemmän paikasta toiseen.

– Satamassa on varastoja, joissa on haitallisia tai jopa vaarallisia kaasuja. Nyt kuljettajien ei tarvitse pukeutua suojavarusteisiin, Salmela kertoo.

Maailmalla kauko-ohjausta käytetään esimerkiksi alueilla, joissa on riski maanvyöryihin.

Etänä ohjaaminen mahdollistaa myös konekuskin uran pidentämisen. Toimisto-olosuhteissa penkki ei pompi eikä päätä tarvitse käännellä.

– Ammattikuski, joka osaa tehdä työn, mutta jolla esteenä työskentelylle on tuki- ja liikuntaelinsairaus, voi jatkaa ammattia täysillä, sanoo Salmela.

Toimistoon siirtyvä ohjaaminen voi avata uudenlaisen kiinnostuksen työtä kohtaan, pohtii Adolf Lahden projektipäällikkö Antti Ylitalo.

– Kuljettajiksi löytyy varmasti uusia halukkaita, kun työympäristö muuttuu siistiksi sisätyöksi.

Tutkimusavustaja Samuli Anttila lastaa soraa kuorma-auton lavalle etäohjauksella. Jatkossa etäohjaus alkaa näkyä myös opetuksessa. Esimerkiksi Oulun seudun ammattiopisto valmistautuu kuljettajien opetuksessa myös etäohjauksen kouluttamiseen. Video: Paulus Markkula / Yle

Etäohjauksen edut korostuvat myös työmailla, jotka sijaitsevat pitkien etäisyyksien päässä. Aikaa ja polttoainetta säästyy, kun matkat työkoneille jäävät pois.

Rauno Heikkilä kertoo esimerkin Puolasta, missä väliaikainen työmaatie oli yli 300 kilometriä pitkä ja sitä piti ajaa hitaalla vauhdilla.

– On kysymys isosta määrästä kuljetuksia, kun kuljettajia pitää kuljetella työkoneille. Kauko-ohjauksella nämä ongelmat poistuvat.

Etäohjaus on etappi kohti autonomista liikkumista

Jo nyt kaupunkien keskustoissa näkyy jo itsekseen liikkuvia robotteja, jotka toimittavat ruoka-ostoksia koteihin, mutta myös isojen työkoneiden autononomia etenee.

Yksinkertaisilla, ennalta ohjelmoiduilla reiteillä liikkuminen onnistuu jo hyvin, Rauno Heikkilä kertoo.

– Japanissa niitä on käytetty padon rakennustyömaalla jo useita vuosia. Se on toimintaympäristönä yksinkertaisempi ja se osoittautunut ihan toimivaksi. Norjan Bergenissä on louhostyömaa, jossa dumpperit liikkuvat autonomisesti. Tämä on paloittain etenevä kehityskenttä.

Tulevaisuuden tavoitteena on, että työkoneet pystyvät reagoimaan ympäristöönsä paremmin ja tekemään keskenään yhteistyötä. Rauno Heikkilä puhuu parvista ja autonomisesta toiminnasta.

Tätä varten Oulussa varustellaan kaivinkonetta, puskutraktoria ja tiivistyskonetta, ja lisäksi EU-rahoituksella hankitaan maansiirtoajoneuvo.

Tällä työkoneparvella olisi tarkoitus kehittää autonomista työntekoa väylärakentamisessa. Samalla Ouluzonen testialueelle rakentuisi pätkä uutta moottorirataa. Ensiaskeleet parvityöskentelyssä on tarkoitus ottaa jo ensi vuonna.

Kehitystyötä on vielä paljon edessä, mutta Rauno Heikkilä ajattelee isosti. Se mikä saadaan toimimaan maan pinnalla, voisi joskus hyödyttää myös avaruuden valloituksessa, Heikkilä toteaa.