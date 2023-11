Osa autoilijoista törttöilee erikoiskuljetusten seassa, syinä kärsimättömyys ja tottumuskin: ”Pelti on rytissyt ja sivupeilit lennelleet”

Länsirannikon maanteillä on kulkenut taas tänä vuonna lähes ennätysmäärä erikoiskuljetuksia. Vilkkaimmin kuljetuksia on lähtenyt satamakaupungeista eli Vaasasta, Kokkolasta, Raahesta ja Kemistäkin.

Näiden kaupunkien kärkisijaa selittävät osaksi tuulivoimakuljetukset.

Raskaisiin erikoiskuljetuksiin on haettu runsaasti lupia etenkin tuulivoimarakentamiseen, mutta myös tehtaiden investoinnit ovat työllistäneet lupa-asiantuntijoita, kertovat liikenteenohjausyhtiö Fintraffic ja Pirkanmaan Ely-keskus.

Seitsemän vuotta erikoiskuljetuksia kuljetusliike Ahola Specialille ajanutta Patrik Öbergiä hämmästyttää, miten kehnosti osa autoilijoista osaa huomioida pitkät ja leveät kuljetukset.

– Aika huonosti huomioivat. Puuttuu varovaisuutta, ja vauhtiakin on liikaa.

Ajotapaan vaikuttavat Öbergin mukaan selvästi kärsimättömyys, kiire ja tottumuskin, joka aiheuttaa välinpitämättömyyttä.

– Tietyillä teillä ihmiset ovat tottuneet kuljetusralliin, että isoja rekkoja tulee usein vastaan. Siksi ei jakseta aina välittää ohjeista.

Patrik Öbergin karkea arvio on, että kolmasosa autoilijoista osaa toimia oikein, kun erikoiskuljetus tulee vastaan. Mutta jos raskasta rekkaa ei väistetä, joutuu kuljettaja hidastamaan.

Se taas pidentää kuljettajan työaikaa. Ja pahimmillaan aiheuttaa läheltä piti -tilanteita.

– Pelti on rytissyt ja sivupeilit lennelleet, kun autot ovat tulleet liian läheltä. Onneksi henkilövahingoilta on vältytty ja kuorma on pysynyt pystyssä, Öberg sanoo.

Kuljetusbuumi jatkuu ainakin kaksi vuotta

Kuljetusliike Ahola Specialin liiketoiminta-alueen johtaja Tom Slotte sanoo, että kolme viime vuotta tuulivoimakuljetusten määrä on kasvanut vuosi vuodelta.

Yrityksessä on pantu merkille, että kuljetusletkojen kohtaaminen toistuvasti koettelee autoilijoiden kärsivällisyyttä. Se on kuitenkin Slotten mukaan ainoa asia, mitä tarvitaan.

– Kärsivällisyydellä tästä selviää, nyt ja tulevina vuosina. Varsinkin kun kuljetettavien komponenttien koot kasvavat ja yhä suurempia puistoja rakennetaan. Ennen puistoissa oli muutamia myllyjä, nyt jo yli 50 tai 60. Silloin kuljetettavia komponenttejakin kertyy 700–800 kappaletta, laskee Slotte.

Koko maassa kuljetuksia on kirjattu tammi–lokakuussa lähes ennätysvuoden 2022 tahtiin. Noista huippuluvuista ollaan jäljessä koko maassa noin 8 prosenttia.

Kaikkiaan lupia erikoiskuljetuksiin on tänä vuonna myönnetty koko maassa jo reilut 9 000.

Tuulivoimaloita rakennetaan kiihtyvään tahtiin vielä vuosina 2024–25, joten kuljetusralli jatkuu.

Sen jälkeen tahti hiipuu, sillä vielä tämän vuoden syyskuuhun mennessä Suomeen ei ollut tehty yhtään uutta investointipäätöstä tuulivoimaan.

Hidasta, ohjaa sivuun, noudata käskyjä

Kuljetukset painavat helposti jo sadan tonnin luokkaa ja pisimmät ovat yli 90 metriä.

– Painavimmat tieverkolla kuljetetut ovat jopa 400 tonnisia. Niitäkin on ollut tänä vuonna useita. Viime vuonna tehtiin yksi harvinaisen raskas kuljetus, joka painoi yli 700 tonnia, kertoo lupa-asiantuntija Aki Hylkilä Pirkanmaan Elystä.

Tiellä liikkujan onkin syytä noudattaa liikenteenohjaajan merkkejä, että onnettomuuksilta vältytään.

Tieliikennekeskuksesta muistutetaan, että ensimmäisenä kannattaa hiljentää vauhtia ja hakeutua tien sivuun, kun huomaa tiellä erikoiskuljetuksen mukana kulkevat saattoautot.

Jos liikenteenohjaaja antaa pysähtymiskäskyn, sitä on noudatettava. Käskyt ovat lain edessä yhtä päteviä kuin poliisin käskyt vastaavassa tilanteessa.

Erikoiskuljetuksen ohittamista on syytä puntaroida tarkkaan, sillä autoletkan pituus saattoautojen kanssa voi olla useita satoja metrejä.

Ison erikoiskuljetuksen korkeus tai leveys on yli seitsemän metriä tai pituus yli 40 metriä. Tyypillisesti ne ovat tuulivoimaloiden siipiä, runkoja ja rakennusmoduuleja tai muuntamoita ja laivojen moottoreita.