Koiranruoan valmistajat kommentoivat Musti ja Mirri -kohua: ”Valitettava yksittäistapaus”

Suomalaiset koiranruokaa valmistavat yhtiöt korostavat, että niiden tuotantoprosessit ovat erittäin tarkkaan valvottuja. Mahdollisuus virheisiin on yhtiöiden mukaan pieni.

Kotimaiset koiranruoan valmistajat korostavat, että vialliset koiranruokaerät ovat äärimmäisen harvinaisia.

Lemmikkitarvikeyhtiö Musti ja Mirri on ollut suuren mediahuomion kohteena yhtiön ilmoitettua poistaneensa erän SMAAK Herkkä kala viljaton -nimistä koiranruokatuotetta. Kyseisen tuotantoerän ruoat olivat aiheuttaneet koirilla muun muassa pahoinvointia ja raajojen tilapäistä heikkoutta.

Koiranomistajan video näyttää, miten vaikeaksi chesapeakelahdennoutajan liikkuminen muuttui. Oireet alkoivat sen jälkeen, kun koira söi Mustin ja Mirrin sittemmin takaisinvetämää ruokaa.

Itäsuomalaiset koiranruokavalmistajat Tessu Oy ja Lemmikki Oy korostavat tuotantoprosessien olevan niin tarkkaan valvottuja, että niiden virhemarginaali on hyvin pieni.

– Näkisin, että kotimaisilla toimijoilla pitäisi olla hommat niin hyvin hallussa, että tässä on kyse vain valitettavasta yksittäistapahtumasta. Meillä on kuitenkin niin tiukat laatu- ja hygieniakriteerit ja Ruokavirasto valvoo meitä ihan kuin elintarviketehtaitakin, toteaa Tessun omistajiin kuuluva Joel Kajas.

Kajas kuitenkin myöntää, että kaikki on aina mahdollista.

– Mutta jos kaikki tehdään ennalta määriteltyjen prosessien mukaisesti, niin sanoisin, että aika turvallisella alueella ollaan.

Avaa kuvien katselu Tätä koiranruokaa Musti ja Mirri veti myynnistä kaikkiaan 33 000 kiloa. Kuva: Ismo Pekkarinen / AOP, Musti&Mirri, Maiju Hakalahti / Yle

Myös eläinruokaliike Lemmikki Oy:n toimitusjohtaja Janne Räsänen pitää tapahtumaa hyvin harvinaisena ja toteaa, ettei tuotannossa pitäisi periaatteessa mennä mitään pieleen.

– Kyllä valmistajat pyrkivät kontrolloimaan ihan sitä jokaista prosessin vaihetta tuotannossa. Tuotteet, jotka tulevat myyntiin ovat laadullisesti täysin moitteettomia.

Tuotteet tutkitaan hyvin tarkkaan

Tessu tuottaa koirille raakaruokaa ja herkkuja, kun taas Lemmikin valikoimasta löytyy muun muassa pakasteruokia, makkaraa ja uunikuivattua lihakuivamuonaa. Kyseinen kuivamuona kuitenkin Janne Räsäsen mukaan poikkeaa perinteisistä kuivaruokanappuloista, jollaisista Mustin ja Mirrin vetämässä viallisessa erässä on kyse.

Räsänen korostaa, että koiranruoantuotannossa laaduntarkkailun aikana valmistajat saavat hyvin tarkkaa dataa koko valmistusprosessin etenemisestä aina kunkin raaka-aineen toimittajasta tuotteen ph-arvoihin.

– Sitä dataa on ihan mielettömästi ja se kerätään ihan sen takia, että me olemme täysin varmoja mitä me teemme, Räsänen sanoo.