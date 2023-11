Maailman ensimmäiset lentävät taksit nousevat pian ilmaan Kiinassa – jopa ilman kuljettajaa

EHang-yhtiön takseissa ohjaaminen on annettu tietokoneen tehtäväksi. Lentomatka voi olla enimmillään 30 kilometriä.

Kiinalaisen EHang-yhtiön taksit saattavat ensimmäisinä maailmassa lennättää asiakkaita vielä tämän vuoden puolella. Kiinan siviili-ilmailuministeriö myönsi hiljattain EH216-S-aluksille tyyppiluvan.

Lentävät taksit muistuttavat droneja. Kiinalaistaksissa on kahdeksan varren päässä 16 roottoria ja tilaa kahdelle hengelle. Taksilla voi lentää enimmillään 30 kilometriä ja vauhtia voi olla 130 kilometriä tunnissa. Erityisen mielenkiintoisia ja jännittäviäkin tulevista taksimatkoista tulee siksi, että matkustamon ihmisistä kumpainenkaan ei lennä ajokkia.

Yhtiön mukaan tietokoneen ohjaamat taksit ovat miehitettyjä aluksia turvallisempia. Tietokoneen huomio ei herpaannu hetkeksikään ja ilmassa yllättäviä esteitä tulee vastaan harvemmin kuin maan päällä.

Lentäviä takseja on testattu hartaasti. Takana on yli 40 000 koelentoa, matkustajien kanssa ja ilman. Taksin toimivuutta on kokeiltu myös siinä tilanteessa, että yksi roottoreista lakkaa toimimasta.

EHang aikoo Kiinan jälkeen valloittaa markkinoita Euroopassa ja Amerikoissa.

EHangilla on muutama kilpailija eri puolilla maailmaa. Saksalainen Volocopter aikoo lennättää takseillaan matkustajia Pariisin olympialaisissa kesällä 2024. Saksalaisessa taksissa on lentäjä.

