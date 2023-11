Postipaketteja jää nyt poikkeuksellisen paljon jumiin tullauksessa – toimi näin, jos et saa lähetystäsi läpi

Postissa on jatkettu tullaukseen juuttuneiden pakettien säilytysaikaa, etteivät ne lähtisi takaisin paluumatkalle. Arkistokuva.

Posti ja sen asiakkaat tuskailevat tulliin juuttuvien pakettien kanssa.

EU:ssa otettiin lokakuun alussa käyttöön uudet pakettien tietoja koskevat laajennetut turvatietovaatimukset, jotka koskevat EU:n ulkopuolelta tulevia lähetyksiä.

Käytännössä tilanne on johtanut siihen, että paketin matka on voinut pysähtyä jopa viikoiksi sen juututtua tullaukseen puutteellisten tietojen takia.

– EU:n ulkopuolisista tavaralähetyksistä tulee antaa EU:lle turvatietoilmoitus. Tähän prosessiin tulivat vahvasti mukaan myös kuljetusliikkeet, eli lentoyhtiöt, kertoo Postin tullausprosessien asiantuntija Minna Kovanen.

Turvatietoilmoituksen on kuljettava koko toimitusketjun läpi aina paketin lähtömaan postista kuljetusfirmojen kautta EU:lle ja vastaanottajamaan postiin saakka. Jos tieto ei tavoita kaikkia toimitusketjun osapuolia, eikä turvatietoilmoittaminen onnistu, ei myöskään paketin vastaanottajan tekemä tullaus onnistu.

– Tiedonsiirrossa on ollut häiriöitä ympäri EU:ta. Myös Oma Postin digitaalisessa tullauksessa on tunnistettu häiriötilanteita. Teemme päivittäin useita kertoja korjaustoimenpiteitä ja pyrimme vapauttamaan lähetykset mahdollisimman pikaisesti eteenpäin, Kovanen kertoo.

Tullausta kannattaa yrittää myöhemmin uudestaan

Virhetilanteita on ollut lokakuun alusta lähtien useita satoja. Suurin osa lähetyksistä on kuitenkin saatu vastaanottajalle lähes viiveettä Postin tekemien korjausten avulla.

– Jos tullaus ei onnistu Tullin nettitullipalvelussa, kannattaa yrittää päivän mittaan uudelleen. Korjaustoimiemme pitäisi auttaa varsin pikaisesti, viimeistään seuraavana päivänä, Kovanen vinkkaa.

Riittävän ja oikean tiedon välittyminen kuljetusketjun halki on isosti kiinni pakkauksen lähtömaan toimijoista, mutta myös kuljetusfirmojen rooli on iso.

– Tilanne koskee nyt lähinnä osaa tietyn tyyppisistä lentoteitse toimitettavista lähetyksiä, joista näitä uudistettuja turvatietoilmoituksia on annettava. Tässä kohdassa kuljetusketjua on joillakin toimijoilla haasteita, joille me emme Tullissa valitettavasti voi mitään, tulliylitarkastaja Nadja Painokallio kertoo.

Tällä hetkellä tullaukseen juuttuvat paketit kuormittavat tuntuvasti myös Postin asiakaspalvelua.