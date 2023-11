McDonald's, Starbucks ja Britannian kaatuneiden muistopäivä joutuivat Hamasin ja Israelin sodan sijaiskärsijöiksi

Osa palestiinalaisia tukevista mielenosoittajista on ottanut kohteikseen yrityksiä, joiden he katsovat tukevan Israelia.

Israelin ja Hamasin välisen sodan laineet osuvat maailmalla myös yllättäviin kohteisiin.

Palestiinalaisia tukevat mielenosoittajat ovat ottaneet eri maissa, esimerkiksi Yhdysvalloissa, Britanniassa, Saksassa ja Ranskassa, protestiensa kohteiksi äkkiseltään hyvin yllättäviltä vaikuttavia tahoja.

Pikaruokaravintola McDonald's on saanut vihat niskaansa, koska Israelin McDonald's on antanut israelilaissotilaille ilmaisia aterioita. McDonald's on turhaan yrittänyt selittää, että ravintolat toimivat franchising-periaatteella, eivätkä yksittäisen yrittäjän tekemät päätökset ole yleistettävissä koko ketjuun.

Ranskassa on protestien yhteydessä jaettu lappuja, joissa väitetään McDonaldsin tuotteita ostavien tukevan kansanmurhaa.

Britanniassa protestoijat ovat vapauttaneet joihinkin McDonald'sin ravintoloihin Palestiinan lipun värein maalattuja hiiriä, uutisoi Britannian yleisradioyhtiö BBC. Daily Express -iltapäivälehti on puolestaan kertonut ravintolan asiakkaita Lontoossa pilkkaavista mielenosoittajista.

Avaa kuvien katselu Starbucksin oveen ja ikkunoihin maalattiin iskulauseita San Franciscossa 28. lokakuuta. Ikkunassa lukee "Kuolema Israelille". Kuva: Tayfun Coskun / AOP

Kahvilaketju Starbucksia osa mielenosoittajista vaatii boikotin kohteeksi, koska yhtiö on tuominnut Hamasin terroriteot. Yhtiö otti kantaa asiaan sen jälkeen, kun työntekijöitä edustava liitto julkaisi Hamasia tukevan viestin somessa. Yhtiö haastoi liiton oikeuteen vaatien sitä lopettamaan muun muassa Starbucksin nimen ja logon käyttämisen. Liitto vastasi vastakanteella.

Starbucksiin kohdistetut boikotointivaatimukset leviävät nyt sosiaalisessa mediassa.

Saksalainen Berliner Zeitung -lehti kirjoittaa, että esimerkiksi Berliinissä mielenosoittajat ovat häiriköineet Starbucksin asiakkaita ja sylkeneet kahvilan seinille. Lehden mukaan boikotin taustalla voisi olla myös se, että yhtiön perustaja Howard Schultz on juutalainen.

Britanniassa 11. marraskuuta vietettävä kaatuneiden muistopäiväkin on ajautunut osaksi kuohuntaa.

Viranomaiset pohtivat palestiinalaisia tukevien mielenosoitusten kieltämistä muistopäivänä. Tämä on johtanut siihen, että osa kiivaimmista protestoijista on ottanut nyt muistopäivän kohteekseen.

Daily Mail -iltapäivälehti kertoo, että sadat palestiinalaisia tukevat mielenosoittajat häiritsivät muistopäivän symbolina toimivan unikkorintamerkin myyntiä rautatieasemalla Edinburghissa, ja ainakin yksi myyjä joutui poistumaan paikalta protestoijien vuoksi.

Lähteet: Reuters, AFP, AP