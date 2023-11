Psykiatriset osastopaikat ylikuormittuneita lähes koko maassa – itsetuhoiset ihmiset olisi otettava hoitoon, sanoo ministeri Kaisa Juuso

Ylen selvityksen mukaan psykiatrian osastopaikkojen kuormitus on kasvanut lähes kaikilla hyvinvointialueilla. Hoitopaikkoja on vähennetty rajusti, ja taustalla on myös henkilöstöpula.

Avaa kuvien katselu Sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso (ps.) on toisen kauden kansanedustaja Lapin vaalipiiristä. Kuva: Lauri Heikkinen / valtioneuvoston kanslia