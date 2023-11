Jäätelöjättien varjossa elää monta pientä yrittäjää – Kolmen Kaverin Jäätelöstä syntyi kolme miljonääriä

Suomen jäätelöistä valtaosan tekevät Froneri Finland ja Unileverin Ingman. Kummankin emoyhtiöitä syytetään tuesta Venäjälle. Suomessa on niiden lisäksi monia pieniä jäätelötehtaita, joista suurin on 3 Kaverin Jäätelö.

Yle kertoi sunnuntaina, että Suomessa on vaikea ostaa jäätelöä, jolla ei olisi kytköksiä hyökkäyssotaa käyvään Venäjään.

Suomen jäätelömarkkinoita hallitsevat kaksi jättiä: Froneri Finland ja Unilever.

Suurten yhtiöiden hallussa ovat tunnetuimmat merkit: Fronerin jäätelöitä ovat esimerkiksi Pingviini, Classic ja Aino. Suomen Fronerin jäätelöt valmistetaan Turengissa. Unilever omistaa Ingmanin jäätelöt ja muita yhtiön merkkejä ovat esimerkiksi Magnum ja Ville Vallaton.

Suuryhtiöt valmistavat myös osan S- ja K-ryhmien omista jäätelömerkeistä.

Fronerin liikevaihto oli viime vuonna 92 miljoonaa euroa. Unileverin Ingmanin liikevaihto oli 21 miljoonaa euroa, mutta päälle tulevat yhtiön muut jäätelömerkit.

Tarkkaa tietoa markkinaosuuksista ei ole, mutta alalla arvioidaan jättien kattavan 80 prosenttia jäätelömarkkinoista.

Lopun jakavat varsin pienet jäätelöyhtiöt, joista monella on sympaattinen syntytarina. Kahdella on pitkä historia.

Soittokierros jäätelöntekijöille paljastaa, että Venäjä on alalla nyt puheenaihe. Kaikki sanovat, ettei heillä ole Venäjä-kytköksiä, ennen kuin toimittaja ehtii asiaa kysyä.

Froneri-konsernista puolet omistaa elintarvikejätti Nestlé. Ukraina on nimennyt Nestlén ja Unileverin Venäjän hyökkäyssodan sponsoreiksi. Kaikilla kolmella yhtiöllä on yhä liiketoimintaa Venäjällä.

Venäjä-yhteyksien puute on nyt pienten valmistajien kilpailuetu isoihin firmoihin nähden.

Hinnoilla pienet ja usein paikalliset jäätelöntekijät eivät pysty kilpailemaan. Kolme pakettia kympillä ei sovi meidän kateajatteluun, sanoo yksi jäätelöyrittäjä.

Kolmen miljonäärin jäätelöä

Pienten joukossa suurin on Kolmen Kaverin Jäätelö. Toiminta alkoi, kun Heikki Huotari, Ilkka Wikholm ja Sauli Saarnisto halusivat tehdä yhdessä jotain, mieluiten syötävää. Kokemusta elintarvikealasta oli vain Wikholmilla.

Kolmikko osti netistä pienen jäätelökoneen ja aloitti makukokeilut.

– Jo ensimmäinen vadelmajäätelö oli valtavan hyvää. Vadelmaa oli kunnolla niin, että se maistuu. Ne poikkesivat siitä, mitä kaupasta oli tottunut saamaan.

Jäätelötehdas perustettiin Itä-Helsingin Kontulaan. Vajaan vuoden kehittelyn jälkeen ensimmäiset jäätelöt olivat kaupoissa. Huotari oli siinä vaiheessa lähes 40-vuotias, kumppanit reilusti yli 50-vuotiaita. Kaupoissa tämä välillä yllätti.

– Kun mentiin kauppoihin esittelemään, odotettiin, että sieltä tulee kolme teinipoikaa.

Avaa kuvien katselu Kolmen Kaverin Jäätelön yrittäjä Heikki Huotari on innoissaan siitä, että Suomeen on tullut viime aikoina monia pieniä jäätelöfirmoja. Ala on Euroopassa hyvin keskittynyt. Kuva: Markku Rantala / Yle

Menestyminen omalla tuotteella on harvinaista. Huotarin mukaan taustalla on valtava intohimo tekemiseen. Vahvuus oli myös kolmen hengen tiimi.

– Homma olisi jäänyt kesken, jos ei meitä olisi ollut kolmea. Minä olin jo kerran luovuttamassa.

Pari vuotta sitten suomalainen pääomasijoittaja Sentica Partners osti enemmistön yrityksestä. Kolmesta kaverista tuli samalla miljonäärejä.

Yrittämisen epävarmuuden jälkeen uusi omistaja oli Huotarin mukaan helpotus.

Kauppojen omille merkeille löytyisi muitakin valmistajia

Espoossa toimiva Caminito on keskittynyt kauppojen omien merkkien valmistukseen. Yhtiöstä kerrotaan, että Ylen Venäjä-kytköksistä kertovan jutun jälkeen he lähettivät sähköpostia jutussa mainituille yrityksille.

– Tavoitteena on, että he arvioisivat uudelleen mahdollisuuden itsenäisen kotimaisen valmistajan valintaan.

Argentiinalaislähtöinen Sergio Adler perusti Caminito-jäätelötehtaan Kouvolaan yhdessä vaimonsa Leenan ja veljensä Darion kanssa vuonna 2008. Liikevaihto oli runsaat 2 miljoonaa euroa viime vuonna.

Aurassa toimiva Suomisen Maito valmistaa pakkauksissa myytävää Jymy-jäätelöä. Alalla impulssituotteiksi kutsuttuja tuutteja tai jäätelöpuikkoja ei valikoimaan kuulu.

Kahden miljoonan euron liikevaihto on toimitusjohtaja Olli Suomisen mukaan vähintään tuplaantumassa tänä vuonna. Yhtiön omistajiin kuuluu tunnettu kokki Jyrki Sukula.

Suomisen Maito valmistaa myös S-ryhmälle muovirasioissa myytävää Kotimaista-merkin jäätelöä. Erotuksena muista valmistajista, niissä on toimitusjohtajan mukaan merkintä valmistettu Aurassa Suomisen perheen maitotilan maidosta.

Kauppojen omilla jäätelömerkeillä on useita valmistajia. Kaupparyhmät kertovat jäätelön valmistajan nettisivuillaan tuotteen kohdalla.

Avaa kuvien katselu Kolmen Kaveruksen Jäätelöä valmistetaan yhä Itä-Helsingissä. Työntekijöitä on viitisenkymmentä. Kuva: Markku Rantala / Yle

Sadan vuoden kokemus

Suomen vanhin jäätelöyritys on Helsingin Jäätelötehdas. Italialaisen Magin suvun veljekset perustivat jäätelötehtaan Helsingin Keskuskadulle vuonna 1922. Sotavuosina toiminta keskeytyi, mutta jatkui myöhemmin toisessa osoitteessa.

Linda Magi johtaa yritystä neljännessä polvessa. Nykyään tehdas toimii Espoossa.

Jäätelöä on saanut kesäisin pääkaupunkiseudun kioskeista, mutta Magi halusi laajentaa toimintaa talviaikaan. Nyt tuotteita saa myös pakastealtaista ja ravintoloista. Yhtiön liikevaihto on vajaa miljoona euroa ja työntekijöitä on tehtaassa kymmenen.

Toiseksi vanhin jäätelöyritys on Tampereen Jäätelöliike Osakeyhtiö. Tehtaan Minetti-jäätelöä on saatavilla kioskeista eri puolilla Suomea Kuusamosta Ahvenanmaalle. Talvella jäätelöä on myynnissä joissakin ravintoloissa ja kahviloissa. Yhtiön liikevaihto on vajaat miljoona euroa.

Muji vei maailmalle

Vuodesta 2016 toiminut Suomen Jäätelö tuottaa jäätelöä suomenkarjan maidosta. Yhteistyö virolaisen jäätelöntekijän kanssa johti siihen, että omistus on nykyään Virossa. Viron ja Suomen toimintojen liikevaihto yltää lähelle kahta miljoonaa euroa.

Perustaja Petri Laukontaus mainitsee, että vienti alkoi vetää ennen koronapandemiaa, kun iso japanilaisketju otti tuotteen liikkeisiinsä.

– Suomen Jäätelö pääsi eurooppalaisiin metropoleihin Mujin mukana.

Laukontauksen mukaan korona vei kuitenkin voimia eikä uuteen hyökkäykseen maailmalle ole lähdetty.

Jäätelöstä puolet menee kauppoihin ja puolet ravintoloihin etenkin pääkaupunkiseudulle. Lisäksi yhtiö valmistaa Pirkka-sorbetteja.

Yli miljoonan euron liikevaihtoon yltää myös Vanhan Porvoon Jäätelötehdas, jonka jäätelöä saa kioskeista Uudellamaalla. Kaupan oman merkin valmistukseen liittyvä sopimus on yrityksen mukaan tekeillä.

– Kun luin jäätelöjutun, ajattelin, että voisihan tässä pieni kasvupyrähdys tulla, toimitusjohtaja Samuli Wirgentius sanoo Venäjän kytköksistä kertovaan juttuun viitaten.

Valiolla on vain Oulun pieni jäätelötehdas

Jäätelöistä ennen hyvin tunnettu Valio tekee enää pientä määrää artesaanijäätelöä Oulussa. Jäätelöt ovat nykyään elintarvikeyhtiön pienin tuoteryhmä.

Valio myi jäätelönvalmistuksen Nestlelle 2004. Esimerkiksi Pingviini-jäätelöä valmistaa nykyään Suomen Froneri.

Valiosta korostetaan, että kaikki Venäjään liittyvät toiminnot loppuivat yhtiössä vuonna 2022.

Pieniä, paikallisia jäätelönvalmistajia on monia muitakin tässä jutussa mainittujen lisäksi.

Hornan tuutti

Katso täältä, mitkä yritykset jatkavat myyntiä Venäjällä sodasta huolimatta – professori kannustaa kuluttajaboikottiin

Ruotsalaiskauppiaat keksivät Venäjää boikotoivat varoituskyltit – Suomen ruokajättejä sama ei kiinnosta