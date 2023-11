Vanhuksille myydään tarpeettomia ja jopa vanhentuneita tuotteita – näin elektroniikkajätti aikoo estää huijaukset

Vanhusten ymmärtämättömyyttä on pyritty käyttämään hyväksi taloudellisen hyötymisen toivossa. Senioreille on jopa myyty laitteita, joissa ei ole tilaa uudemmalle käyttöjärjestelmäpäivitykselle. Kuvituskuva.

Elektroniikkajätit vakuuttavat Ylelle eettisyyttä sekä käytäntöjen päivittämistä ikäihmisiä palveltaessa.

Viime päiviä on siivittänyt keskustelu suuren elektroniikka-alan yrityksen etiikasta, ikäihmisille tuotteita ja palveluita myytäessä.

Aihe on ollut esillä laajalti julkisuudessa. Esimerkiksi Helsingin Sanomat on kertonut, miten 84-vuotias asiakas oli mennyt ostamaan Gigantista kaapelia ja palannut mukanaan monen sadan euron liittymäsopimukset.

Vanhustyön keskusliitossa asiaan liittyvät ongelmat on tunnistettu, kertoo johtava asiantuntija Tiina Etelämäki.

– Meille tulee palautetta, että vanhusten ymmärtämättömyyttä on pyritty käyttämään hyväksi taloudellisen hyötymisen tarkoituksissa. Vuosien varrella on tullut palautetta myös vanhentuneista laitteista. Välillä senioreille on myyty sellaisia laitteita, joissa ei ole tilaa edes uudemmalle käyttöjärjestelmäpäivitykselle.

Hänen mukaansa liiton digineuvojat ovat toisinaan lähteneet vanhuksen mukaan liikkeeseen purkamaan kauppoja.

– Meille on säännöllisesti tullut yhteydenottoja siitä, että senioreille on ylimyyty tuotteita, esimerkiksi liittymiä – joskus jopa useita samaan aikaan. Kun asiakas ei ymmärrä tuotteita, ei hän osaa kyseenalaistaa ostopäätöksiä, vaan luottaa myyjään.

Etelämäki sanoo, että vastaan on tullut sellaisiakin tilanteita, joissa vanhukselle on myyty arvokas älylaite, joka ei ole tälle tarkoituksenmukainen.

– Vanhus saattaa kokea, että nyt minä vain en osaa käyttää tätä laitetta, vaikka laite itse ei olisi enää ajankohtainen.

Vanhustyön keskusliiton kokemusten mukaan erityisesti Gigantin kanssa on ollut ongelmia.

– Mututuntumalla Gigantti nousee esiin. Toki heillä on kaikkiaan paljon myyntiä, mikä voi vaikuttaa myös valitusten määrään, Etelämäki arvioi.

Gigantin toimitusjohtaja Niko Sandström on pahoillaan, että juuri Gigantti nostetaan esiin yhtenä ongelmayrityksistä.

– Kuulostaahan se pahalta, jos olemme tällaisen listan kärjessä. Olemme tunnistaneet haasteet ja lähteneet asioita korjaamaan, Sandström sanoo Ylelle.

Toimitusjohtaja myöntää, että toiminnan eettisyys ei ole ollut iäkkäiden asiakkaiden kohdalla korkealla tasolla.

– Olen todella pahoillani, että asiakkaat kokevat näin. Kyllä me olemme jossain kohtaa pahasti epäonnistuneet, ja sitä on nyt lähdetty korjaamaan.

Koulutusta vanhusten palvelun tueksi

Gigantin Niko Sandström tunnustaa, ettei yhtiön myyjillä ole myynnin prosesseissa välinettä, jolla voisi varmistaa, ettei iäkkäiden asiakkaiden kohdalla synny ylilyöntejä myyntitilanteissa.

– Tulokseen perustuva bonuspalkkaus on varmasti osasyy, mutta ei selitä koko tilannetta.

Hänen mukaansa jokainen asiakaskohtaaminen on yksilöllinen.

– Pyrimme aina varmistamaan, ettei ylilyöntejä käy, mutta kuten nyt esimerkeistä olemme voineet huomata, olemme epäonnistuneet niiden kohdalla ja yritämme tehdä toimintaan muutoksia.

Sandströmin mukaan muutokset koskevat henkilöstön koulutusta.

– Koulutusta tullaan lisäämään ja niiden sisältöjä muokkaamaan. Olemme myös julkaisseet lokakuun lopussa kaksi koulutuspakettia eettisestä myynnistä. Toisessa käsittelemme ikäihmisten asiakaskohtaamista heille tärkeistä näkökulmista. Selkeytämme myös huolenpitopalvelun sanoitusta uudella esitteellä.

Hän ei yksilöi tarkasti, millaisia varsinaiset toimet ovat.

– Se on laaja kokonaisuus ja koostuu erilaisista asioista, kuten eettistä asiakaspalvelua edistävän työryhmän työstä, asiakasryhmiä paremmin ymmärtävistä koulutussisällöistä lähi- ja verkkokouluttautumiseemme ja myymälöidemme käytäntöjen yhtenäistämisestä työntekijöiden perehdyttämisessä.

Vanhustyön keskusliiton johtava asiantuntija Tiina Etelämäki sanoo, että asia on kaikkiaan haastava, koska ikäihminen ei aina osaa välttämättä itse kuvata, mitä tulee laitteella tekemään, tai hankkii sellaista ensimmäistä kertaa.

– Minkälainen liittymä ja minkälaisia lisälaitteita: se voi olla hyvin vaikea keskustelu, kun toinen on hyvin syvällä aiheessa, eikä toinen ymmärrä asiasta juuri mitään.

Etelämäki huomauttaa, että kaikki seniorit eivät ole osaamattomia digiasioiden suhteen, mutta penää selkeitä eettisiä ohjeita myynnin ammattilaisille.

– Kyllähän kaikki asiakkaat joskus ostavat jotain turhaa, mutta kaikkiaan yrityksen vastuullisen toiminnan ytimessä tulisi olla ohjeistus, mitä myydään ja kenelle. Pitää olla aikaa ja kiinnostusta kuunnella, mitä asiakas todella tarvitsee. Tämän prosessin kouluttamiseen ja kehittämiseen tulee ohjata voimavaroja.

Hän korostaa, että itse kohderyhmiä – tässä tapauksessa vanhuksia – olisi kuultava prosessien kehittämisessä: mitkä ovat onnistumisia ja mitkä vastaavasti epäonnistumisia.

Verkkokauppa riensi palkkaamaan vanhusasiantuntijoita

Ylen kysely yrityksille paljastaa, että monissa suomalaisyrityksissä pohditaan parasta aikaa, kuinka palvella ikäihmisiä entistä paremmin.

Teleoperaattoreista osa on työskennellyt aiheen parissa jo pitkään.

Gigantin kilpailija, Verkkokauppa, avasi hiljattain vakanssin, jossa palvelukseen haetaan seniorikokemusasiantuntijoita.

– Viime aikoina käyty keskustelu johti vakanssien avaamiseen. Koimme, että tämä voisi olla hyvä tapa kerätä kokemuksia iäkkäämpien asiakkaiden kohtaamisesta ja palvelemisesta toiminnan tasolla, sanoo Verkkokaupan myyntijohtaja Pekka Litmanen.

Hänen mukaansa uusien määräaikaisten työsuhteiden tarkoituksena on hankkia lisää ymmärrystä siitä, millaisia senioreiden tarpeet ovat.

Yrityksessä ei ole erikseen ohjeistusta ikäihmisten kohtaamiseen palvelutilanteissa.

– Meillä on käytössä konsepti, jossa määritellään tapa kohdata asiakkaita. Konsepti pitää sisällään ohjeita käytöstavoista, kuuntelusta ja tavasta kertoa asiakkaalle myytävistä tuotteista.

Litmanen kertoo, että toisin kuin Gigantissa, Verkkokaupassa ole myyntitulokseen perustuvaa provisiopalkkausta.

– Meillä ei ole tulospalkkausta, joka mahdollisesti ohjaa myyjää toimimaan ohi tavoitteiden.

Yle ei tavoittanut määräaikaan mennessä kodinkoneliike Powerin toimitusjohtajaa kommenttia varten.